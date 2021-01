IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - PRONTI PER “THE UNDOING” DI SUSANNE BIER CON NICOLE KIDMAN, HUGH GRANT E LA NOSTRA ESPLOSIVA MATILDA DE ANGELIS? È UN’OTTIMA MINI-SERIE, CHE PARTE COME “BIG LITTLE LIES” E SI SVILUPPA IN UN PIENO E FORTE CRIME DOVE I RAPPORTI DI CLASSE IN QUEL DI NEW YORK - LA BELLA MATILDA OSA MOSTRARSI NUDA ALLA KIDMAN IN PALESTRA PER PROVOCARLA, E LEI CI CASCA CON TUTTE LE SCARPE… - VIDEO

Il divano dei Giusti 8 gennaio

Marco Giusti per Dagospia

the undoing

Beh! Pronti per “The Undoing” di Susanne Bier con Nicole Kidman, Hugh Grant e la nostra esplosiva Matilda De Angelis da oggi su Sky? Non posso dire molto per non spoilerare, ma è un’ottima serie, anzi mini-serie, che parte come “Big Little Lies” e si sviluppa poi in un pieno e forte crime dove i rapporti di classe in quel di New York si sentono eccome.

matilda de angelis 1

Perché se l’oncologo pediatrico Hugh Grant non è certo l’angelo che pensavamo, sua moglie Nicole Kidman e il di lei paparino Donald Sutherland sono dei miliardari non così candidi che trattano i non-ricchi con una certa puzza sotto il naso e una certa diffidenza.

Ma tutto l’ambiente delle scuole d’alta classe frequentate dai figli della coppia Kidman-Grant ha la puzza sotto il naso rispetto alla famiglia povera e ispanica del ragazzino figlio della bella Matilda De Angelis.

matilda de angelis 4

Da parte sua, lei, osa mostrarsi nuda alla Kidman in palestra per provocarla, e lei ci casca con tutte le scarpe, o mostrarsi mentre allatta di fronte alle sciure ultracafonal newyorkesi o far perdere la testa a un gruppo di giovinastri riuniti per una seratina benefica. Non voglio andare oltre.

Vi dico solo che le prime due puntate hanno un bel ritmo e Susanne Bier è particolarmente attenta alle psicologie femminili e a ben costruire le scene di scontro-incontro tra i vari personaggi con tutta una serie di ambiguità e di conflitti di classe e di ombre di desideri per poi far esplodere maggiormanete la tensione.

the undoing le verita' non dette 1

Dopo allunga un po’ il brodo per allargare le possibilità di costruzione del giallo, ma questo, con tutte le serie che ci stiamo sorbendo, già lo potevamo pensare. Nelle ultime due puntate, però, trionfa il personaggio dell’avvocatessa nera Haley Gibson della strepitosa Noma Dumezweni, attrice africana cresciuta in Inghilterra e vanto della Royal Shakespeare Company, l’avvocato che qualsiasi Berlusconi vorrebbe vicino a sé.

matilda de angelis 5 matilda de angelis 5 the undoing le verita' non dette 15 the undoing le verita' non dette 8 the undoing le verita' non dette 13 the undoing le verita' non dette 4 the undoing le verita' non dette 12 the undoing photo credit niko tavernise hbo nicole kidman and hugh grant the undoing le verita' non dette 5 the undoing