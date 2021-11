IL DIVANO DEI GIUSTI - SU "CINE 34" AVETE UNO DEI MAGGIORI TITOLI STRACULT DI TUTTO IL CINEMA ITALIANO, CIOÈ “BASTA GUARDARLA” DI LUCIANO SALCE CON CARLO GIUFFRÉ, MARIA GRAZIA BUCCELLA NEL RUOLO DELLA SUA VITA, LA SOUBRETTE CAMPAGNOLO ERIKA RIKK, MARIANGELA MELATO COME LA SPAGNOLA, FRANCA VALERI COME POLA PRIMA - AVVISO CHE NELLA NOTTE TORNA PER I FAN DI LORY DEL SANTO “PENSIONE AMORE SERVIZIO COMPLETO”, PORNOCOMMEDIA AI LIMITI DELL’HARD DIRETTA DA LUIGI RUSSO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the beatles get back peter jackson 2

Aspettando l’evento della stagione, cioè le attesissime tre puntate di due ore l’una che andranno in onda domani su Disney+ “The Beatles Get Back”, grande rimontaggio certosino di Peter Jackson a partire da 56 ore di inediti visivi e ben 150 ore di audio registrate nel 1969 da Michael Lindsay Hogg quando girò “Let It Be”, vediamo stasera cosa passa in tv.

wolverine – l’immortale 2

Mi sembra che la guerra sia tra il supermacho “Wolverine – L’immortale”, sesta avventura del supereroe, diretto per la prima volta da James Mangold con Hugh Jackson, Tao Okamoto, Will Yun Lui, Hiroyuki Sanada, Famke Janssen su Italia 1 alle 21, 20 e il decisamente meno macho biopic su Freddy Mercury “Bohemian Rhapsody” diretto da Bryan Singer, ma terminato e montato da Dexter Fletcher con Rami Malek protagonista e premio Oscar in onda su Rai Uno alle 21, 25.

bohemian rhapsody

Se Fletcher finì il film iniziato da Singer, va ricordato che Mangold prese il film iniziato da Darren Aronofsky, ma licenziato perché sembrava troppo spinto su sesso e violenza. Non solo Mangold lo portò a termine con successo, ma dette vita allo spettacolare ultimo film di Wolverine, cioè “Logan”, capolavoro della saga.

acqua e sapone

La risposta di Cine 34 è una doppietta di grandi film di Carlo Verdone, prima alle 21 “Acqua e sapone” con Natasha Hovey, Florinda Bolkan e Glenn Saxson, dopo alle 23 arriva “Bianco, rosso e Verdone” con la Sora Lella, Angelo Infanti e Irina Sanpiter.

bianco, rosso e verdone 1

Su Iris alle 21 passa invece l’ottimo “The Millionaire” di Danny Boyle con Dev Patel, Frieda Pinto, Imran Hasnee, con tanto di quiz finale e di ben otto Oscar clamorosamente vinti nel 2009. Rai Movie si butta su una commedia al femminile italiana, “Nemiche per la pelle” di Luca Lucini con Margherita Buy, Claudia Gerini con l’immancabile Giampaolo Morelli, Paolo Calabresi e, udite udite, Gigio Morra, grande attore teatrale ma anche attore stracult (“Uccelli d’Italia”).

la patata bollente

La 7D presenta invece un doppio Pozzetto, prima alle 21, 30 “Un povero ricco” di Pasquale Festa Campanile con Renato Pozzetto finalmente a Milano, Ornella Muti, Nanni Svampa e Piero Mazzarella, che non si trovò benissimo con Pozzetto, poi alle 3, 25 l’ormai classico “La patata bollente” di Steno, dove Pozzetto dovrà scegliere tra Edwige Fenech e Massimo Ranieri. Stracult gay totale.

In seconda serata avete il fracassone “Viaggio nell’isola misteriosa” di Brad Peyton con Dwayne Johnson, Josh Hutcherson, Michael Caine, canale 20 alle 23, 15, la replica di “Una ragazza piuttosto complicata” di Damiano Damiani con Catherine Spaak scandalosa e vietata ai minori, il capolavoro di Martin Scorsese “The Departed” con Jack Nicholson, Leonardo Di Caprio, Matt Damon e Mark Wahlberg su Iris alle 23, 30.

micaela ramazzotti paola cortellesi qualcosa di nuovo

Piuttosto curiosa la commedia al femminile “Qualcosa di nuovo” di Cristina Comencini, Rai Movie alle 23, 20, dove, senza moralismi, due amiche quarantenni, Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, si dividono lo stesso ragazzino diciannovenne, l’inedito Eduardo Valdarnini, che deve ancora fare la maturità (“Ho la verifica di latino domani”- “Non me lo ripetere”).

dwayne johnson viaggio nell’isola misteriosa

Poco conta che la cosa nasca da un qui pro quo da vecchia pochade, con il ragazzo che non si ricorda con chi delle due abbia passato la notte. Così prende una donna per l’altra. Conta però che le due donne si dividano allegramente il ragazzo, senza far drammi e senza sentirsi in colpa, e che lui non si senta poi così sfruttato.

franca valeri basta guardarla

Il problema, magari, è che è tutto un po’ cerebrale, non circola cioè la giusta dose di sesso fra i tre personaggi. Probabile che sia una scelta, la storia non è leggerissima. Probabile che sia per la derivazione teatrale del film, lì a dividersi la scena erano due attrici fortemente comiche come Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti.

florina bolkan una ragazza piuttosto complicata

Ma anche in questo caso, con Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, pur avendo maggiori occasioni di giocare sull’erotismo del terzetto amoroso, ci sembra che la scelta registica sia stata del buttarla in commedia.

Nella notte potete rifarvi di tante commedie al femminile con film ultramaschili come il capolavoro di John Carpenter “Fuga da New York” con Kurt Russell come Jena Plisskin, Lee Van Cleef, Donald Pleasence, Ernest Borgnine, Rete 4 alle 00, 50, o “Just a gigolo” di Olivier Baroux con Kad Merad, il Checco Zalone francese, Tv8 all’1, 15.

pitza e datteri

Avete anche uno dei maggiori titoli stracult di tutto il cinema italiano su Cine 34 all’1, 45, cioè “Basta guardarla” di Luciano Salce con Carlo Giuffré, Maria Grazia Buccella nel ruolo della sua vita, la soubrette campagnolo Erika Rikk, Mariangela Melato come la spagnola, Franca Valeri come Pola Prima, Luciano Salce come il capocomico Farfarello, Pippo Franco in versione costumista gay che insegna alla Buccella a ballare (“matassa- lampadina”).

la valle dell’eco tonante

Ci sono grandi numeri di avanspettacolo, come “Che piacere che piacere che si prova nel sedere… sul metrò” e “Piramidal… il tuo fascino egizio… non conosce artifizio” e, ovviamente, il “Coccoricò” cantato da Giuffré. Si potrebe recuperare un bel mélo storico, “La proposta” di Lesli Linka Glatter con Kenneth Branagh, Madeline Stowe, William Hurt, Blythe Danner, Iris alle 2, 20.

Rai Due lancia una commedia multietnica alle 2, 20, “Pitza e datteri” di Fariborz Kankari con Giuseppe Battiston, Maud Buquet, Mehdi Meskar. Nella notte più fonda arrivano film davvero stracult come lo spaghetti western poveristico “Bada alla tua pelle, Spirito Santo!” di Roberto Mauri con Vassili Karis, Remo Capitani, Craig Hill, Rete 4 alle 3, secondo dei tre Spirito Santo diretti da Mauri.

kenneth branagh la proposta

Vassili Karis non lo trova riuscito come il primo della serie, ma nemmeno un disastro come il terzo. “Ricordo che regista e produttore non facevano che dire che la fotografia era ottima, che era un film di qualità, proprio grazie alla fotografia di Giuseppe Pinori. Invece, malgrado la fotografia, il film non era lo stesso un granchè”.

i pinguini ci guardano

Secondo Remo Capitani, che nel film interpreta Diego D’Asburgo, “Mauri era un bravo regista e se alle spalle avesse avuto un produttore più ricco di Franco Vitolo, avrebbe anche fatto dei buoni film. Vassili Karis era un po’ gigione, ma era in gamba. Noi venivamo dalla gavetta. E lui si dava un po’ di atteggiamento. Faceva il protagonista. Craig Hill, invece, era un professionista. Uno che non creava problemi”.

Occhio anche al peplum di Tanio Boccia “La valle dell’eco tonante” con Kirk Morris alias Adriano bellini, Hélène Chanel, Spela Rozin, Cine 34 alle 3, 25. Amavo molto un piccolo western violento tratto da un racconto di E.L. Doctorow, “Tempo di terrore”, diretto da Burt Kennedy con Henry Fonda, Aldo Ray, Keenan Wynn, Janice Rule, dove uno sceriffo deve affrontare un bruto che terrorizza la città ogni volta che arriva, Iris alle 4, 15.

i pinguini ci guardano.

Girato per farne un tvmovie, era troppo violento per la tv e finì al cinema. Davvero stravagante “I pinguini ci guardano” di Guido Leoni con Isa Barzizza, Rosalba Neri, Carlo Croccolo, Fiorenzo Fiorentini e gli animali dello zoo doppiati da grandi attori italiani, Sordi-Magnani-Rascel-Fabrizi, Rete 4 alle 4, 30.

la patata bollente

Avviso che su Cine 34 alle 4, 50 torna per i fan di Lory Del Santo “Pensione amore servizio completo”, pornocommedia ai limiti dell’hard diretta da Luigi Russo, tra i suoi primi film erotici, ancora giovanissima. Ha una grande di sesso sulla spiaggia con Cristian Borromeo, che era stato mandato dal padre per punizione dalla nonna, Clara Colosimo, senza sapere che lei gestiva non una vera pensione, ma un vero e proprio bordello. Con Loredana chiudo.

