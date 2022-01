IL DIVANO DEI GIUSTI - SU RAI MOVIE ALL’1.05 PER I FAN DI LILLI CARATI E ILONA STALLER TORNA, CREDO A GRANDE RICHIESTA, “SENZA BUCCIA” DI MARCELLO ALIPRANDI, FILM GETTONATISSIMO IN PIENO LOCKDOWN. MAGARI SARÀ PER LA MANCANZA DI ABITI DI LILLI E ILONA? CHISSÀ? - SU ITALIA1 ALLE 4,20 C’E’ IL CAPOLAVORO TRASH DIRETTO E INTERPRETATO DA JERRY CALÀ, PRODOTTO E SCRITTO DAL MITICO GALLIANO JUSO “CHICKEN PARK”, CON POLLI GIGANTI CHE SCORRAZZANO PER VILLA BORGHESE A ROMA. IL MIGLIOR ATTORE DEL FILM È IL POLLO DA COMBATTIMENTO, CERTO JO. CHISSÀ CHE TRAGICA FINE HA FATTO?

EUPHORIA

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Allegri che domani esce in tutto il mondo, anche in Italia su Sky, la seconda stagione di “Euphoria” con Zendaya. Ieri per disperazioni mi sono visto otto puntate (su dieci) di “La ragazza di Oslo” su Netflix. Dialoghi pessimi, situazioni un po’ assurde, ma me la sono vista. Credevo che fosse una di quelle serie nordiche con i serial killer. Macché… E’ una coproduzione norvegese/israeliana ,ideata da Kyrre Holm Johannessen e Ronit Weiss-Berkowitz, su una ragazza bionda con le gote rosse che viene rapita, assieme a due ragazzi israeliani dall’Isis e portata nel deserto del Sinai. Per liberarla i terroristi vogliono che si liberi un capo dell’Isis imprigionato a Oslo.

west side story versione originale del 1961.

La mamma, Anneke von der Lippe, intanto, arriva sul posto per far qualcosa che la possa aiutare. E va subito a rompere le palle al vecchio amante ora ministro barbuto con kippah sulla capoccia, Amos Taman. Lui cerca di dirle, sempre, ma davvero sempre, faremo il possibile. Poi lei gli rivela che... Il meccanismo, ammetto, che funziona.

Ma la serie l’ho già scordata. Così mi sono buttato sul vecchio “West Side Story” su Amazon e ho scoperto che è vero che Natalie Wood e George Chakiris hanno un make-up scuro per fare i portoricani, che Richard Beymer non si può vedere e che il personaggio di ”Anybodys” c’era già anche qui, anche se non era il personaggio transgender che hanno costruito Spielberg e Kushner.

lasciarsi un giorno a roma 3

Purtroppo mi ha un po’ deluso rispetto al ricordo di quando lo vidi la prima volta. Su Sky ci sarebbe anche il film di Edoardo Leo con Edoardo Leo e la bella spagnola Marta Nieto, “Lasciarsi un giorno a Roma”. Gli uffici stampa di Sky dicono che per Sky è la miglior commedia sentimentale italiana degli ultimi tre anni e il terzo film Sky original più visto di sempre. Boh?

tolo tolo 2

In chiaro in tv, invece, lo scontro sarà tra “Tolo Tolo” di e con Checco Zalone, in prima tv su Canale 5 alle 21, 20, filmone che vi piaccia o meno (per Dago è una schifezza, per me no, anche se non è all'altezza dei film precedenti) dai grandi incassi, 45 milioni di euro pre-pandemici, e l’oscuro dramma sportivo “Correre per ricominciare” di e con Alex Kendrick su Rai Uno alle 21, 25. Davvero non capisco…

DOCTOR STRANGE

Comunque stasera capiremo se il profondo pubblico delle generaliste, in gran parte vecchio e meridionale, ama ancora il cinema si Zalone. Su Italia 1 alle 21, 20 penso che andrà benissimo “Doctor Strange” di Scott Derrickson con Benedict Cumberbacht col mantellino da mago tipo Mago Zurlì, Tachel McAdams, Tilda Swinton calva, Mads Mikkelsen e Chiwetel Ejofor.

derailed – attrazione letale

Buon noir pieno di sorprese, Rai 4 alle 21, 20, è “Derailed – Attrazione letale” con Jennifer Aniston in un ruolo insolito, Clive Owen e Vincent Cassel. Su Yv2000 alle 21, 20 ci sarebbe il biopic su Jane Austen con Anne Hathaway “becoming Jane” diretto da Julian Jarrold con James McAvoy, Maggie Smith e Julie Watlers, mentre su Iris alle 21 potrebbe essere interessante “Woman in Gold” di Simon Curtis con Helen Mirren, nel ruolo di Maria Altmann, che a distanza di sessant’anni dalla sua fuga da Vienna, cerca di recuperare tutto quello che i nazisti hanno tolto a lei e alla sua famiglia, perfino un Klimt famoso, chiamato appunto “La donna d’oro”, dove è ritratta la sorella della mamma della protagonista, Adele Bloch-Bauer. La aiuta un giovane avvocato americano.

renato pozzetto paolo villaggio le comiche 2

Tratto da una storia vera. Su Cine 34 alle 21 avete ancora una volta “Le comiche” di neri Parenti con Villaggio e Pozzetto. Rai Movie alle 21, 10 vedo che presenta una commedia giovanile presidenziale “Una teenager alla Casa Bianca” diretto da Forest Whitaker con Katie Holmes, Marc Blucas e Michael Keaton. Sembra che non sia un capolavoro. Cielo, al posto del solito erotichello, presenta il thrillerone “Nella mente di un serial killer” di Renny Harlin con Val Kilmer, Christian Slater e LL Cool J, magari un po’ vecchiotto.

la gatta sul tetto che scotta

In seconda serata su Iris alle 23, 20 grande sarebbe la voglia di rivedere Elizabeth Taylor, Paul Newman e Burl Ives in “La gatta sul tetto che scotta” di Richard Brooks tratto dal drammone di Tennesse Williams. Williams aveva scritto la commedia con Burl Ives in testa come Big Daddy, potente patriarca sudista che domina i figli, soprattutto il debole e omosessuale represso Brick.

la gatta sul tetto che scotta 1

A teatro, con le regia di Elia Kazan, “La gatta” era stata un successo clamoroso con Burl Ives, Ben Gazzara come Brick e Barbara Bel Geddes. Una volta trasferito al cinema, molti registi, come George Cukor, e molti attori come Montgomery Clift rifiutarono di girarlo perché il personaggio di Brick non era più omosessualità (e così crollava tutta la storia). Lo accettarono Richard Brooks, che decise di girarlo a colori per far vedere gli occhi verdi di Liz e gli occhioni blu di Paul Newman.

a mezzanotte va la ronda del piacere

Dall’edizione teatrale vennero ripresi Burl Ives e Madeleine Sherwood. Su Cine 34 alle 22, 50 avete la commedia giudiziaria di Marcello Fondato “A mezzanotte va la ronda del piacere” con Claudia Cardinale, Monica Vitti, Vittorio Gassman, Giancarlo Giannini. Per cercare di incassare di più, i produttori inserirono un po0 brutalmente Renato Pozzetto sacrificando parte del film.

sirene

Ricordo piuttosto carino “Sirene” di Richard Benjamin con Cher, Wynona Ryder, Christina Ricci giovanissima, Bob Hoskins, Rai Movie alle 23, magari non è male la commedia inglese “Un amore di testimone” di Paul Welland con Patrick Demsey, Michelle Monaghan e il grande Sydney Pollack attore, Tv8 alle 23, 15. “Non c’è 2 senza te” di Massimo Cappelli con Fabio Troiano, Dino Abbrescia e Belen è una sorta di spin-off del primo film di Checco Zalone con i personaggi della coppia gay interpretati da Troiano e Abbrescia. Lo trovate subito dopo “Tolo Tolo” su Canale 5 alle 23, 25.

everest film 7

Nella notte arriva un thriller con Nicolas Cage e Robin Tunney, “Looking Glass – Oltre lo specchio” diretto da Tim Hunter , Rai 4 a mezzanotte, dove è di scena un motel con uno specchio segreto per spiare i clienti. Poi ci scappa il morto. E non solo. Tornano su Rete 4 alle 00, 20 il drammone alpino “Everest” do Baltasur Kormakur con Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawksesm Jake Gyllenhall, Emily Watson, e “La carne” di Marco Ferreri con Sergio Castellitto e Francesca Dellera, Cine 34 alle 00, 40. Ricorda Ciro Ippolito che il titolo viene da quello che lui usò per un hard americano che aveva distribuito con grande successo qualche anno prima con Rhonda Jo Petty.

sergio castellitto francesca dellera la carne

Ferreri, che aveva messo in piedi un progetto con Ciro poi abortito, si ricordò del titolo e glielo chiese. Nel film, che a me è sempre piaciuto, ma riconosco che sia un po’ un pasticcio, Ferreri cerca di mettere in scena la vera storia dello studente giapponese Juro Kara che si mangiò la fidanzata europea. Ma poi il film diventa una sorta di commedia grottesca sul desiderio.

ilona staller senza buccia

La Dellera, che ricordo all’anteprima, era di una bellezza mai vista. Su Rai Movie all’1, 05 per i fan di Lilli Carati e Ilona Staller torna, credo a grande richiesta, “Senza buccia” di Marcello Aliprandi, film gettonatissimo in pieno lockdown. Magari sarà per la mancanza di abiti di Lilli e Ilona? Chissà? Su Iris all’1, 25 avete invece “Borsalino &Co” di Jacques Deray, con Alain Delon, ma senza Belmondo.

Sequel del primo “Borsalino”, ovviamente. Al posto di Belmondo, che non ebbe un grande rapporto con Delon, troppo prepotente, troppo prima donna, ci sono Riccardo Cucciola, Daniel Ivervel, Catherine Rouvel. Rai Tre alle 2 in punto manda in onda per la gioia dei bergmaniani i 312’ minuti di “Fanny & Alexander”, capolavoro del maestro con Pernilla Allwin, Bertil Guve, Borje Ahlstedt, Erland Josephson. Adoro Bergman, fin da ragazzino. Ma ogni volta che cerco di vedere “Fanny & Alexander” mi addormento. Credo che vada visto al cinema.

jean paul belmondo con alain delon in borsalino, 1970.

Su Rai Due alle 2, 05 arriva un “Arsenio Lupin” girato nel 2004 da Jean-Paul Salomé con Romain Durism Kristin Scott Thomas, Pascal Greggory e Eva Green. Su Rete 4 alle 2, 50 “Il proiezionista” di Andrej Konchalowskij com Tum Hulce che fa il proiezionista di Stalin, Bob Hoskins. Il film fu un terribile fiasco che portò al disastro il suo produttore italiano.

Ma era un buon film. Su Rai Movie alle 2, 50 “Il magnifico cornuto” di Antonio Pietrangeli con Ugo Tognazzi, Claudia Cardinale, Gian Maria Volonté, Salvo Randone e Bernard Blier. Ancora non mi spiego perché Pietrangeli avesse voluto dirigere questo film, tratto da una commedia che era molto lontana dal suo tipo di cinema.

alessia marcuzzi chicken park

Infatti il film non ha nessun culto. I fan di Helmut Berger, ammesso che esistano ancora, impazziranno per il davvero mai visto “Così bello, così corrotto, così conteso!” diretto da Sergio Gobbi con Françoise Fabian, Paul Meurisse e Massimo Girotti. Helmut fa un bellissimo e cinico croupier di mano lesta che deruba e mena un industriale per poi diventare amante della moglie.

chicken park

Tutto si chiude sul mai visto “Verginità” di Leonardo Mitri con Eleonora Rossi Drago e Leonardo Cortese, Iris alle 4, 40 e sul capolavoro trash diretto e interpretato da Jerry Calà, prodotto e scritto dal mitico Galliano Juso “Chicken Park”, Italia 1 alle 4, 20, con Demetra Hampton, Rossy de Palma e i polli giganti che scorrazzano per Villa Borghese a Roma. Il miglior attore del film è il pollo da combattimento, certo Jo. Chissà che tragica fine ha fatto?

