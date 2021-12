IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA CHE SI VEDE? PERSONALMENTE GIÀ SO CHE VEDRÒ IL FINALONE NEL CHIANTISHIRE DELLA TERZA STAGIONE DI “SUCCESSION” SU SKY. PERÒ PENSO CHE NON VI PERDERETE SU AMAZON PRIME LA PRIMA DELL'ATTESISSIMO “BEING THE RICARDOS”. SEMPRE SU AMAZON TROVATE ANCHE IL BRUTTARELLO “PROMISES” CON FAVINO INNAMORATO PAZZO DELLA ROSSA KELLY REILLY. MA IL FILM È UNA NOIA MORTALE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E stasera che si vede? Personalmente già so che vedrò il finalone nel Chiantishire della terza stagione di “Succession” su Sky con Brian Cox che spadroneggia contro i poveri figli.

Però penso che non vi perderete su Amazon Prime la prima dell'attesissimo “Being the Ricardos”, scritto e diretto da Aaron Sorkin, già riconosciuto autore di “The Social network” e “The Trial of Chicago Seven”, dove Nicole Kidman e Javier Bardem danno vita alla celebre coppia della sitcom americana anni ’50 “I Love Lucy”, cioè Lucille Ball e Desi Arnaz.

Più che un lungo biopic gli autori hanno messo in scena una settimana della vita della coppia, nel 1952, quando il loro matrimonio traballò per l'infedeltà di lui e lei venne accusato di avere simpatie comuniste. Le critiche sono così così, ma per i fan della vecchia Hollywood è imperdibile.

Sempre su Amazon trovate anche il bruttarello “Promises” con Favino innamorato pazzo della rossa Kelly Reilly. Ma il film è una noia mortale. In prima serata in chiaro Rai Uno ha programmato alle 21, 25 il “Pinocchio” di Matteo Garrone con Roberto Benigni come Geppetto, Gigi Proietti come Mangiafuoco, Massimo Ceccherini come la Volpe.

Un Pinocchio colto e fedele ai primi storici Pinocchi della nostra letteratura, ma che trova le sue pagine migliori quando si libera un po’ dalla tradizione e spedisce Benigni nella terra della povertà toscana di fine 800. Assolutamente da rivedere. Già oggi sembra un film lontanissimo.

Ma segnalo anche alle 21 lo scontro epocale tra “Lo squalo” di Steven Spielberg su Iris e il Verdone di “Il bambino e il poliziotto” su Cine 34. Mettiamo come scelta forte anche “X-Men. Conflitto finale” diretto da Brett Ratner con Patrick Stewart, Ian McKellan, Hugh Jackman, Famke Janssen su Canale 20 alle 21, 05.

Rai Movie alle 21, 10 presenta invece un vecchio, ma sempre valido, Ficarra e Picone, “Nati stanchi”, diretto da Dominic Tabasco, coi due in cerca di lavoro ma non così attivi. Come spiega il titolo.

Su Italia 1 alle 21, 20, il thriller coi maghi scassinatori “Now You See Me – I maghi del crimine”, diretto da Louis Leterrier con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, i sempre presenti Morgan Freeman, Woody Harrelson. La storia, scrissi quando uscì, è solo una base per intrattenimento frenetico e regia velocissima per distrarre lo spettatore dai buchi di sceneggiatura. Ma ha un cast ricco e moderno, e come film estivo, come serie di belle facce ben riprese, va giù tranquillamente… Va bene anche a Natale, però…Su Rai 4 alle 21, 20, se non l’avete visto.

Vi segnalo l’ottimo “La forma dell’acqua”, fantasy cinefilo superpremiato, Leone d’Oro, Oscar, di Guillermo Del Toro con l’incantevole Sally Hawkins che si innamora dell’uomo pesce, Doug Jones, in piena guerra fredda. Quando in un film metti assieme una creatura mostruosa e una donna, si sa più o meno come vanno a finire le cose.

Come nei suoi due grandi horror spagnoli, anche qui Del Toro costruisce un horror politico legato a un preciso momento storico, la conquista dello spazio, le lotte per i diritti civili in Alabama.

I cattivi sono personaggi forti e contorti. E l’unica via d'uscita all'odio razziale è nell'amore romantico e nella fascinazione del mostruoso.

Pieno di ben precisi riferimenti cinematografici e musicali, il film è una delizia per gli spettatori più cinefili, ma è anche una grande favola romantica. Sally Hawkins e il cattivo Michael Shannon sono magnifici, ma rubano spesso la scena sia Octavia Spencer che Richard Jenkins, ai quali spetta il compito di smorzare comicamente la drammaticità della storia.

In seconda serata mi rivedrei immediatamente “Pane, amore e fantasia”, il primo film della serie con il maresciallo Carotenuto di Vittorio de Sica, la Bersagliera di Gina Lollobrigida, la Caramella di Tina Pica, diretto da Luigi Comencini, ma supervisionato, e forse qualcosa di più, dallo stesso De Sica, regista incredibile di attori, tutto girato a Castel S. Pietro, a due passi da Roma, sopra Palestrina, Rai Movie alle 22, 40.

Su Cielo, per i fan di Lory Del Santo, torna “Desideria: La vita interiore” di Gianni Barcelloni tratto da un romanzo di Alberto Moravia con Lara Wendel, Stefania Sandrelli, Klaus Lowitsch e Orso Maria Guerrini come tenebroso brigatista. Lory Del Santo ha un piccolo ruolo di cameriera e doppia, per le scene di nudo, Lara Wendel.

Cine 34 alle 23, 25 torna su “Perdiamoci di vista” di Carlo Verdone con Asia Argento, Iris presenta alle 23, 25 un altro Spielberg, il più raro e più sfortunato “Always – Per sempre”, remake del vecchio “Joe il pilota”, con Richard Dreyfuss al posto di Spencer Tracy, Holly Hunter, John Goodman e la vera, incantevole Audrey Hepburn. Imperdibile.

Su Tv8 alle 23, 40 vedo che passa la commedia con Gassman e Brignano “Un Natale per due” di Giambattista Avellino, mentre Rai 4 alle 00, 20 punta sull’ottimo horror “The Exorcism of Emily Rose” di Scott Derrickson con Laura Linney, Jennifer Carpenter e Shohreh Aghdashloo.

Nella notte ricordo come molto divertente “Funeral Party” di Frank Oz con Matthew Macfayden, il Tom di “Succession”, Andy Nyman, Ewen Brenner, Rupert Graves e lo spettacolare Peter Dinklage in un ruolo abbastanza sorprendente, Tv8 all’1, 35.

Se la vedrà col capolavoro di Dino Risi “Il sorpasso” con Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant e Catherine Spaak, Cine 34 all’1, 40. Era il film che Dino riteneva più suo, alla faccia di chi sosteneva che fosse stata un’idea di Rodolfo Sonego, entrato qualche giorno nella sceneggiatura quando c’era ancora Sordi protagonista.

Ma se ne andò perché pensava che il finale fosse tutto a favore del suo più giovane partner. “E che, faccio tutta sta fatica per dare spazio a un altro?”. Dino raccontava che c’era molto di autobiografico, di viaggi in macchina con amici e produttori.

Un giorno mi chiamò perché non si ricordava più come si chiamasse il vecchio contadino, quello di “E che, sta machina non core?”. Da qualche parte me lo ero scritto, perché lo aveva recuperato in un Carosello per la serie “Con Api si vola” Domenico Modugno… Vallo a trovà…

Su Iris alle 2 avete “Anime gemelle”, commedia di Arthur Hiller, ottimo regista, tratto da un testo di grande successo di Neil Simon, con Steve Martin e Charles Grodin. Su Rai Movie alle 2 avete invece “Fido” di Andrew Currie, commedia con lo Zombie Fido, appunto, amico del cuore del piccolo protagonista.

Poi un giorno Fido morde un vicino e le cose prendono una brutta piega per tutti. Per i fan di Pupi Avati alle 2, 55 su rete 4 arriva l’allegrissimo “Impiegati”, tutto ambientato a Bologna, con un cast di volti, allora, nuovi o del tutto inediti, Claudio Botosso, Consuelo Ferrara, Nik Novecento, Luca Barbareschi, Elena Sofia Ricci.

Le cose migliorano nelle ore più tarde. Arriva “Valanga”, disaster movie prodotta da Gene Corman, diretta da Corey Allen con Rock Hudson, Mia Farrow, Robert Forster, Rai Movie alle 3, 35, un bel western con Audie Murphy, “La squadra infernale” di Herbert Coleman con John Saxon, Iris alle 3, 35, “Mia nonna poliziotto” di Steno con Tina Pica, Billi e Riva, Ugo Tognazzi, perfino Alberto Lionello, Rete 4 alle 4, 30.

Tutto si chiude nel nome di Rossellini, “Il Messia” con Pier Maria Rossi, Rai Movie alle 5, film adorato da Scorsese, e nei nomi di Totò e Peppino, “Letto a tre piazze”, dove Totò torna dalla guerra di Russia con la foto di Stalin da appendere in camera da letto. Solo che la trova occupata, perché la moglie, Nadia Gray, ritenendolo morto, si è risposata con Peppino…

