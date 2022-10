IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - SE NON AVETE VOGLIA DI ANDARE AL CINEMA O DI USCIRE DI CASA, IN STREAMING TROVATE DI TUTTO - IERI MI SONO VISTO “GUILLERMO DEL TORO’S CABINET OF CURIOSITIES”, OTTO EPISODI DI ORRORE PRESENTATI DA DEL TORO MA DIRETTI DA REGISTI DIVERSI. MERAVIGLIOSA. SIETE AVVISATI - HO VISTO ANCHE, E LA CONSIGLIO DAVVERO A TUTTI, SPECIALMENTE AL PRESIDENTE DELLA CAMERA FONTANA, “THIS IS GOING TO HURT” CON BEN WHISHAW NEI PANNI DEL GIOVANE MEDICO GAY ADAM KAY - PENSATE SE QUALCUNO TENTASSE OGGI DI FARE IN ITALIA UNA SERIE DEL GENERE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Se non avete voglia di andare al cinema o di uscire di casa, devo dire che in streaming trovate davvero di tutto. Non solo come serie, anche come film, visto che su Prime passa “Don’t Worry, Darling” di Olivia Wilde con Florence Pugh e Harry Styles, “Bullet Train” con Brad Pitt (che non ho ancora visto, accidenti), “Superpets” e il bel documentario di Roberta Torre su un gruppo di trans, “Le favolose”. Su Apple Tv tra pochi giorni arriva “Causeway” con Jennifer Lawrence.

Per non parlare di serie, da “Romulus II” su Sky, a “Corpo libero” su Paramount, a “Tales of the Jedi”, “Boris 4” e “Barbarian” su Disney+. Ieri sera mi sono visto l’ultima puntata della prima stagione di “House of the Dragon”, girata come un grande film. Ma ho anche iniziato due serie nuove.

guillermo del toro s cabinet of curiosities 9

“Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities”, che sono in pratica otto episodi di orrore presentati da Del Toro ma diretti da registi diversi, anche importanti come Vincenzo Natali (“Graveyard Rats”), Jennifer Kent (“The Murmuring”), Ana Lily Amirpour (“The Outside”), Catherine Hardwicke (“Dreams in the Witch House”), Panos Cosmatos, il regista del folle “Mandy”, (“The Viewing” con Sofia Boutella e Peter Weller).

Mi sono visto il primo episodio, “Lot 36” diretto da Guillermo Navarro, direttore della fotografia di Del Toro, scritto dallo stesso Del Toro e Regina Corrado, con Tim Blake Nelson, attore di culto dei Coen, qui reduce dal Vietnam fascistoide e senza cuore alle prese con un misterioso box appartenuto a un vecchio satanista nazista che si è comprato per 400 dollari. L’episodio inizia con la dichiarazione di entrata in guerra di Bush in Iraq e prosegue sul politico col personaggio della messicana Elpida Carrillo che si aspetta un po’ di umanità dal cattivo protagonista.

this is going to hurt 5

Del Toro ci fa già capire cosa ci si può aspettare negli altri episodi. Tecnicamente è una serie meravigliosa. Siete avvisati. Ho visto anche, e la consiglio davvero a tutti, specialmente al Presidente della Camera Fontana, le prime due puntate di una serie inglese di grande culto critico tratta dal libro di memorie di Adam Kay, “This Is Going to Hurt” con Ben Whishaw nei panni del giovane medico gay Adam Kay, appunto, con fidanzato bono biondo a casa che lo aspetta, alle prese con un folle reparto di ostetricia e ginecologia di Londra del 2006 dove si lavora senza un attimo di pausa e dove vengono a galla razzismi, antipatie, problemi legati al superlavoro in un mare di sangue e di cordoni ombelicali tagliati.

Pensate se qualcuno tentasse oggi di fare in Italia una serie che vede protagonista un medico gay, che ne so… un Luca Argentero, in un ospedale romano. Girata e interpretata benissimo, la serie somiglia non poco a “I May Destroy You”, sia tecnicamente sia come narrazione, con tanto di sfondamento della quarta parete e gioco continuo sulla realtà rimessa in scena, ma anche come ricostruzione delle regole civili e morali della vita di tutti i giorni.

Ma sembra che sia molto bella anche la serie mystery “Barbarian”, Disney+, diretta e interpretata da Zach Cregger con Georgina Campbell e Bill Skarsgard, legata a una misteriosa casa in affitto a Detroit che si rivelerà non proprio un posto tranquillo per la giovane protagonista.

