Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Per il pubblico più giovane credo che ci siano solo Zendaya e Hunter Shaefer nel fondamentale episodio speciale di “Euphoria” stasera su Sky alle 23 e alle 3 di notte. Ragazzi e ragazzette sono già tutte impazzite sui social e piangono per la storia d’amore troppo forte fra le due ragazze che non riescono neanche più a vedersi.

Se il primo dei due speciale era dedicato a Rue, il personaggio di Zendaya, oggi finita come testimonial della Prada di Raf Simons, il secondo è tutto per Jules, il personaggio trans interpretato da Hunter Schafer. Già si piange sull’inizio con l’occhio di Jules in primo piano al ritmo di “Liability” di Lorde.

Jules si divide tra l’amore per Rue, che non riesce più a vedere, e quello per il ragazzotriste invisibile delle sue chat. La vediamo direttamente dalla psicanalista in crisi totale. Pensa che la storia con ragazzotriste sia vera. E sogna Rue. Anche io mi commuovo.

Devo dire che questi special di “Euphoria” sono i film perfetti che descrivono la confusione creata da quarantena e pandemia tra i ragazzetti, che alla confusione sessuale dell’età uniscono quella creata dalla chiusura nella stanzetta. Un disastro.

