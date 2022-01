IL DIVANO DEI GIUSTI - LO SPETTACOLO PIÙ DIVERTENTE DI IERI È STATA LA GARA DI INSULTI DI FABIO D’INNOCENZO CON UN TIPO CHE NON GRADIVA I SUOI FILM. QUALCUNO HA OSATO DIRE CHE LO SBROCCO SIA COSTRUITO AD ARTE PER IL LANCIO DI “AMERICA LATINA”. BOH, NON CREDO - IN CHIARO STASERA SI RIDE NON CON I D’INNOCENZO, MA PERCHÉ TORNA LA COPPIA VERDONE-GERINI DI “LO FAMO STRANO?”, CIOÈ IL MITICO “VIAGGI DI NOZZE”. MA IL FILM PIÙ STRACULT DELLA NOTTATA È “BEATRICE CENCI” DI LUCIO FULCI, GRANDE STORIA DI SESSO E POLITICA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Io ieri sera mi sono sparato un paio di vecchi film di Wong Kar Wai su Mubi per irfarmi gli occhi.

Anche se lo spettacolo più divertente è stata la gara di insulti di Fabio D’Innocenzo, solo lui senza fratello Damiano, che ha insultato sui social un tipo che non gradiva i suoi film con “vediamo se i grandi fratelli d’innocenzo sono riusciti a fare un film più brutto del primo”,

con frasi del tipo “Ma soprattutto più brutti di te”, “fottiti hater” ma, soprattutto, il geniale “Ti compro, fallito”, citazione di Corona in un celebre scazzo in tv contro Mughini.

Alla fine Fabio D’Innocenzo ha pubblicato una lunghissima lettera di scuse al mondo che iniziava con “New York, 22 pm. Questo è un post di scuse. Non una storia, voglio che siano righe permanenti oltre le 24 ore…”. Qualcuno ha osato dire che lo sbrocco sia costruito ad arte per il lancio del nuovo film dei D’Innocenzo, “America Latina”. Boh. Non credo.

In chiaro in prima serata stasera si ride non con i D’Innocenzo ma perché torna su Cine 34 la coppia Carlo Verdone Claudia Gerini di “Lo famo strano?”, cioè il mitico “Viaggi di nozze”.

Tre episodi costruiti su tre nozze diverse di tre personaggi di Carlo. Uno, dove fa il dottor Raniero Cotti Borrone, identico a Furio che si sposa con la povera Veronica Pivetti e la porta in viaggio di nozze a Venezia (“Toh, un piccione morto…”), uno, dove fa un personaggio più tranquillo dove cerca di andare in crociera con Cinzia Mascolo, ma rimane fregato dal vecchio padre che non sa dove sistemare, uno dove fa il coatto Ivano dove deve farlo strano a tutti i costi con la Jessica di Claudia Gerini, che è il più celebre di tutti.

Inutile che vi dica che “Viaggi di nozze” funziona sempre. Con la partecipazione, inoltre, di Nanni Tamma come vecchio padre un po’ rincojonito di Carlo, di Manuela Arcuri come quella che ha n’ascella sì n’ascella no depilata, di Luis Molteni. Segue sulla stessa rete il replicone sempre gradito di “Al lupo, al lupo”.

Rai Movie propone il kolossal bellico di Jean-Jacques Annaud dedicato all’assedio di Stalingrado, “Il nemico alle porte”, dove si affrontano due terribili cecchini, quello russo Vassili di Jude Law, e quello tedesco, il maggiore Konig, di Ed Harris, Joseph Fiennes, Rachel Weisz e Bob Hoskins.

Nell’assedio di Stalingrado si calcolano qualcosa come 250 mila soldati uccisi in azione, ma altre fonti dicono che siano addirittura il doppio. Ai russi il film, presentato a Berlino, non piacque. Lo trovarono pieno di difetti. Devo dire che a me piace, Annaud lo costruisce come un western e un duello tra i due protagonisti silenziosi in mezzo all’inferno.

Come tutti sappiamo l’assedio di Stalingrado era un progetto per anni studiato da Sergio Leone. Non c’era un regista di western che non mi avesse detto che Sergio lo avrebbe preso come regista della seconda unità.

Non è bellissimo, rimasi molto deluso, ma è pur sempre l’ultimo film diretto dal vecchio Raoul Walsh il tardo film sulle guerre indiane “Far West” con Troy Donahue, Suzanne Pleshette, Diane McBain, James Gregory, Iris alle 21. A quel tempo noi ragazzini cinefili amavamo molto Suzanne Pleshette, che quando girava il film era sposata con Troy Donahue.

Così così anche “R.I.P.D. – Polizia dall’aldilà” di Robert Schwenke con Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Jeff Bridges e Mary Louise Parker, canale 20 alle 21, commedia dark coi poliziotti morti che dovrebbero essere divertenti. Non lo sono.

Su Tv2000 alle 21, 10 l’ultimo film interpretato da Cary Grant, “Cammina, non correre”, che è anche l’ultimo diretto da Charles Walters con Jim Hutton e la deliziosa Samantha Eggar, dove i tre protagonisti, nel pieno delle Olimpiadi di Tokyo del 1964 dividono lo stesso appartamento.

Sembra che sia un remake di un vecchio film di George Stevens, “Molta brigata vita beata”, pensato per un cast composto da Spencer Tracy, Julie Andrews e Jack Lemmon. Cary Grant a 61 anni decise che non aveva più l’età per fare il protagonista di commedie sentimentali e non voleva accettare ruoli minori. Il film, nel ricordo di allora, era divertente, ma molto vecchio rispetto a quello che ci piaceva.

Su Rai 5 trovate alle 21, 15 il penultimo film di Asghar Farhadi, “Tutti lo sanno”, girato in Spagna con Penelope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin e Inma Cuesta. Il film non venne accolto benissimo a Cannes dai critici internazionali. E la coppia Cruz-Bardem, troppo glamour per il cinema così minimale di Farhadi non proprio giusta. Nel film abbiamo la bella Laura, Penelope Cruz, e il bel Paco, Javier Bardem, che si sono amati da sempre.

Ma si sono poi divisi. Ognuno per la loro strada. Laura in Argentina, dove ha sposato Alejandro, Ricardo Darin, e ha avuto con lui due figli, e Paco nel paese dove è nato, dove si è fatto una posizione e dove si è messo con la bella Bea, Barbara Lennie. Quando Laura torna nel paese per il matrimonio della sorella Ana, Inma Cuesta, rivede Paco con tranquillità, e la festa che segue sembra assolutamente allegra e senza problemi.

Non sarà così. A un certo punto infatti, dopo un blackout seguito a un temporale, Laura scopre che qualcuno ha rapito sua figlia sedicenne Irene, Carla Campra, e le cose prendono un aspetto del tutto diverso. Perché i rapitori non solo chiedono 300 mila euro di riscatto che nessuno della famiglia ha, ma perché i messaggi arrivano stranamente anche a Bea e Paco si sente spinto in prima persona a procurare i soldi.

Quando dall’Argentina arriva anche Alejandro le cose si complicano ulteriormente. Il resto ve lo vedete.

Su Cielo alle 21, 15 avete invece “Dieta mediterranea” di Joaquin Oristrell con Olivia Molina, Paco Leon e Alfonso Bassave e su Rai 4 alle 21, 20 il cafonissimo “The Last Witch Hunter” di Breck Eisner dove Vin Diesel fa l’ultimo cacciatore di streghe al mondo. Ci sono anche Rose Leslie, Elijah Wood e Michael Caine. Fu un mezzo flop, visto che aveva un budget tra i 70 e gli 80 milioni di dollari mai ripresi. E mai ci fu alcun sequel. Meglio così.

Probabilmente è meglio “La rapina perfetta. The Bank Job” di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows, Canale Nove alle 21, 25.

In seconda serata mi vedrei la rara commedia western moderna “Gli indomabili dell’Arizona” di Burt Kennedy dove Henry Fonda e Glenn Ford fanno due vecchi cowboy divisi tra cavalli e ragazze. Ci sono anche Sue Ann Langdon, Hope Holiday, Chill Wills, Edgar Buchanan e non accreditati i figli dei due protagonisti, Peter Fonda e Peter Ford. Il nome del bellissimo roano protagonista è Old Fooler.

Potrebbe non essere male il drammatico “The Iris Effect” del russo Nikolai Lebedev con Anne Archer che pensa di aver perso il figlio per sempre e scopre invece un pittore russo che dipinge l’Iris come lui.

Su Rai Premium alle 23, 40 trovate la versione del celebre “Sabato Domenica e Lunedì” di Eduardo diretta da Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto protagonista assieme a Fabrizia Sacchi e Maria Rosaria Omaggio.

Su Italia 1 alle 00, 25 il sequel di “Immaturi”, cioè “Immaturi. Il viaggio”, ancora diretto da Paolo genovese con Ambra, Raoul Bova, Barbora Bobulova, Ricky Memphis, Luisa Ranieri. Quando il film venne presentato, mi ricordo che scrissi “Aridatece i cinepanettoni”.

Se il primo “Immaturi” diretto da Paolo Genovese con grande freschezza, poggiava su una ideuzza debole, ma efficace, quella dei quarantenni compagni di scuola che sono obbligati a ripetere la maturità, arrivati al sequel, la trovata si dimostra fragile e non trova nella sceneggiatura, che prevede un viaggio tutti insieme in Grecia, nell’isola di Paros, il modo per sviluppare ulteriormente caratteri e situazioni e, soprattutto, di intrecciare il tutto in un racconto unitario.

Va detto che la partenza è particolarmente buona, il ritmo è molto serrato, le battute giuste, gli attori funzionanti. Finché siamo a Roma. Appena si parte per Paros gli immaturi si scontrano con la tragica realtà della commedia italiana.

Intanto arrivano altre ragazze, soprattutto la colombiana Aurora Cossio, che allora flirtava con Silvio Berlusconi, e la spagnola Rocio Morales Munoz, poi signora Bova, che si esibisce in una notevole imitazione del vecchio spot Martini di Charlize Theron. Proprio l’arrivo delle ragazze, anche carine e non troppo imbarazzanti come in tante produzioni Medusa, provoca, oltre che l’ovvia scomparsa delle protagoniste del film, Ambra, che non sa che fare per tutto il film, Barbara Bobulova e Luisa Ranieri, sottoutilizzate come mogli cornute di Christian e Boldi, una serie di equivoci e di tradimenti veri o presunti dei maschi del gruppo che porterà a un naturale scivolamento verso i territori risaputi del cinepanettone natalizio. Ma che fine avrà fatto Aurora Cossio?

Su Iris all’1, 15 trovate anche la commedia di Woody Allen “Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni” con Naomi Watts, Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Josh Brolin, mentre su Rai Movie all’1, 30 si punta all’horror con “The Grudge 2” di Takashi Shimizu con Sarah Michelle Gellar e Amber Tamblyn, la figlia del grande Russ Tamblyn.

Su Rai Due alle 2, 05 arriva lo stracult “Passione sinistra”, diretto da Marco Ponti con Valentina Lodovini, Alessandro Preziosi, Geppi Cucciari, Vinicio Marchioni e perfino Marco Travaglio! E’ una commedia politica romana su sinistra vs destra, colta e ambiziosa, scritta da Francesca Manieri e Elisa Amoruso e tratta da un romanzo di Chiara Gamberale, con buone battute sui militanti radical chic romani.

"Quando ho dei dubbi mi chiedo sempre cosa farebbe al mio posto Marco Travaglio. Lui ha sempre un'opinione su tutto". "Finche' non mi confermano la mia partecipazione da Fabio Fazio non riesco a concentrarmi". Ma lo ricordo come un film un po’ inerte, e un po’ lacunoso già allora perché mancavano completamente i grillini, non ancora esplosi, che avevano reso il sinistra contro destra romana ormai vecchio. Ora che sono scomparsi il film avrà una nuova vita?

Ma il film più stracult della nottata, da mettere su i registratori, è “Beatrice Cenci” di Lucio Fulci con la poco fortunata Adrienna La Russa, Tomas Milian, Georges Wilson, Antonio Casagrande, Cine 34 alle 2, 55. La storia della povera Beatrice Cenci e della sua famiglia nella Roma papalina dalla mannaia facile, venne già trattata nel 1959 da Riccardo Freda.

La versione di Fulci è molto più feroce e realistica. Entrambe vanno assolutamente viste e comparate. Grande storia di sesso e politica, altro che “The Game of the Thrones”, potrebbe trovare nel mondo delle serie di oggi nuova vitalità.

La nottata cinematografica prosegue con “King of New York” di Abel Ferrara con Christopher Walken, Wesley Snipes, David Caruso, Steve Buscemi, Rete 4 alle 2, 55. Augusto Caminito, che era il coproduttore italiano, pensava di farne un sequel con lo stesso Abel Ferrara qualche anno fa.

Niente male neppure “Un uomo dalla pelle dura” girato da Franco Prosperi con Robert Blake, attore bambino per John Huston, poi protagonista di film memorabili come “Electra Glides in Blue” di James William Guercio, cattivo satanico per David Lynch, e infine in galera per aver ucciso sua moglie, Rai Movie alle 3, 30.

Nel film ci sono anche Tomas Milian, Catherine Spaak e Ernest Borgnine. Tutto si chiude tra le 4 e le 5 con “I dritti” di Mario Ammendola con Valeria Moriconi giovanissima, Paolo Panelli, Corrado Pani, Checco Durante si Iris alle 4, 30, “Due soldi di felicità” diretto e prodotto da Roberto Amoroso con Tina Pica, Armando Francioli, Maria Pia Casilio, Rete 4 alle 4, 50, e l’avventuroso di Luigi Capuano detto “O comandante”, “Il Leone di San Marco” con Gordon Scott, Gianna Maria Canale, Franca Bettoja, Rik Battaglia, Rai Movie alle 5. A quel tempo, da bambino, sognavo di sposare Gianna Maria Canale. Chissà perché…

