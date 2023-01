IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA CHE VEDIAMO? ALLE 21 PASSA UN CAPOLAVORO DELLA COMMEDIA SEXY A EPISODI COME “SESSOMATTO” DI DINO RISI - FERMI TUTTI CHE ALLE 23, 15 AVETE UN CLASSICO DELLA COMMEDIA SPAGNOLA COME “DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI”, GRANDE FILM CORALE DIRETTO DA PEDRO ALMODOVAR CHE CONQUISTÒ TUTTI, MA PROPRIO TUTTI, NEL 1988 - IN SECONDA SERATA AVETE ANCHE, PER LA GIOIA DEI FAN DI LANDO BUZZANCA E, SOPRATTUTTO, PER QUELLI DI LAURA ANTONELLI “IL MERLO MASCHIO”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

vestito per uccidere 3

E stasera che vediamo? Ieri sera non riuscivo a trovare nulla di interessante sulle piattaforme. Solo serie terribili di gemelle che scompaiono, di donne malate di nervi, di donne che scappano fra le montagne del Canada… O di vichinghi che menano di brutto. Ottime se sei da solo a casa. Meglio buttarsi su Elly Schlein da Formigli? Insomma… Alla fine abbiamo ritrovato il vecchio “Vestito per uccidere” di Brian De Palma con Michael Caine psicanalista, Angie Dickinson con problemi di dipendenza dal sesso e Nancy Allen escort a rischio rasoiata del killer e ci siamo parecchio divertiti. Così si faceva il cinema. Inutile dirlo.

analisi finale 2

Aspettavamo tutti con impazienza i film di De Palma, quelli di Coppola, di Scorsese. Ora cosa aspetti? Stasera vedo che in chiaro passa un altri film giallo con psicanalista e femmine folli, Warner tv alle 21,“Analisi finale” diretto da Phil Joanou con Richard Gere, lo psicanalista, Kim Basinger, la femmina folle, Uma Thurman, la sorellina di lei non meno impicciata. Ci sono anche Eric Roberts, e non accreditati Harris Yulin e Gary Oldman, che al tempo stava con Uma Thurman. Chi se lo ricorda più… Leggo che lo doveva girare John Boorman, poi è finito a Joanou, che ha diretto un paio di cose interessanti e poi è scomparso. E’ vecchiotto abbastanza, il film, per essere piacevole.

sessomatto

Su Cine 34 alle 21 passa un capolavoro della commedia sexy a episodi come “Sessomatto” di Dino Risi con Giancarlo Giannini, Laura Antonelli, Paola Borboni, Alberto Lionello, Duilio Del Prete, un film che fece un incasso da record. Nove episodi tutti dedicati al sesso. Dino Risi torna al film ad episodi dedicato al sesso dopo “Vedo nudo” ma in un periodo del tutto diverso. Prende gli attori del momento. Laura Antonelli, è appena esplosa con Malizia, Giancarlo Giannini, invece, con Mimì Metallurgico.

laura antonelli sessomatto

Quando la Antonelli fa la suora sexy il pubblico impazziva. Ai critici più colti piacque di più l’episodio con Giannini che si innamora del travestito Alberto Lionello, bravissimo. Dino Risi ricordava che Laura Antonelli “aveva quel che si chiama il sex-appeal, non aveva una bellezza tremenda, aveva una bellezza dolce, piaceva ai bambini e ai vecchi.

sessomatto 2

Aveva il senso del comico, era ironica. Recitava bene, era brava, aveva una sua allure che funzionava. Già allora era un po’ demodé, un po’ antica, non andava al passo coi tempi”. Un film che uscì in tutto il mondo. Dino voleva fare un film con gli episodi migliori dei suoi film a episodi giocati sul sesso. Solo lui riusciva a non essere mai volgare.

THE LUNCHBOX

Occhio alla bellissima commedia sentimentale indiana “Lunchbox” di Ritesh Batra con Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui, Denzil Smith, Bharati Achrekar, Tv2000 alle 21. Il pranzo che una moglie ogni mattina manda al marito con un fattorino, a Mumbai ce ne sono 5000 di questi dabbawallah, va per sbaglio a un altro uomo. E nasce una piccola e romantica storia d’amore tra due persone che non si conoscono, ma che forse potrebbero amarsi. Grande idea. Per fortuna in Italia non è mai stato tentate un remake…

l’uomo nel mirino

Su Iris alle 21 avete uno dei più riusciti thrilleroni con sparatorie girati e interpretati da Clint Eastwood, “L’uomo nel mirino” con Sondra Locke, Pat Hingle, William Prince, Bill McKinney. Ottimo. Tutto girato a Los Angeles, con Clint che difende una testimone scomoda, che qualcuno ovviamente vuole eliminare. Finalone incredibile sull’autobus. Bang! Bang! Su Canale 20 alle 21, 05 trovate il fantascientifico superflop “Invasion” di Oliver Hirschbiegel, prodotto dai/dalle Wachowski, rigirato in gran parte da James McTeigue con Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Veronica Cartwright, Jackson Bond, sorta di remake di “L’invasione degli ultracorpi” di Don Siegel.

castelli di carta 2

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate il kolossal sentimentale “La vita in un attimo” di Dan Fogelman con Oscar Isaac, Olivia Wilde, Olivia Cooke, Antonio Banderas, Mandy Patinkin, Jean Smart, Annette Bening, ispirato a una celebre canzone di Bob Dylan, dove da una storia d’amore di oggi è lo spunto per passare a una storia d’amore di un altro mondo in un altro tempo. Considerato da tutti terribile. Magari è meglio la commedia erotica a tre tratta da un romanzo di Almudenia Grandes “Castelli di carta”, diretta nel 2009 da Salvador García Ruiz con Adriana Ugarte, Biel Duran, Nilo Mur, Guillermo Eced, Javier Aguayo, Cielo alle 21, 15.

donne sull orlo di una crisi di nervi 5

In seconda serata vedo un bel po’ di repliche. Magari è carino “Parigi può attendere", la commedia sentimentale diretta dalla moglie di Coppola, Eleanor, con Diane Lane e Alec Baldwin. Fermi tutti che su Cielo alle 23, 15 avete un classico della commedia spagnola come “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, grande titolo e grande film corale diretto da Pedro Almodovar che conquistò tutti, ma proprio tutti, nel 1988. Ci sono Carmen Maura, Rossy De Palma, Antonio Banderas, Maria Barranco, Julieta Serrano.

ARNOLD SCHWARZENEGGER - L'ELIMINATORE - ERASER

Ricordo che a Venezia fu un vero e proprio evento. Finalmente un po’ di freschezza… Non lo rivedo da allora. Da rivedere, me ne ero proprio dimenticato, “L’eliminatore. Eraser” di Chuck Russell con Arnold Schwarzenegger, James Caan, James Coburn, Vanessa Williams. Su La5 alle 23, 20 passa la commedia, rarissima, con asteroide che sta per precipitare sulla povera terra “Cercasi amore per la fine del mondo”, scritto e diretto nel 2012 da Lorene Scafaria con Keira Knightley, Steve Carell, Adam Brody, Melanie Lynskey, Martin Sheen, T.J. Miller. Non fece una lira, però…

laura antonelli lando buzzanca il merlo maschio

Torna su Cine 34 alle 23, 20, per la gioia dei fan di Lando Buzzanca e, soprattutto, per quelli di Laura Antonelli “Il merlo maschio” di Pasquale Festa Campanile, grande, divertente versione buzzanchiana di un racconto di Luciano Bianciardi, con Bianciardi stesso come attore. Ma è anche uno dei migliori film di Pasquale Festa Campanile, che lo gira tra i due “cavernicoli”, e il trionfo definitivo di Laura Antonelli, nudissima come ogni star dell’erotico italiano anni’70, prima del salto verso Malizia.

laura antonelli lando buzzanca il merlo maschio

Buzzanca impazzisce per la Antonelli, sognando di suonarla nuda come un violoncello e il pubblico sogna con lui. E’ Buzzanca a costruirsela nel suo immaginario come donna del desiderio maschile di tutta una generazione. “Io la Antonelli non la conoscevo. Pasquale Festa Campanile in realtà voleva Marina Vlady che all’epoca era sposata e viveva a Mosca. La prima volta che l’ho incontrata mi son trovato con questa ragazza che aveva un’aria un po’ casalinga, Lei venne fuori senza vestiti e allora…”.

il premio 1

Nella notte avete un recente film con Gigi Proietti che mi deluse non poco, “Il premio” di Alessandro Gassman con lo stesso Gassman, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Matilda De Angelis, tutti attorno a Proietti, Canale 5 alle 0, 30. Su Rai Movie alle 0, 55 passa un raro film di gesuiti e indiani Uroni che la spassano nelle montagne del Quebec a metà del 600, “Manto nero” di Bruce Beresford con Lothaire Bluteau, August Shellenberg, Aden Young, Sandrine Holt.

interno giorno 3

Su Rai Storia passa all’1, 30 il mai visto (e mai sentito) “Interno giorno”, diretto nel 2011 da Tommaso Rossellini, una sorta di ritratto di famiglia all’interno del mondo del cinema con un cast di star e figli di star, Fanny Ardant, Anita Caprioli, Regina Orioli, Brenno Placido, Kiera Chaplin. Nel corso di una notte madri e figli si dicono tutto, anche troppo. Nessuna fama critica.

laura antonelli tony musante la gabbia

Intanto ritorna il thriller erotico di Giuseppe Patroni Griffi “La gabbia” con Tony Musante legato al letto dalla vecchia amante Laura Antonelli, Florinda Bolkan, Blanca Marsillach, Cristina Marsillach. Rai Tre/Fuori orario dedica la nottata a Julio Bressane, maestro del cinema marginale brasiliano e al grande regista portoghese Paulo Rocha. All’1, 40 passa “Rua Aperana 52” di Bressane con Joel Barcellos, Fernando Eiras, Giulia Gam, Maria Gladys, Drica Moraes, João Rebello. Vi dico solo che Maria Gladys, star del Cinema Novo, è la mamma di Mia Goth…

frenzy

Alle 3 arriva “Se fossi un ladro ruberei” di Paulo Rocha con Isabel Ruth, Luis Miguel Cintra, Márcia Breia, Chandra Malatitch, Raquel Dias. Su Iris all’1, 55 torna “Frenzy” di Alfred Hitchcock con Jon Finch, Alec McCowen, Barry Foster, Barbara Leigh-Hunt, Anna Massey, Vivien Merchant, uno spettacolo di regia ancora oggi. Ma è da recuperare anche “Io sono un campione” di Lindsay Anderson con Richard Harris, Rachel Roberts, Colin Blakely, Alan Badel, William Hartnell, Rai Movie alle 2, 40, capolavoro del Free Cinema inglese. Il film che lanciò Richard Harris.

djurado 3

Per i fan dello spaghetti western occhio a “Djurado” di Gianni Narzisi con Montgomery Clark alias Dante Posani, Scilla Gabel, Mary Jordan, Margaret Lee, Rete 4 alle 2, 20, curioso, povero western tutto giocato sul nome del protagonista e sulla presenza delle ragazze Scilla Gabel e Margaret Lee. Molto carine le animazioni dei titoli e del trailer, ma il film è di una povertà disarmante. Fortunatamente Gianni Meccia, fresco del “Pullover” canta la sua composizione “Solo il vento lo sa” e fa anche un’apparizione nel film. Montgomery Clark/Dante POsani non era adatto a fare il protagonista. Neanche Narzisi, operatore alla macchina di Bava e Dallamano, a fare il regista.

mannaja 3

Chiudo con “Mannaja”, tardo western di Sergio Martino con Maurizio Merli, Philippe Leroy, Martine Brochard, John Steiner, Sonja Jeannine, Cine 34 alle 4, 20, girato in una Elios fatiscente. Merli taglia con la mannaja una mano a Donal O’Brien all’inizio del film e il pubblico romano esplose con la frase ormai mitica “Mannaja alla miseria, Maurì…”.

