IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - STASERA A CASA, IN QUEST’ESTATE PIENA DI LAMPI E DI NUOVE PAURE DI RITORNO DELLA PANDEMIA, COSA POSSIAMO VEDERE? NON MOLTO, DIREI. PERÒ CI SAREBBE “DIE HARD” CON BRUCE WILLIS AL SUO MEGLIO CHE SE LA VEDE CON JEREMY IRONS – MI RIVEDREI ANCHE “L’UOMO DALLA CRAVATTA DI CUOIO”, IL PRIMO FILM DI CLINT EASTWOOD DI RITORNO DALL’ITALIA. SEGNATEVI CHE STASERA PASSA L’OPERA PRIMA DI FERNANDO DI LEO, IL BELLICO “ROSE ROSSE PER IL FUHRER”. CHIUDE LA NOTTATA IL FILM A EPISODI, MOLTO DIVERTENTE, “SIGNORI E SIGNORE, BUONANOTTE” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E noi stasera a casa, in quest’estate piena di lampi e di nuove paure di ritorno della pandemia, cosa possiamo vedere? Non molto, direi. Però vedo che ci sarebbe “Die Hard” di John McTiernan con Bruce Willis al suo meglio che se la vede con jeremy Irons, Canale 20 alle 21, 05. E’ tanto che non lo vede.

E’ un’ottima commedia sui frontalieri “Niente da dichiarare” di Danny Boom con un fenomenale Benoit Poelvoorde e lo stesso Danny Boom, autore del celebre “Benvenuti al Nord”, Iris alle 21. Peccato non averne potuto fare un remake italiano, ma non ci sono frontiere da noi.

E’ un classico della filmografia di Eddie Murphy “Beverly Hills Cop” di Martin Brest, Nove alle 21, 25. Non vanno presi sottogamba i film diretti da Billy Bob Thornton, che col suo primo film da regista vinse un Oscar. Stasera potete vedere il meno visto, ma più ricco, “Passione ribelle” con Matt Damon, Henry Thomas, che fu il bambino di E.T., Penelope Cruz e Ruben Blades. Rai Movie alle 21, 10.

Mi rivedrei anche “L’uomo dalla cravatta di cuoio”, La7 alle 21, 15, il primo film di Clint Eastwood di ritorno dall’Italia diretto da Don Siegel. E’ già un poliziesco alla Callahan, riuscito al punto che dette vita a una serie tv che non interpretò Clint Eastwood. Con lui, nel vecchio film di Siegel, trovate anche Susan Clark, allora diva della Universal, e Don Stroud.

E’ piuttosto buono anche “Mr. Ove” dello svedese Hannes Holm con Rolf Lassgard, Cielo alle 21, 15, dove si dimostra che anche i personaggi apparentemente più duri e inflessibile, come il sessantenne protagonista del film, hanno un cuore. In seconda serata avete un bel noir ambientato a Tokyo diretto da Ridley Scott, “Black Rain”, La7 alle 22, 25, con Michael Douglas, Takakura Ken, Andy Garcia, Kate Capshaw.

I fan della coppia Tognazzi jr-Gassmann jr impazziranno per la commedia “Facciamo fiesta”, diretta da Angelo Longoni con la bella Lorena Forteza, Cine 34 alle 22, 55. Per i miei gusti, confesso, è più adatto una vecchia parolinata (dicesi di film eccessivo diretto da Gianfranco Parolini) in salsa western, “Indio Black, sai che ti dico, sei un gran figlio di…” firmato Frank Kramer alias Gianfranco Parolini con Yul Brynner, il cowboy comunista Dean Reed, Pedro Sanchez alias Ignazio Salla, Gerard Herter. Non è il massimo dello spaghetti western, ma si vede con piacere, anche se è evidente che Parolini e Brynner non si sono proprio presi durante la lavorazione del film.

Rai Due alle 23, 30 non presenta il solito film americano di serie Z (meglio…), ma un noir tedesco da 177 minuti, “L’angelo della vendetta” di Markus Rosenmuller con Tim Bergmann.

Su Rete 4 alle 00, 45 passa un ottimo western moderno, “Cavalli selvaggi”, diretto da Robert Duvall, interpretato dallo stesso Duvall con la figlia Luciana, James Franco, Josh Hartnett, giallo con una Texas Ranger che cerca di chiarire un caso irrisolto e abbastanza rognoso di sparizione di un ragazzo.

Nella notte passa un’altra volta “Casotto”, capolavoro di Sergio Citti con Franco Citti, Gigi Proietti, Paolo Stoppa, Cine 34 alle 00, 55, ma passa anche, Rai Movie all’1, 10, il ben più recente “Il racconto dei racconti”, sontuosa versione (per quanto si possa fare oggi in Italia un film costume) de “lo cunto de li conti” di Basile che già dette vita a “C’era una volta” di Franco Rosi. Grande cast, Salma Hayek, Vincent Cassel, John C. Reilly, Stacy Martin, Toby Jones, Massimo Ceccherini e Alba Rohrwacher.

Sembra che a ben vedere si intravede il Casaglieri, amico storico di Benigni, ma anche di Monni e Ceccherini, che fa una particina. Rivedrei volentieri, non lo rivedo dagli anni’60.

Il pur modesto giallo con Kirk Douglas e Sylva Koscina in versione americana “Jim, l’inarrestabile detective” diretto da David Lowell Rich, Iris all’1, 30. So benissimo che non è un granché, ma forse nasconde qualche sorpresa.

E’ uno dei capolavori western di Howard Hawks “El Dorado” con John Wayne, Robert Mitchum, che fa molto ridere, James Caan, Arthur Hunnicutt, Paul Fix, Iris alle 3, 15.

Più o meno, come ben saprete, è il remake di “Un dollaro d’onore”, anche se Robert Mitchum si sforza di non ripetere il ruolo di Dean Martin e James Caan quello di Ricky Nelson, anche se riprende di netto una sua scena che venne tagliata, ma è anche un film diverso e più moderno.

Per Leigh Brackett, la sceneggiatrice, era il miglior script che avesse mai scritto. Segnatevi che stasera passa su Rai Movie alle 3, 20 l’opera prima di Fernando Di Leo, il bellico “Rose rosse per il Fuhrer” con James Daly, Pier Angeli, Nino Castlenuovo, Polidor. Nel ricordo non era un capolavoro. Chiude la nottata il film a episodi, molto divertente, “Signori e signore, buonanotte” di Ettore Scola, Nanni Loy, Luigi Comencini, Luigi Magni, Luigi Comencini con un Marcello Mastroianni adorabile.

