Il divano dei giusti 11 maggio

Marco Giusti per Dagospia

miss marx 1

Stasera siete pronti per la cerimonia della consegna dei David di Donatello? Non vedete l’ora, vero? Intanto su “Variety” leggo che Nick Vivarelli ci tira le orecchie perché su 145 film prodotti l’anno scorso solo 17, cioè il 12%, sono diretti da donne. E solo il 30% dei 1578 votanti sono donne. E’ poco? Sì, è pochissimo. E non basterà produrre quei quattro film della moglie di…, la figlia di… per migliorare le cose.

i am the shaman

Detto questo tra i film arrivati in finale due quest’anno sono diretti da donne, “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli e “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante.

le sorelle macaluso

La giornata si apre benissimo, però, grazie a un miracoloso video del vecchio Donovan diretto da David Lynch come regalo per il suo 75° compleanno. Si intitola “I Am The Shaman”, canzone di 10 anni fa. Lynch non aveva più fatto nulla dall’ultima serie di “Twin Peaks”. Leggo che sta girando anche una serie, “Unrecorded Night”.

john wayne hondo

Mentre gli arzilli vacinados vanno al cinema a vedere “Nomadland” e “Rifkin’s Festival”, l’esperto distributore Valerio De Paolis mi dice che i 700 mila euro di incasso di “Nomadland” non sono affatto questa gran cifra come pensa Ciro Ippolito, visto che un film che ha vinto l’Oscar, due-tre anni fa avrebbe incassato mediamente tra i 3 e i 4 milioni di euro. Di cosa parliamo, quindi?

il bi e il ba 1

Stasera, se pensate di non divertirvi con Carlo Conti che presenta i David su Rai Uno o non trovate da qualche parte l’ormai dilagante Michele Santoro che presenta il suo libro, ma ieri da Porro era fenomenale, vi faccio notare che su “Amazon” oltre a “Hondo” di John Farrow con John Wayne, a “Il bi e il ba” con Nino Frassica e Nino Terzo come Zio Nino e a “Roma” di Federico Fellini (me lo sono rivisto stanotte, ci casco sempre, anche lì c’è Nino Terzo, fa il cameriere), su Netflix danno addirittura “Milestone”, film indiano diretto da Ivan Ayr presentato a Venezia un anno fa sul dramma di un camionista vedovo che deve ripagare la famiglia della moglie della grave perdita e non sa quale sia il modo più giusto. Non è male, certo non è un film per tutti.

in viaggio con papa

Come si dice. In chiaro stasera preparatevi a “In viaggio con papà” con la coppia d’eccezione Alberto Sordi-Carlo Verdone sotto la regia di Sordi con tanto di dotta presentazione di Tatti Sanguineti, Cine 34 alle 21. Lo sappiamo tutti che non è un film riuscitissimo, Sordi si sforza di fare il padre giovane e Verdone è un po’ imbarazzato a recitare col suo idolo e maestro.

nicole kidman il sacrificio del cervo sacro

Per l’occasione fa del suo personaggio un mischione di Mimmo e del figlio dei fiori. Notevolissimo l’incontro con l’uomo della madre, sceneggiatore di fiction tv, un grande Angelo Infanti, ma ci sono anche Edy Angelillo e Tiziana Pini. Come sanno bene i fan dei due attori, è un film che va visto.

Rai Movie presenta invece un film adorato dalle signore più intellettuali e dai cinéphiles in generale, “Il sacrificio del cervo sacro” di Yorgos Lanthinos con Colin Farrell sposato con Nicole Kidman, c’è anche una assurda trombata con lei nudissima non si capisce perché, che si trova davanti un ragazzetto assolutamente inquietante.

milestone 1

Visto che lui, chirurgo, gli ha ucciso il padre durante un’operazione, vuole in cambio la vita del suo primogenito maschio. Se non lo farà moriranno tutti e due i suoi figli. Ammetto che è un film disturbante, che non riesco a vedere. Non lo sopporto proprio. E magari questo è il suo senso.

roma di federico fellini 1

Dago la pensa come me e passò una nottata terribile di fronte al frigo dopo averlo visto. Na cappa… Meglio i David di Carlo Conti, su.

colin farrell nicole kidman il sacrificio del cervo sacro

C’è qualche buon thriller inedito alle 21, come “La fredda luce del giorno” di Mabrouk Mechri con Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Veronica Echegui, Canale 20, “The Captive” di Atom Egoyan con Ryan Reynolds, Rosario Dawson, Mireille Enos, su una bambino scomparsa da 17 anni che improvissamente ricompare, Rai 5, per non parlare del bellissimo “Pelham 1-2-3”, remake del classico di Joseph Sargent con Walter Matthau, girato da Tony Scott con Denzel Washington che sfida il cattivissimo John Travolta, Rai 4.

la fredda luce del giorno 1

Su Cielo alle 21, 20 va in onda il sofisticato “La cuoca del presidente” di Christian Vincent con catherine Frot e Jean D’Ormesson, mentre su Rai Premium qualche feticista pazzo di Matilda De Angelis non si perderà “I ragazzi dello Zecchino d’Oro” diretto da Ambrogio Lo Giudice. Dubito che abbia un ruolo sexy. Siete avvisati.

corleone di pasquale squitieri

Per vedere qualcosa di più eccitante, in seconda serata potete recuperare i già andati in onda “Son de mar” di Bigas Luna con Leonor Watling, Cielo alle 23, 15, seguito da “Avere vent’anni” di Fernando Di Leo con Gloria Guida e Lilli Carati al meglio della loro forma, 00, 55.

i ragazzi dello zecchino d’oro 1

Cine 34 si sfoga all’1, 35 con “Corleone” di Pasquale Squitieri, grande mafia movie storico con un Giulino Gemma un po’ ingessato, Michele Placido, Claudia Cardinale, Francisco Rabal.

Non l’ho più rivisto da quando uscì e mi sembrò meno forte dei film precedenti di Squitieri.

rocco e le sorelle 1

Stavo per non segnalarvi “Quando dico che ti amo” di Giorgio Bianchi con Tony Renis e Lola Falana, quando vedo che ci sono anche Enzo Jannacci e Lucio Dalla, Rete 4 alle 3, 10. Fondamentale su Iris alle 3, 20 “Voglia di tenerezza”, grande commedia diretta da James L. Brooks con grande cast, Shirley Mac Laine, Jack Nicholson, Debra Winger. Molto meno fondamentale su Rete 4 alle 4, 50 “Rocco e le sorelle” di Giorgio Simonelli con Tiberio Murgia e Moira Orfei. Nella vita Tiberio era un pericolosissimo dongiovanni, chissà cosa ha combinato con un cast tutto di ragazze…

