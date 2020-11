IL DIVANO DEI GIUSTI - RETE 4 ALLE 21 SI SPARA UN ALTRO BUD & TERENCE, “PARI E DISPARI” DIRETTO DA SERGIO CORBUCCI CON SAL BORGESE, LUCIANO CATENACCI E MARISA LAURITO. INUTILE DIRE CHE OGNI FILM CON BUD E TERENCE HA UN PUBBLICO SICURO - SU CIELO ALLE 23,30 PASSA IL CELEBRE MEZZO HARD CON SYLVESTER STALLONE “ITALIAN STALLION” DI MORTON LEWIS…

Marco Giusti per Dagospia

Certo, non capisco perché a 66 anni, portati non benissimo, 106 chili, davvero poco fluido (almeno credo), mi sono fissato con i corti del GucciFest diretti da Gus Van Sant e Alessandro Michele con Silvia Calderoni protagonista come fossero puntate delle mie serie preferite. E pensare che non mi ero nemmeno accorto che il video di Billie Eilish del quinto episodio, quello coi robot, era diretto da Harmony Korine. Magari, in fondo, ci ritrovo molti più stimoli, anche culturali e visivi, molte più star che in molta della tv, compresi talk-xfactor-seriesktnetflix, che siamo costretti a vedere causa pandemia.

Ieri sera, dopo essermi addormentato, proprio steso, di fronte a una bellissima serie turca su Netflix, e essermi risvegliato di fronte al finale del notevolissimo “La banda J&S” di Sergio Corbucci con Tomas Milian con basco nero, barbone e capello lungo, proprio come vorrebbe essere Alessandro Michele ho pensato, anche se somiglia anche molto a Piotta, sono rimasto incantato di fronte al nuovo episodio, il sesto, della serie Gucci. Silvia Calderoni, ormai la mia eroina, ovviamente già gucciatissima come neanche i gemelli D’Innocenzo, va al Vintage Shop di Gucci.

Lì si compra un paio di occhialoni bianchi, guarda scarpe e vestiti incantata come fosse arrivata a Gucciland e incrocia la favolosa Florence Welch, leader dei Florence and the Machine, già testimonial Gucci nello scorso agosto assieme a Anjelica Huston per uno spot diretto da Floria Sigismondi. Florence scrive frasi poetiche su un quadernetto, che poi stacca e nasconde nelle tasche dei vestiti Gucci o nelle borsette. Niente di che, davvero, ma devo dire che il vintage shop preparato da Gucci, che sembra proprio uno di quei negozietti di usato romano anni ’80, mi ha incantato. Passiamo a che vedere stasera…

Alle 21 vedo che la sfida è tra “Landru” di Claude Chabrol con Charles Denner, Michèle Morgan, Danielle Darrieux su Rai Storia, che ricordo bellissimo, anche se l’ho visto alla sua uscita da ragazzino e basta, e il superclassico di Leo McCarey “Un amore splendido” con Cary Grant e Deborah Kerr, Tv2000, film fondamentale per il ritorno della commedia mccareyana negli anni d’oro di Nora Ephron e Rob Reiner. Basterebbe solo “Insonnia d’amore”/”Sleepless in Seattle” per farci capire quanto quella commedia debba al mondo di McCarey e a “Un amore splendido”.

Vedo che Rete 4 alle 21 si spara un altro Bud&Terence, “Pari e dispari” diretto da Sergio Corbucci con Sal Borgese, Luciano Catenacci e Marisa Laurito. Inutile dire che ogni film con Bud e Terence ha un pubblico sicuro. Alle 23, 10 Rai Movie propone il non riuscitissimo “Tempo instabile con probabil schiarite”, proprio un titoli sticazzi, diretto da Marco Pontecorvo con Luca Zingaretti, John Turturro e il nostro amico del cuore Lillo appena uscito dalla malattia. Non possiamo che salutarlo di cuore.

Lillo mi-ci fa ridere sempre e gli voglio-vogliamo bene. Più tardi passa il celebre mezzo hard con Sylvester Stallone “Italian Stallion” di Morton Lewis, Cielo alle 23, 30, e il bellissimo film di Alan Parker “Le ceneri di Angela” con Emily Watson, Robert Carlyle, Rete 4 alle 23, 55. Poco prima dell’1 Cielo si spara alle 00, 45 il mai visto “La ragazza di Cortina” di Maurizio Vanni con Vanessa Gravina, Isabel Roussinova e Stefano Abbati, film che non ricordo minimamente, e Cine 34, alle 00, 50, il non meravigliosa “Banzai” con Paolo Villaggio, Francesco De Rosa e Francesca Romana Coluzzi, mentre Rai Movie, alle 00, 50, punta sul più serioso “Il giocattolo” diretto da Giuliano Montaldo, prodotto da Sergio Leone con Nino Manfredi, borghesucci che, per rispondere al mondo violento degli anni ’70, si arma e prima o poi sparerà.

Ci sono anche Marléne Jobert, Arnoldo Foà, Pamela Villoresi e Mario Brega. Non me lo ricordo riuscitissimo, devo dire, ma Nino manfredi, al solito, era perfetto. Certo, poi ti sposti un po’ più dentro la notte e incontri, La 7 all'1,50, un capolavoro come “Lettera da una sconosciuta” di Max Ophuls con Joan Fontaine e Louis Jourdan, o un capolavoro del trash come il terribile, ma interessantissimo “Avventure al motel” di Renato Polselli con Franco e Ciccio, Claudia Mori, Cine 34 alle 2, 10.

Tra gli episodi del film di Polselli segnalo quello calcistico con Lojacono che cerca di passare la notte con la moglie, Claudia Mori, ma viene sorpreso dal patron Gino Cervi, che ha appena speso 300 milioni per comprarlo. Ma ci sono anche Macario, che ha un rapporto sadomaso con Gina Rovere, Riccardo Billi come intellettuale, è uno sceneggiatore alla Marcello Marchesi, che non ne vuole sapere delle voglie della sua donna Margaret Lee, Memmo Carotenuto è scatenato alle prese con una bellissima Miranda Martino, ma poi, sorpreso dalla moglie Carla Calò, finge di non conoscerla. Scapperà in mutande e canotta dalla stanza per poi essere caricato come pazzo con Jimmy il Fenomeno. “Io sono Jimmy!” – “Ma che me frega!”.

L’episodio più divertente, però, riguarda Franco e Ciccio e uno scambio di camera tra loro, una numero 6 che diventa numero 9. Ciccio arriva con la moglie ingenua, Tina Gloriani, per la prima notte di nozze, dopo 13 anni di fidanzamento durante i quali lei mai si fece toccare. Franco è strepitoso come Franco Spampinato e Figli, titolare di una ditta venditrice di cocco. “Il cocco rinfresca e , con rispetto parlando, pulisce”. E’ sessualmente scatenato: “Movimento femmine straniere come siamo messi?”. “Sa a me le donne piacciono. E a lei?” chiede Franco al concierge Mario Scaccia che sembra davvero poco interessato all’argomento.

Ma c’è anche di meglio nella notte. Penso al rarissimo “Miami Golem” di Alberto De Martino, Cine 34 alle 3, 55, un tardo, tardissimo avventuroso con David Warbeck, John Ireland e Laura Trotter, al favoloso piccolo western di William Witney, adorato da Tarantino, “I pistoleri maledetti” con Audie Murphy e Buster Crabbe, Rai Movie alle 3. O a “Bianca” di Nanni Moretti, che Rete 4 osa far passare akke 4, 45, poco prima che Cine 34 metta in canna un capolavorissimo dell’eroticopoliticotrash come “Compagne nude” di Bruno Pischiutta, alle 5 esatte. Poi mi domando perché mi butto su Gucci e Alessandro Michele.