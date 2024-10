IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - IN PRIMA SERATA IN CHIARO CHE VEDIAMO? AVETE LA PRIMA VISIONE DEL DOCUMENTARIO “CIAO, MARCELLO – MASTROIANNI L’ANTIDIVO” – C’È “SCIARADA”, ANCORA UN FILM PERFETTO, FORSE IL PIÙ STILOSO TRA I GIALLI POST-HITCHCOCKIANI – IN SECONDA SERATA PASSA IL THRILLER-ACTION DI GUY RITCHIE “THE GENTLEMEN", UN PO’ ’NA CAFONATA – I FAN DI MONICA GUERRITORE, CHE SI SONO MOLTIPLICATI DOPO LA SUA SERIE “INGANNO”, LA RITROVERANNO NEL SUO FILM PIÙ CALDO, “SCANDALOSA GILDA"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ciao marcello mastroianni l'antidivo

E in prima serata in chiaro che vediamo se non vediamo Milan-Napoli? Rai Tre alle 21, 30 spara in prima visione il documentario di Fabrizio Corallo “Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo”, appena passato alla Festa del Cinema di Roma. Onesto ritratto di un attore che davvero non si è mai sentito una star. E che poteva passare tranquillamente dalla commedia al dramma. Mentre Alberto Sordi è sempre Alberto Sordi, secondo Dino Risi lo era anche quando non recitava, Mastroianni si adatta naturalmente a qualsiasi tipo di film e di regista.

ciao marcello mastroianni l'antidivo

Così passa dal Mastroianni-Fellini al Mastroianni-Visconti al Mastroianni-De Sica. E passa da stravaganze come “la decima vittima” di Elio Petri a commedie di grande successo come “La moglie del prete” di Dino Risi. Se lo metti con Sophia Loren è perfetto, ma è perfetto anche con Anouk Aimée. “O Marcello o nessun altro!”, diceva Brigitte Bardot. E Marilyn, come vide La dolce vita gli scrisse: “Marcello devo assolutamente fare un film con te!”. Dopo La dolce vita Marcello era il solo attore maschio che guadagnasse per un film quanto Sophia, BB e Marilyn.

quattro matrimoni e un funerale

In un vecchio servizio della Rai la mamma, però, ancora si lamentava che il cinema gli aveva fatto lasciare il posto fisso all’anagrafe. Ma adesso fa il cinema, gli dice l’intervistatore. Sì, ma stava bene anche all’anagrafe, risponde la mamma. Da Mastroianni a Hugh Grant, protagonista di “Quattro matrimoni e un funerale”, commedia di grande successo diretta da Mike Newell con Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas, Simon Callow, Anna Chancellor, Canale Nove alle 21, 30.

sciarada

Anche se mi sembra un film recente, è una commedia di trent’anni fa e per spiegare chi è Andie McDowell dobbiamo dire che è la mamma di Margaret Qualley. E’ ancora un film perfetto, forse il più stiloso tra i gialli post-hitchcockiani “Sciarada”, diretto magistralmente da Stanley Donen con Audrey Hepburn, Cary Grant, Walter Matthau, James Coburn, George Kennedy, Tv2000 alle 20, 55. Donen aveva un tocco particolare per questo tipo di film, che devono moltissimo anche al loro sceneggiatore, Peter Stone.

sciarada

E pensare che Stone si vide rifiutare il copione da ben sette studi prima di arrivare alla Universal. Ma rispetto ai successivi film che Donen girerà sulla scia di “Sciarada”, come “Arabesque”, o che Peter Stone scriverà, come “Mirage”, va riconosciuto che c’è un’alchimia incredibili tra i due protagonisti, il sessantenne Cary Grant e la sofisticata Audrey Hepburn. Sono gli attori più cool di Hollywood.

sciarada

E pensare che Cary Grant aveva rifiutato di far coppia con lei già in “Arianna” e in “Sabrina” di Billy Wilder, sentendosi troppo vecchio per il ruolo. Alla fine della lavorazione del film Grant dirà “Tutto quello che voglio per Natale è fare un altro film con Audrey Hepburn”. Anche il presidente Kennedy adorava Audrey Hepburn, al punto che nel settembre del 1963 si vide più volte alla Casa Bianca. Jonathan Demme ne fece un curioso remake nel 2002.

un poliziotto alle elementari

Su Cine 34 alle 21, 05 passa invece una recente commedia italiana, “Una notte da dottore” di Guido Chiesa con Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele e su Canale 20 alle 21, 05 il kolossal “La mummia” diretto da Stephen Sommers con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo. E’ una grande action-comedy adattissima ai bambini “Un poliziotto alle elementari” diretto da Ivan Reitman con Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Linda Hunt, Canale 27 alle 21, 10. Già vedere Arnold in mezzo ai bambini è uno spasso.

navigator

Rai Movie alle 21, 10 passa il rarissimo “Navigator”, commedia teen con alieno diretta dal Randal Kleiser di “Grease” con Joey Cramer, Veronica Cartwright, Cliff De Young, Sarah Jessica Parker. L’alieno ha la voce di Paul Reubens alias Pee Wee Herman nell’edizione originale, dove si firma come Paul Mall. Il protagonista, Joey Cramer, non ebbe un futuro nel cinema. Smise, finì in galera per furto, poi si riprese.

john wayne e’ una sporca faccenda tenente parker

Non è bellissimo, anzi, “E’ una sporca faccenda Tenente Parker” malgrado la regia di John Sturges e attori come John Wayne, Eddie Albert, Diana Muldaur, Colleen Dewhurst, Iris alle 21, 10. Il film era stato pensato per Steve McQueen in versione sub-Bullit, infatti si intitola in inglese “McQ”, Wayne fu un ripiego, ma a 66 anni era malato e impresentabile come poliziotto che corre e spara. Sturges rimedia con un parrucchino che non è il massimo.

the stranger

Anche Eddie albert, a 67 anni, non è tanto in forma. Per non parlare di John Sturges che cercava di uscire da un periodo altamente alcolico. Nel ruolo di Santiago troviamo il mitico Al Lettieri. Morirà un anno dopo l’uscita del film a 47 anni. Cirrosi epatica. Occhio che su Rai4 alle 21, 20 sembra che sia bellissimo il crime australiano “The Stranger” di Thomas M. Wright con Joel Edgerton, Sean Harris, Ewen Leslie, Jada Alberts, Steve Mouzakis, Mike Foenander. Canale 5 alle 21, 20 propone il sentimentalone “Ticket to Paradise” di Ol Parker con Kaitlyn Dever, George Clooney, Lucas Bravo, Julia Roberts, Billie Lourd, Amanda O'Dempsey.

the gentlemen 1

Passiamo alla seconda serata con un tipico Nicolas Cage movie, “Stolen” di Simon West con Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas, Danny Huston, Sami Gayle, Mark Valley, Italia 1 alle 21, 55, dove il nostro deve recuperare la figlioletta rapita, ma deve prima trovare 10 milioni di dollari e ha solo 12 ore di tempo. Almeno questo capisco dal manifesto. No. Il film non l’ho visto. Un po’ na cafonata “The Gentlemen”, thriller-action di Guy Ritchie con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Rai Movie alle 22, 50. Malgrado il cast…

classe z

Ricordo carino “Classe Z”, commedia scolastica diretta da Guido Chiesa con Alessandro Preziosi, Andrea Pisani, Greta Menchi, Enrico Oetiker, Alice Pagani, Cine 34 alle 23. Su Cielo alle 23, 20 avete un gran bel film romantico per signore come “L’amante inglese” diretto da Catherine Corsini con Kristin Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal, Bernard Blancan, Aladin Reibel. Moglie borghese con tanto di figli si innamora di un muratore immigrato e scoppia il casino. Ovviamente. Attori favolosi.

Due stelle nella polvere

Al tempo mi piacque molto lo strano western “Due stelle nella polvere” diretto da Arnold Laven con George Peppard, Dean Martin, Jean Simmons, John McIntire. Curiosamente, rivisto, non mi ha più fatto la stessa impressione, anche se i trucchi indiani che Dean Martin conosce impressionano ancora un po’. Ma quando lo metti accanto a Jean Simmons fa il piacione da commedia, non il bullo da western. La stravaganza, insomma, risiede in questo lungo duello finale nei boschi dove Dean Martin ne sa una più del diavolo perché conosce i trucchi degli indiani. Peppard se la tirava troppo.

intemperie

Rai4 a mezzanotte propone un film spagnolo che non ho visto, “Intemperie” diretto da Benito Zambrano con Luis Tosar, Luis Callejo, Vicente Romero, Kandido Uranga, Adriano Carvalho, Manolo Caro, con un bambino in fuga dal suo paese che viene aiutato da un pastore. Canale 5 a mezzanotte e 05 passa la commedia diretta da Fabio De Luigi “Tiramisù” con Fabio De Luigi, Vittoria Puccini, Angelo Duro, Alberto Farina, Giulia Bevilacqua.

il sesso secondo lei

Così così “Il mondo dei replicanti", fantascientifico diretto da Jonathan Mostow con Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike, Ving Rhames, Michael Cudlitz. Cielo all’1, 15 apre un po’ all’erotico con “il sesso secondo lei”, film canadese diretto da Clément Virgo con Lauren Lee Smith, Eric Balfour, Polly Shannon, Mayko Nguyen, Michael Facciolo. Iris all’1, 30 propone uno dei film meno riusciti dei Coen Brothers ma sempre interessante, “Mr Hula Hoop” diretto da Joel Coen con Tim Robbins, Paul Newman, Jennifer Jason Leigh, Charles Durning.

marco giallini i fobici

Ricordo perfettamente il giorno che con mia madre andai a comprarmi l’hula hoop. Sembrava un oggetto irrinunciabile, un giocattolo che avrebbe salvato la nostra vita… Però Paul Newman… Su Cine 34 alle 2, 45 trovate la commedia a episodi “I fobici” di Giancarlo Scarchilli con Sabrina Ferilli, Luca Laurenti, Daniele Liotti, Gianmarco Tognazzi, Rodolfo Laganà, Marco Giallini. Rete 4 alle 2, 45 presenta un vecchio film della Pampanini, “La donna che inventò l’amore” diretto da Ferruccio Cerio con Silvana Pampanini, Rossano Brazzi, Juan de Landa, Piero Carnabuci.

scandalosa gilda 7

I fan di Monica Guerritore, che si sono moltiplicati dopo la sua serie “Inganno”, la ritroveranno nel suo film più caldo, “Scandalosa Gilda” diretto da Gabriele Lavia dove lei e Lavia danno vita a una torbida storia di sesso estremo in autostrada. Brilla il cartone animato disegnato e diretto dal mitico Gibba ambientato nella città fantastica di Cazziglia City dove una serie di cazzetti animati puntano alla splendida gigantesca Gilda, una topona disegnata. Imperdibile. Lo trovate su Cielo alle 3.

gran bollito

Piuttosto stracult, Iris alle 3, 25, anche “Gran bollito” di Mauro Bolognini con Shelley Winters nel ruolo di Leonarda Cianciullo, tristemente nota come La saponificatrice di Correggio e una serie di grandi attori, Max von Sydow, Renato Pozzetto, Alberto Lionello, sono le “donne” che lei uccide e trasforma in sapone. Mario Scaccia fa il marito della Cianciulli, terrona arrivata al nord, e Laura Antonelli la fidanzata del figlio. Rai Movie alle 3,35 propone “La tardona”, pessimo titolo che traduce l'altrettante odioso "La vieille fille", commedia di Jean-Pierre Blanc con Philippe Noiret, Annie Girardot, Marthe Keller, Maria Schneider. La tardona è quindi la Girardot…

diego maradona il documentario di asif kapadia 2

Rai2 alle 4, 04 propone il bel documentario di Asif Kapadia “Diego Maradona”. Chiudo, Rai Movie alle 5, con l’imperdibile “L’amore e il sangue” o “Flesh+Blood”, capolavoro di guerra, sangue, sesso, botte e battaglie tra predoni ambientato in un 1501 violento e puzzolente, oggi attualissimo, che fu l’ultimo film di Paul Verhoeven girato con la sua star Rutger Hauer, poi chiusero e non si parlarono per anni, e l’ultimo girato in Europa, nel 1985, prima di andare a Hollywood con “Robocop” e tornare dopo vent’anni.

l amore e il sangue flesh and blood

C’è già tutto Verhoeven, devo dire, ma c’è anche il medioevo violento e sanguinario che vedremo trent’anni dopo in “Game of Thrones”. Sembra che Rutger Hauer e Paul Verhoeven litigassero tutto il tempo in olandese stretto. Al punto che il resto del cast chiese che parlassero in inglese per capire cosa si dicessero. Il set fu un disastro. Freddissimo. Jennifer Jason Leigh stava congelando nuda nella scena del castello. Non c’erano regole, così gli attori si facevano e bevevano da pazzi. Fu un inferno.

l amore e il sangue flesh and blood

Magari tutto questo nel film traspare, ma le scene di battaglia sono ancora di una tale forza. Cast strepitoso, comunque, proveniente da ogni parte del mondo, come l’australiano Jack Thompson, lo spagnolo Fernando Hilbeck, l’americana Susan Tyrrell, l’amore di Carlo Monni, Tom Burlinson, Brion James, già replicante in “Blade Runner”, Simon Andreu. Tutto girato in Spagna, nel castello di “El Cid”, a Belmonte, Cuenca nella Mancha, a Avila, a Caceres. Grande film. Ultraspinto.

quattro matrimoni e un funerale

