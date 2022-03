IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO ASPETTANDO GLI OSCAR? IN PRIMA SERATA TEMO SIA MEGLIO BUTTARSI SU NETFLIX, DOVE TRIONFA LA SECONDA STAGIONE DI “BRIDGERTON” O SU AMAZON, DOVE È APPENA USCITO “I CASSAMORTARI” DI CLAUDIO AMENDOLA, SICURAMENTE STRACULTISSIMO, PERCHÉ IN CHIARO NON C’È MOLTO. CERTO, VEDO CHE PASSANO “MEDITERRANEO” E IL PRIMO OSCAR DI PAOLO SORRENTINO, CIOÈ “LA GRANDE BELLEZZA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E stasera che vediamo aspettando gli Oscar? In prima serata temo sia meglio buttarsi su Netflix, dove trionfa la seconda serie “Bridgerton” o su Amazon, dove è appena uscito “I cassamortari” diretto da Claudio Amendola con Massimo Ghini, Lucia Ocone, Piero Pelù, Alessandro Sperduti, Gianmarco Tognazzi, sicuramente stracultissimo, perché in chiaro non c’è molto.

Certo, su Cine 34 alle 21 vedo che passa un vecchio Oscar italiano, “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores con Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Gigio Alberti, Giuseppe Cederna, Claudio Bisio soldati italiani spiaggiati nel 1941 in un’isoletta pacifica dell’Egeo, e Irene Grazioli che si tuffa nuda nel mare. Film pacifista che va benissimo per la serata, anche se ormai molto lontano.

Storia di guerra e amore nella Seconda Guerra Mondiale anche “Charlotte Gray” dell’australiana Gillian Armstrong con la Cate Blanchett di vent’anni fa in cerca del suo uomo, pilota della Raf in quel di Francia, Iris alle 21. Ci sono anche Billy Crudup, Michael Gambon.

Terzo episodio della saga “Rush Hour” diretta da Brett Ratner con Jackie Chan e Chris Tucker porta i nostri eroi a Parigi, “Rush Hour 3. Missione Parigi”, Canale 20 alle 21, 05. Incontrano delle star del calibro di Max Von Sydow e Roman Polanski, Incredibile.

Per i fan di Seth Rogen, sorta di Carlo Verdone americano un po’ meno simpatico ci sarebbe su canale 27 alle 21, 10 “Zack & Miri. Amore a… primo sesso” di Kevin Smith con Rogen e Elizabeth Banks. Attenzione che c’è pure la celebre star del porno Tracy Lords, celebre per aver girato i suoi primi hard da minorenne.

Rai Movie alle 21, 10 presenta “Miracoli dal cielo” di Patricia Riggen con Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson e Queen Latifah, storia di bambini dai mali incurabili e dei miracoli che possono accadere. Mah…

penelope cruz volver

”Volver” di Pedro Almodovar con Penelope Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas, Blanca Portillo è un Almodovar tutto al femminile non entrato ancora nella fase cupa e triste degli ultimi anni. Bellissimo.

Su Italia 1 alle 21, 20 torna l’Ethan Hunt di Tom Cruise in “Mission: Impossible – Fallout”, sesto titolo della serie, scritto e diretto da Christopher McQuarrie con Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg e la fantastica Rebecca Ferguson. Non un capolavoro, però…

Mi piace molto e ve lo consiglio “La truffa dei Logan”, gran regia di Steven Soderbergh con Channing Tatum, Adam Driver, Seth McFarlane, Riley Keough, Rai 4 alle 21, 20, sorta di sotto Ocean’s Elevan, ambientato tra il West Virginia e il North Carolina, scritto, sembra, dalla moglie del regista, Jules Asner, sotto lo pseudonimo di Rebecca Blunt, e fotografato dallo stesso Soderbergh col nome di Peter Andrews. Il titolo originale, Logan Lucky, allude ironicamente alla maledizione dei fratelli Logan, Jimmy e Clyde, interpretati da Channing Tatum e da Adam Driver, che li colpisce quando sembra che tutto stia andando bene.

Così Jimmy si è rotto una gamba mentre stava al massimo da giocatore professionista di rugby, mentre Clyde ha perso un braccio, anzi una mano, proprio quando stava rientrando dalla sua seconda missione in Iraq. C’è pure una terza sorella Logan, Mellie, interpretata da Riley Keough, che non è però stata toccata dalla cattiva sorta. Sfidando appunto la sfiga di famiglia, Jimmy organizza un megacolpo al caveau dove vanno a finire i soldi delle scommesse delle corse automobilistiche della Nascar, che coinvolge il fratello Jimmy, barista, e certo Joe Bang, un Daniel Craig coi capelli biondi cortissimi davvero imperdibile, e i suoi due fratelli.

Joe Bang, che sta però in carcere, è l’unico che possa fare esplodere il muro del caveau con facilità.. Sodenbergh offre anche al più piccolo dei personaggi un trattamento particolare, forte della presenza di caratteristi di extra lusso, come Hillary Swank, nei panni della poliziotta, Dwight Yoakam come guardiano del carcere, Katie Holmes e Katherine Waterstone, cioè la prima moglie di Jimmy e il suo nuovo amore. Infarcito di musica country con un occhio particolare a John Denver (“Take Me Home, Country Roads”) ma anche a John Fahey, il film è un grande divertimento per tutti.

toni servillo la grande bellezza

In seconda serata occhio a “50 primavere”, Rai Movie alle 23, deliziosa commedia per cinquantenni scritta e diretta da Blandine Lenoir con la deliziosa Agnés Jaoui, Thibault de Montalembert.

Cine 34 alle 23, 05 ci propone il primo Oscar di Paolo Sorrentino, cioè “La grande bellezza” con Toni Servillo come Jep Gambardella, Sabrina Ferilli come matura spogliarellista, Carlo Verdone nel ruolo più sfigato della sua carriera e uno strepitoso Carlo Buccirosso che balla dietro alle donne al grido di “t’a chiavasse!”.

Tv200 alle 23, 15 propone invece un altro film fortunato che colpì sia i critici che il pubblico con un bel bianco e nero e l’omaggio ai comici del muto, “The Artist” di Michel Azanavicous con un fenomenale Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman e James Cromwell. In fondo niente di veramente nuovo, tutto molto facile e accattivante, ma molto ben fatto con un protagonista che si impone con un sorriso alla Gene Kelly.

Vinse l’Oscar come miglior film straniero anche lo spagnolo “Belle époque” di Fernando Trueba con Penélope Cruz, Miriam Diaz-Aroca, Jorge Sanz e Fernando Fernan-Gomez, Cielo alle 23, 30.

Italia 1 alle 0, 25 rispolvero un classico rompicapo che è quasi invedibile una volta che hai scoperto il gioco, ma la prima volta non lo capisci fino in fondo (giuro!), “The Sixth Sense. Il sesto senso”, scritto e diretto da M. Night Shyamalan con Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Colette e Olivia Williams. Shyamalan si impose da subito come un grande regista da tenere d’occhio, anche se non tutti i film successivi sono stati a questo livello.

Piuttosto carino e parecchio dimenticato è invece “Casa, dolce casa?”, commedia diretta dall’ex-attore Richard Benjamin con Tom Hanks, Shelley Long, Alexander Godumov e Maureen Stapleton, Canale 27 alle 0, 35. Su Rai Movie alle 0, 35 torna “The Women”, commedia tutta al femminile qui con la regia di Diane English e con un cast che va da Annette benning a Candice Bergen, da Meg Ryan a Eva Mendes.

Nella notte attenzione a un vecchio supercomico con Louis De Funès, “Louis de Funès e il nonno surgelato” di Edouard Molinaro con Michel Lonsdale, Claiude Gensac, Iris all’1, 15. All’epoca faceva molto ridere.

Su Cielo all’1, 45 un altro buon film di Pedro Almodovar, “Carne tremula” con la nostra Francesca Neri, Liberto Rabal, Javier Bardem, Angela Molina e Penélope Cruz. Cine 34 all’1, 45 rispolvere il film da Oscar di Lina Wertmuller, “Pasqualino Settebellezze” con Giancarlo Giannini, Fernando Rey, Elena Fiore, Shirley Stoler.

Altro film che oggi, per le tematiche e gli accostamenti politicamente scorretto non sarebbe facile realizzare. Le scopate di Giannini con la tedesca cicciona, ad esempio, sono francamente un o’ forti. Venne criticato anche allora da molte americane.

Nella notte sempre più fonda, mentre Jane Campion e vai a sapere chi vinceranno i loro Oscar, potete consolarvi con “Sesto continente”, celebre documentario di Folco Quilici, Rai Tre alle 3, 05, un dramma con William Hurt che non ho visto, “Un padre in prestito”, diretto da Chris Menges nel 1994, La7 alle 3, 15, un vecchio film del glorioso Anton Giulio Majano dedicato al calcio, “La domenica della buona gente” con Maria Fiore, Sophia Loren, Carlo Romano, Vittorio Sanipoli, Renato Salvatori e Ave Ninchi, tratto da un radiodramma scritto da Vasco Pratolini e Giandomenico Giagni, Rai Tre alle 3, 30.

La chiuderei con “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica, Cine 34 alle 3, 40, seguito sullo stesso canale alle 5, 05 da “L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore con Sergio Castellitto…

