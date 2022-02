IL DIVANO DEI GIUSTI - IN PRIMA SERATA TORNANO CARLO VERDONE, ORNELLA MUTI E SERGIO CASTELLITTO IN UN FILM MOLTO AMATO DAL PUBBLICO VERDONIANO MENO COMICAROLO, “STASERA A CASA DI ALICE” - CINE 34 ALL’1, 40 TIRA FUORI UNA COMMEDIA SEXY DI GRANDE SUCCESSO E POCO VISTA COME “IL LETTO IN PIAZZA” - I FAN DEL TRASH APPREZZERANNO “IL POMICIONE” DI ROBERT BIANCHI MONTERO. UNICO FILM DA PROTAGONISTA DI FRANCESCO MULÈ, ALLORA MOLTO NOTO COME PRESENTATORE DI PROGRAMMI DI CARTONI ANIMATI IN TV. E’ LUI IL POMICIONE DEL TITOLO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E stasera che vediamo? Intanto in chiaro in prima serata tornano Carlo Verdone, Ornella Muti e Sergio Castellitto in un film molto amato dal pubblico verdoniano meno comicarolo, “Stasera a casa di Alice” dello stesso Verdone su Cine 34 alle 21. Sarebbe stato ottimo come film di San Valentino.

Vi consiglio caldamente anche “Valmont”, Rai Movie alle 21, 10, la versione firmata da Milos Forman con la sceneggiatura di Jean-Claude Carrere delle “Les Liaisons dangereuses" de Laclos, purtroppo arrivata in ritardo rispetto alla versione di Stephen Frears con John Malkovich, Glenn Close e Michelle Pfeiffer che dovette scegliere quale dei due film fare.

Forman ha comunque un grande cast, Colin Firth come Valmont, Annette Bening come marchesa di Merteuil, Meg Tilly come Madame de Turvel e Fairuza Balk come Cecile, ma il film uscì in ritardo, sembrò già visto e fu un flop. Meg Tilly, allora considerata una bomba erotica, e Colin Firth ebbero sul set una vera storia d’amore con tanto di figlio.

Canale 27 ale 21, 10, anche se siamo a carnevale, presenta il fantasy natalizio “Miracolo nella 34° strada” di Les Mayfield con Richard Attenborough come Babbo Natale, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, remake del vecchio film del 1947 con Edmund Gween come Babbo Natale e Natalie Wood.

Più interessante il biopic della scrittrice per bambini inglese Enid Blyton, interpretata per l’occasione da Helena Bonham Carter, “Enid” di James Hawes con Matthew Macfadyen, Denis Lawson, Claire Rushbrook, Tv2000 alle 21, 10.

Magari non è male neanche “Amor idiota”, commedia sentimentale spagnola, ma coprodotta con Andorra, diretta da Ventura Pons con Santi Millan, Mercè Pons, Marc Cartes, Cielo alle 21, 15.

Su Rai 5 alle 21, 15 torna la divertente commedia francese “Non sposate le mie figlie!” di Philippe de Chauveron con Christian Clavier. “E’ questa la nuova Francia?!”, si chiede indignato il papà ivoriano del bel Charles, pronto a sposare la quarta figlia di una tranquilla coppia borghese bianca e cattolica di Chihon dopo che le altre tre si sono sposate un ebreo, un arabo e un cinese.

Di fronte a questo incredibile successo della commedia francese tutta giocato sul multietnico e sulla “nuova” Francia della globalizzazione e dell’integrazione, campione di incasso del 2014, massacrato dalle riviste più fighette, ma adorato dal pubblico, sembrano quasi impossibili i tragici fatti di Charlie Hebdo che hanno sconvolto Parigi e tutto il paese più o meno nello stesso periodo.

Perché la commedia di de Chauveron gioca proprio sul superamento di ogni barriera razziale tra vecchi francesi gollisti e immigrati di seconda e terza generazione. In un film, appunto, visto l’anno scorso da qualcosa come sette milioni di francesi, uniti nelle risate sui diversi razzismi di bianchi, neri, arabi, ebrei e cinesi.

Su Italia 1 vedo che passa alle 21, 20 il bellissimo “Il libro della giungla” di Jon Favreau, versione live del celebre film animato della Disney, l’ultimo supervisionato da Walt Disney in persona. Purtroppo la versione doppiata ci farà perdere le voci di Bill Murray, come l’orso Baloo, di Scarlett Johansson come Kaa, Ben Kingsley come Bagheera, Christopher Walken come King Louie. In generale è un film molto più dark, quindi più vicino all’originale di Kipling, di quello animato.

Su Rai 4 alle 21, 20 torna “I segreti di Wind River” di Taylor Sheridan con Jeremy Renner che deve risolvere un caso di omicidio nel gelo di una riserva indiana. Giallo bellissimo che credo abbiano visto tutti in questa pandemia.

Su Nove alle 21, 25 passa anche “Armageddon. Giudizio finale”, il polpettone fantascientifico di Michael Bay con Bruce Willis, Liv Tyler, Ben Affleck, Billy Bob Thornton. Bruce deve acchiappare un asteroide pazzo grande quanto il Texas che sta per abbattersi sulla terra e farlo scoppiare con una bombetta atomica. Sepoffà…

“Forsaken – Il fuoco della giustizia”, Iris alle 21, è un western moderno diretto da un veterana della tv, Jon Cassar, con Kiefer Sutherland pistolero dalla colt facile che torna al paesello nel Wyoming per ritrovare il vecchio padre, Donald Sutherland (e già questo…), ma trova anche la solita banda di depravati al soldo di un boss, il Brian Cox di “Succession” (mica male, eh…). Pensava di seppellire la colt, ma non si po' fare. I sono anche Demi Moore e Michael Wincott. Non ha gran fama, però…

In seconda serata solita pioggia di repliche, a cominciare dal capolavoro di John Boorman “Un tranquillo weekend di paura” con Burt Reynolds, Jon Voight, Ronny Cox, Ned Beatty, Rai Movie alle 23, 40, “Gallo cedrone” di Carlo Verdone, Cine 34 alle 23, 40, “Parto col folle” di Todd Phillips con Robert Downey jr, Zach Galifianakis, Jamie Foxx, canale 27 alle 23, “La fine dell’innocenza” di Massimo Dallamano con Annie Belle e Ciro Ippolito come scopatore, Cielo alle 23, 15, “La leggenda di Beowulf” di Robert Zemeckis con Ray Winstone, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Mediaset Italia 2 alle 23, 15.

Non male il vecchio western di Stuart Heisler, a lungo tentai di trovarne una qualche autorialità, “Le colline bruciano” con Natalie Wood, Tab Hunter, Skip Homeier, Iris alle 23, 05. I fan di cinema di genere apprezzeranno moltissimo il ritratto di Renato Casaro, grande cartellonista dell’epoca che fu, nel documentario “L’ultimo uomo che dipinse il cinema” diretto da Walter Bencini, Rai 4 alle 23, 45. Il come di Casaro è legato a meravigliosi western degli anni ’60.

Nella notte arrivano il fondamentale “A spasso con Daisy” di Bruce Beresford con Jessica Tandy e Morgan Freeman, Rai Movie all’1, 50, il sentimentale francese “Due destini” di Lisa Azuelos con Sophie Marceau, François Cluzet, Teresa Mahoney, Iris all’1, dove un uomo felicemente sposato con figli incontra la bellissima Sophie Marceau e…

Cine 34 all’1, 40 almeno tira fuori una commedia sexy di grande successo al tempo e poco vista come “Il letto in piazza” di Bruno Gaburro con Renzo Montagnani, Rossana Podestà, John Ireland, Franco Barcardi.

Girato da Gaburro subito dopo “Peccati in famiglia”, questa è una commedia sexy-letteraria che parte da un romanzo già trashissimo di Nantas Salvalaggio.

Ma la storia del romanzo è a sua volta ripresa da una notiziola letta su “La Stampa” negli anni ’60 riguardante il paese di Cerano, vicino a Salò: “Spregiudicato casanova di provincia ridicolizza le pie signore del paese mettendo in piazza i loro peccati: leggendo ogni sera in trattoria pagine del suo diario di amatore”.

Secondo Salvalaggio, il primo a voler portare al cinema il romanzo era Vittorio Gassman, ma passarono dieci anni prima che qualcuno portasse il romanzo sullo schermo. Un flano sul “Giornale dello Spettacolo” riporta come protagonista invece Luigi Proietti, ma il regista era già Bruno Gaburro. Per Montagnani fu un’occasione importante.

Su Rete 4 alle 2, 50 arriva la buffa commedia italo-francese “Cocco mio” di Jean-Pierre Rawson, tratta da un romanzo di Emile Ajar alias Romain Gary con Jean Carmet uomo solitario che vive con un grosso pitone, Francis Perrin e i nostri Alvaro Vitali e Nino Manfredi. Piuttosto raro.

I fan del trash apprezzeranno anche “Il pomicione” di Robert Bianchi Montero, Cine 34 alle 3, 05, Unico film da protagonista di Francesco Mulè, celebre caratterista del cinema e della tv, allora molto noto come presentatore di programmi di cartoni animati in tv. E’ lui il pomicione del titolo.

Rosalba Neri è qui nella sua ultima interpretazione. Si sposò, molto bene, e lasciò per sempre il cinema. Enzo Monteduro, che ne aveva interpretate tre per il regista, ricorda che non fece il film “a causa del titolo, per non dare un dispiacere a Padre Silvestro, mio fratello. Suggerii io a Montero di prendere Francesco Mulé. Tre film gli ho fatto fare a Francesco, non so se un altro li avrebbe fatti fare a me…” (“Cine70”).

I fan del polar hanno invece di che divertrsi con “L’evaso” di Pierre Granier Deferre, tratto da un romanzo di Georges Simenon con Simone Signoret, vedova contadina, che si ritrova in casa il bell’Alain Delon, anarchico evaso dalla Cayenna con due cadaveri di troppo sul groppone. E a casa sua c’è la giovane Ottavia Piccolo…

Ben quattro film chiudono la nottata, il raro “Primo amore” di Mario Camerini con Carla Gravina, Lorella De Luca, Geronimo Meynier, Rete 4 alle 4, 20, il poliziesco di Romolo Guerrieri “Un uomo, una città” con Enrico Maria Salerno come capo della Mobile a Torino, Françoise Fabian bella signora del posto, Luciano Salce giornalista, Tino Scotti, Monica Monet, Cine 34 alle 4, 30, “Il viaggio”, ultimo film diretto da Vittorio De Sica con Sophia Loren malata e Richard Burton, Rai Movie alle 5, e il mai visto “Serenata a Maria” di Luigi Capuano con la Maria Fiore di “Due soldi di speranza”, il mitico Sergio Bruni, Pietro De Vico, Leda Gloria, Iris alle 5, 30. Imperdibile.

