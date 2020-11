IL DIVANO DEI GIUSTI - SE NON AVETE VOGLIA DI SERIE STASERA C’È UNA RICCA SCELTA DI FILM. CANALE NOVE ALLE 21, 25 PRESENTA “SUPERFANTAGENIO” DI BRUNO CORBUCCI CON BUD SPENCER E JANET AGREN, CHI SE LO RICORDA PIÙ?, MENTRE RAI 5 PROPONE L’OTTIMO “FIORE” DI CLAUDIO GIOVANNESI, UN GRAN FILM CHE ANDREBBE RECUPERATO. SU RETE 4 ALLE 2, 30, IL RARO “LA FIGLIASTRA” DI EDOARDO MULARGIA CON SONIA JEANINE, LUCRETIA LOVE E NINO TERZO. TRASHISSIMO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the crown 3 4

E’ andata così. Ieri sera mi sono sparato prima tre puntate della quarta stagione di “The Crown” e poi le prime due della quarta stagione di “Fargo”.

gillian anderson margaret thatcher in the crown

Mi sembra che il personaggio della Regina, che Olivia Colman interpreta con grande naturalezza anche se con un filo di Mrs Cecioni style, sia un po’ adombrato, almeno per ora, dalle figure nuove e forti di Lady Diana della quasi nuova venuta Emma Corrin, carinissima e perfetta, e della Margareth Thatcher di Gillian Anderson, forse un filo eccessiva e noschesizzata, ma ricordiamoci che oltre ad essere stata protagonista di “X-Files” è da quattro anni la moglie di Peter Morgan, creatore e sceneggiatore di tutta la serie.

emma corrin e' lady diana2

E’ anche l’unica attrice americana, ma ahimé viene umiliata dagli scontri con la meravigliosa Principessa Margareth di Helena Bonham Carter, che riesce ad essere sia naturale che regale.

helena bonham carter principessa margaret in the crown

La Bonham Carter domina le poche scene che la vedono all’opera, mentre la Colman recupera la poca incisività di presenza nelle scene di gruppo negli incontri con la Thatcher e il marito, molto comico, che vorrebbe solo giocare a golf, mostrando il lato politicamente più interessante del personaggio.

charles dance in the crown

I maschi della Famiglia Reale sono tutti un po’ molli, sia il Principe Filippo di Tobias Menzies sia il Principe Charles di Josh O’Connor, che si sveglia un po’ solo quando parla al telefono con la Camilla di Emerald Fennel, perfetta.

A tutti preferisco il grandioso Charles Dance come Lord Mountbatten che, dovendo la serie seguire la storia, farà una brutta fine.

La sceneggiatura di Peter Morgan, soprattutto nella seconda puntata con l’idea narrativamente forte del cervo reale che deve essere ucciso, coppoleggia, nel senso del Padrino, un po’ dovendo gestire troppi temi e troppi personaggi, ma se non lo facesse rischierebbe l’addormentamento immediato dei mariti delle fan della serie sul divano.

salvatore esposito e jason schwartzman in fargo 4

Un po’ farraginoso, invece, il pur notevole “Fargo 4” di Noah Hawley su Sky, con lo scontro nella Kansas City del 1950 tra una gang di neri, capitanata da Chris Rock, e una gang di bianchi, capitanata da Tommaso Ragno come leader della famiglia sarda Fadda (è così…), e dai suoi figlioli Salvatore Esposito, cattivissimo coi baffetti, e Jason Schwartzman, di wesandersoniana memoria. Ma hanno grandi momenti anche altri italiani della serie, come Gaetano Bruno come killer e Francesco Acquaroli con la sigaretta accesa sempre in mano.

tommaso ragno chris rock fargo 4

Devo dire, anche se sono solo alla seconda puntata, che l’invasione degli italiani nella serie “Fargo”, una delle mie preferite in assoluto, dimostra la grande crescita sia delle nostre serie violente sia dei nostri attori. Sono tutti bravissimi, Salvatore Esposito ha una fisicità impressionante, e Tommaso Ragno fa un boss meraviglioso. Se non avete voglia di serie stasera c’è una ricca scelta di film.

superfantagenio 1

“Baaria” di Giuseppe Tornatore con megacast siciliano, da Ficarra e Picone a Beppe Fiorello, su Iris alle 21, “Un sacco bello” di e con Carlo Verdone su Cine 34 alle 21. C’è una “Madame Bovary” diretta da Sophie Barthes con la bravissima Mia Wasikowska e Ezra Miller su Cielo, sempre alle 21. Canale Nove alle 21, 25 presenta “Superfantagenio” di Bruno Corbucci con Bud Spencer e Janet Agren, chi se lo ricorda più?, mentre Rai 5 propone l’ottimo “Fiore” di Claudio Giovannesi con Daphne Scoccia, Valerio Mastandrea e il povero Josciua Algeri, scomparso davvero giovanissimo.

la figliastra

Devo dire che “Fiore” è un gran film che andrebbe recuperato. Per il resto, in seconda serata o nella nottata vedo che Rai Movie punta su “The Social Network” di David Fincher con Jesse Eisenberg. Preferisco, su Rete 4 alle 2, 30, il raro “La figliastra” di Edoardo Mulargia con Sonia Jeanine, Lucretia Love e Nino Terzo. Trashissimo.

Alla stessa ora, su Rai Movie, passa un polveroso ma interessante “Cyrano e D’Artagnan” diretto da Abel Gance negli studi della Pisorno tra Pisa e Livorno (Pis-orno), con Jean-Pierre Cassel, José Ferrer, Sylva Koscina e il vecchio Polidor. Se siete svegli alle 5 di notte avverto che su Iris passa “I pagliacci” di Mario Costa con Tito Gobbi e Gina Lollobrigida. Piaceva molto a Giovanni Buttafava. E la finisco qui.

the crown 4 1 gillian anderson margaret thatcher in the crown

