5 dic 2024 19:17

IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - STASERA C'È DAVVERO POCO E NULLA DA VEDERE IN CHIARO. TUTTO VISTO E RIVISTO. ALLA FINE MI RIVEDREI IL VECCHIO "IL COMPAGNO DON CAMILLO", SI DICEVA CHE BERLUSCONI PROGRAMMASSE I DON CAMILLO COME FOSSERO RICHIAMI ANTICOMUNISTA PER UN PUBBLICO BOCCALONE. COSA CHE PENSO PIÙ CHE VERA. MA ALMENO ERANO BEN DIRETTI E BEN SCRITTI - AVETE ANCHE LO STUPENDO "FEMME FATALE" DI BRIAN DE PALMA E UNO DEI MIGLIORI THRILLER DEGLI ULTIMI VENT'ANNI, CIOÈ "LE VERITÀ NASCOSTE"… - VIDEO