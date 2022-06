IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA AVETE AL CINEMA "ELVIS" DI BAZ LUHRMAN, UN PO' CAFONE MA SICURAMENTE DIVERTENTE - NELLA NOTTE ARRIVA QUALCHE COMMEDIA EROTICA COME IL NON BELLISSIMO (MA ALQUANTO SPINTARELLO) "TOP MODEL" DI JOE D'AMATO, CINE 34 ALLE 00, 50 O IL PIÙ RICCO E COSTRUITO "CALDA EMOZIONE" DI LUIS MANDOKI, IRIS ALL'1, 30. CINE 34 ALLE 2,05 PROPONE LO STRACULTISSIMO PRIMO FILM DA REGISTA DEL MITICO TANO CIMAROSA, "IL VIZIO HA LE CALZE NERE"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

elvis 3

Stasera avete al cinema "Elvis" di Baz Luhrman, un po' cafone ma sicuramente divertente, su Disney+ vi preparate all'ultima puntata di "Obi Wan Kenobi" con Ewan MacGregor, su Sky stanno per arrivare le ultime due puntate di "The Staircase", cosa volete di più? Inoltre stanno per iniziare le riprese di "Dune parte due" di Denis Villeneuve. Zendaya sta per finire le riprese del nuovo film di Luca Guadagnino a Boston, "Challengers", e andrà subito sul set, dove ci saranno anche Lea Seydoux e, ovviamente, Thimothy Chamelet, che dovrà però essere a Venezia per la prima del precedente film di Guadagnino, "Bones and All", che si dice bellissimo.

obi wan kenobi serie tv

Per non farci mancare niente stasera in chiaro, per festeggiare Paul Haggis, il regista premio Oscar accusato di molestie in quel di Brindisi, e quindi agli arresti domiciliari, passa su Iris alle 21 il serissimo "Nella valle di Elah" con Tommy Lee Jones, veterano di guerra, che aiutato da Charlize Theron, cerca di capire che fine ha fatto il figlio militare scomparso. Ci sono anche Susanna Sarandon, James Franco e Josh Brolin. Era un buon film, l'ultimo buono di Haggis che si è perso da tempo, molestie a parte, dietro a film fumosi girati in Europa.

al posto tuo

Visto che stasera in prima serata manca un film con Raoul Bova, vedo che su Rai Uno alle 21, 25 lo hanno sostituito con uno con Luca Argentero. Fa lo stesso? Boh?! Si tratta della commedia del povero Max Croci "Al posto tuo" dove magicamente Argentero e Stefano Fresi si scambiano corpo, moglie e famiglia. Grazie al successo di Doc, che piace molto anche in Francia, questo film, carino ma un po' inutile, diventa una buona da pedina da giocare per fare un buon ascolto in prima serata.

fuga da reuma park

Non c'è poi molto di interessante in prima serata. Il non così funzionante "Fuga da Reuma Park" con Aldo Giovanni e Giacomo alle prese con un best of dei loro sketch e qualche situazione nuova con Ficarra e Picone, Cine 34 alle 21, il buon thriller di Sydney Pollack "The Interpreter" con Nicole Kidman e Sean Penn, La7D alle 21, 20. Non era riuscito invece "Bugiardo Bugiardo" di Tom Shadyac com Jim Carrie e Jennifer Tilly, Canale 27 alle 21, 10. Non so bene come sia "Quando le mani si sfiorano" di Amma Asante con Amanda Stenberg, Abbie Cornish, Rai Movie alle 21, 10.

nude per l assassino 33

In seconda serata tornano le bellissime Edwige Fenech, Fermi Benussi, Erna Schurer di "Nude per l'assassino" di Andrea Bianchi, Cielo alle 23, 15. Ci sarebbe anche il complesso noir con tanto di dark lady "Effetti collaterali " di Steven Soderbergh con Rooney Mara accusata di aver ucciso il marito Channing Tatum, Jude Law, un'ambigua Catherina Zeta Jones, Iris 23, 15. Non ha mai funzionato il sofisticato ma fumoso "Fiesta" di Mary Lambert con Ellen Barkin incastrata in Spagna dall'ex marito, 7Gold alle 23, 30. Ci sono anche Jodie Foster, Gabriel Byrne.

monica bellucci malena 2

Canale 5 a mezzanotte e 10 tira fuori dal magazzino il sempre funzionante "Malena" di Giuseppe Tornatore con Monica Bellucci, mischione di commedia sexy e di commedia sicula alla Germi. Ma gran parte del suo funzionamento è nel corpo statuario della Bellucci in versione siciliana. Pre-Dolce e pre-Gabbana. Su rete 4 alle 00,50 i fan di Pupi Avati troveranno "Il cuore grande delle ragazze" con Micaela Ramazzotti, Cesare Cremonini, Gianni Cavina, Andrea Roncato in versione seria e Erika Blanc.

top model di joe d amato 7

Nella notte arriva qualche commedia erotica come il non bellissimo (ma alquanto spintarello) "Top Model" di Joe D'Amato con l'italianissima Jessica Moore, Cine 34 alle 00, 50, il più ricco e costruito "Calda emozione" di Luis Mandoki con Susan Sarandon e James Spader, Iris all'1, 30. Cine 34 alle 2,05 propone lo stracultissimo primo film da regista del mitico Tano Cimarosa, "Il Vizio ha le calze nere" giallo erotico con John Richardson, Dagmar Lassander, Ninetto Davoli, Giacomo Rossi Stuart.

il vizio ha le calze nere 5

Rai Due alle 2,55 presenta l'horror mai visto "Cruel Peter" di Christian Bisceglia e Ascanio Malgarini con Henry Dohtwhite e Rosie Fellner. Su Rete4 alle 3 di notte trovate una commedia che molto piacque alla sua uscita e che oggi nessuno ricorda, "Metti una sera a cena" di Giuseppe Patroni Griffi con Florinda Bolkan, Lino Capolicchio col capello biondo, Jean-Louis Trintignant, Annie Girardot e Tony Musante, che prese il ruolo di Gian Maria Volonte' quando lascio clamorosamente il set perché non gli piaceva più il film.

calda emozione 2

Musante, finito in Spagna a girare un tortilla western con Sergio Corbucci, venne riportato di peso a Roma per il film di Patroni Griffi. Molto del successo si deve alla musica di Ennio Morricone e al montaggio inventiva di Kim Arcalli. Su Iris alle 3 troviamo l'ottimo "Steve Jobs" di Danny Boyle con Michael Fassbender, più un ritratto del genio della Apple in vari momenti della sua vita, quando deve presentare un nuovo modello, che un vero biopic. Con Fassbender troviamo anche Kate Winslet e Katharine Waterstone.

con rispetto parlando 1

Tra le ultime perle della notte uno dei cento film diretti da Stefano Calvagna, "La fuga" con certa Sveva Cardinale, il nuovo king dei coatti Stefano Ambrogi, la cantante Mietta Cine 34 alle 4,30. O la rarissima commedia diretta dallo sceneggiatore Marcello Ciorciolini "Con rispetto parlando" con Aroldo Tieri, Scilla Gabel, Umberto D'Orsi e Dominique Boschero Rete 4 alle 4, 50. Chiudo con l'antichissmo, è del 1943 "Dagli Apennini alle Ande" di Flavio Calzavara con Cesare Barbetti, Leda Gloria. Lo avete visto? Io no.

