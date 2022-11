IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA CHE VEDIAMO? IN CHIARO NON C'È MOLTISSIMO. DIREI CHE SI PUÒ TRANQUILLAMENTE ANDARE AVANTI CON LA SECONDA PUNTATA DI “ESTERNO NOTTE” DI MARCO BELLOCCHIO - IN SECONDA SERATA AVETE "AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER" E IL FILM A EPISODI SUL SESSO E GLI ITALIANI “E ADESSO SESSO” DEI VANZINA - OTTIMO ANCHE "LUCKY LUCIANO” DI FRANCESCO ROSI. PER NORMAN MAILER È "IL MIGLIOR FILM MAI REALIZZATO SULLA MAFIA…" - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E stasera che vediamo? Direi che si può tranquillamente andare avanti con la seconda puntata di “Esterno notte” di Marco Bellocchio su Rai Uno. Quanto ai risultati di ieri, 3, 6 milioni di spettatori, il 18, 6 % di share, penso che fosse difficile che una serie così dura su una delle storie italiane più cupe e ormai lontane dalla nostra realtà potesse davvero superare il 20%. Non mi sorprende affatto il risultato. Anzi.

Da quanti anni il pubblico di Rai Uno non vede nulla o quasi di diverso rispetto a “Tale e quale show” o “Ballando sotto le stelle”? Non è più neanche un problema di cultura di destra o di sinistra. E ben lo dimostra il caso Montesano Xmas. Un disastro di ignoranza e di disattenzione, prima di tutto. Da qualsiasi parte lo si voglia guardare. Ecco, a questo pubblico cerchiamo di spiegare la complessità del Cossiga di “Esterno notte”…

Per il resto, stasera, posso proporvi la nuova serie italiana di Sky dedicata ai procuratori di calcio, “Il grande gioco” con Francesco Montanari, Giancarlo Giannini e Elena Radonicich, o di buttarvi sullo spettacolare e difficile film di fantascienza di Jordan Peele “Nope”, in anteprima su Amazon, spendendo qualcosa. Un altro film bello e difficile.

In chiaro non c’è moltissimo, con l’eccezione appunto di Bellocchio su Rai Uno. Su Tv200 una commedia sentimentale dei fratelli Farrelly complicata dalla passione per il baseball e per i Boston Red Sox, “L’amore in gioco” con Drew Barrymore, Jimmy Fallon, Jason Spevack, su Iris alle 21 l’ultimo, tristissimo, western di John Wayne ormai vecchio e malato, “Il pistolero” di Don Siegel con Lauren Bacall, Bill McKinney, James Stewart, Sheree North, su Cine 34 alle 21 un altro Pieraccioni, “Il paradiso all’improvviso” con Angie Cepeda, Anna Maria Barbera, Alessandro Haber, Rocco Papaleo.

Warner tv alle 21 ripropone il musical “Hairspray – Grasso è bello” di Adam Shankman con John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Nikki Blonsky, Zac Efron, mentre su Canale 20 trovate alle 21, 05 il thriller dove nessuno sa più bene chi è, tratto dal romanzo di Didier van Cauwelaert, “Unknown. Senza identità” di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Frank Langella, Aidan Quinn, Bruno Ganz. Bel cast.

Rai Movie alle 21 almeno offre una vera alternativa, il documentario su Francesco Rosi, “Citizen Rosi”, realizzato tre anni fa dalla figlia Carolina e da Didi Gnocchi. Canale 27 alle 21, 10 si lancia sul musical di successo “Mamma mia!” di Phyllida Lloyd con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgård

E Cielo alle 21, 15 sulla commedia francese “Piccole crepe, grossi guai” di Pierre Salvadori con Catherine Deneuve, Gustave Kervern, Feodor Atkine, sorta di storia d’amore tra un quarantenne musicista che ha deciso di lasciar perdere col suo lavoro e una sessantenne da poco pensionata. Confesso che mi sto addormentando soltanto a scriverne dei film di stasera, figuriamoci a vederli.

Sembra un po’ più vivace “Broken City” di Allen Hughes con Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Jeffrey Wright, Barry Pepper, Rai 4 alle 21, 20, dove il sindaco di New York ingaggia un poliziotto rompicojoni che aveva licenziato sette anni prima, per indagare sulla fedeltà della bella moglie. Ahi! Su Canale 5 alle 21, 20 trovate un film di cani e motori, “Attraverso i miei occhi” diretto da Simon Curtis con Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Kathy Baker, Martin Donovan, Ryan Kiera Armstrong.

Non mi sembra superiore a qualità di film la seconda serata. Si va da “Austin Powers in Goldmember” di Jay Roach con Mike Myers, Michael Caine, Beyoncé Knowles, Michael York, Seth Green, Robert Wagner, Warner tv alle 23, alla vecchia commedia con Walter Chiari “E’ l’amor che mi rovina” diretto da Mario Soldati, scritto da Steno e Monicelli, girato al Sestriere con Lucia Bosé, Aroldo Tieri, Eduardo Ciannelli, Jackie Frost, Cine 34 alle 23, 05.

Su Iris alle 23, 25 torna “Oceano rosso”, film di propaganda anticomunista diretto da William A. Wellman con John Wayne, Lauren Bacall, Anita Ekberg, Paul Fix, Joy Kim. Il tutto sui svolge nella Cina di Mao. Su 7Gold alle 23, 30 sarebbe da dare un’occhiata al dramma tutto ambientato nel Maine “In the Bedroom” diretto da Todd Field, il regista del recente “Tar”, con Sissy Spacek, Tom Wilkinson, Nick Stahl, Marisa Tomei. A leggere le critiche sembra che sia un film bellissimo.

Ottimo anche il “Lucky Luciano” di Francesco Rosi con Gian Maria Volonté, Vincent Gardenia, Silverio Blasi, Rod Steiger, Jacques Monod , Magda Konopka, che trovate su Rai Movie alle 23, 35. Il film inizia col regalo che il governo americano fa alla mafia nel 1946, riportando in Italia il boss Salvatore Lucania, detto Lucky Luciano, già condannato a una pena tra i 30 e i 50 anni di carcere, per i servizi resi durante la Seconda Guerra Mondiale al paese. Per Norman Mailer è "il miglior film mai realizzato sulla mafia, il più attento, il più riflessivo, il più vero e il più sensibile ai paradossi di una società del crimine".

Su Rai4 alle 23, 45 vediamo apparire il raro cartone animato di Bruno Bozzetto “Vip mio fratello superuomo”. Nella notte torna il film ad episodi sul sesso e gli italiani “E adesso sesso” dei Vanzina con Elena Russo, Alessio Modica, Tony Sperandeo e Gigi Burruano, Adolfo Margiotta, Max Giusti, Youma, Cine 34 all’1, mentre su Rai Movie all’1, 40 trovate l’horror “The Grudge” di Takashi Shimizu con Sarah Michelle Gellar, Jason Behr, Clea DuVall, Bill Pullman, Ryo Ishibashi, Yoko Maki.

Su cine 34 alle 2, 40 mi guarderei “Coriolano, eroe senza patria” di Giorgio Ferroni con Gordon Scott, Alberto Lupo, Lilla Brignone, Pierre Cressoy, Aldo Bufi Landi, che temo di non aver mai visto. Vidi quando uscì, invece, “L’amica”, diretto da Alberto Lattuada, tratto da un soggetto di Giovanna Gagliardo con Lisa Gastoni che vanta ben tre amanti oltre a un marito, Gabriele Ferzetti, Elsa Martinelli, Frank Wolff, Ray Lovelock, Rete 4 alle 3. Avrebbe dovuto essere un grande successo, ma era un film del tutto sbagliato che non fece bene né a Lisa Gastoni né a Lattuada.

Su Iris alle 3, 15 trovate anche “On the Road” di Walter Salles con Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart. Il film, scritto da José Rivera e da Roman Coppola (che non lo firma in quanto coproduttore) è esattamente quello che ci aspettavamo da Salles sulla Beat Generation, scrissi allora da Cannes dove non venne molto apprezzato. Attento, carino, educato, anche quando la bella Kirsten Stewart fa la sua bertolucciata acchiappando i piselli dei giovani protagonisti, Garreth Hedlund nei panni di Sal-Kerouac e il bonazzo Sam Riley in quelli di Dean-Neal Cassady, non vediamo i particolari, ma alla fine un po' privo di vita, senza invenzioni particolari.

Un buon adattamento del romanzo, coprodotto da Francia e Brasile con molta attenzione e ricchezza, vendibile in tutto il mondo, coi suoi attori carini, ma dimenticabili, a parte Kristen Stewart e Kirsten Dunst e i cammei notevolissimi di Viggo Mortensen come William Burroughs e di Steve Buscemi come gay coi baffetti di "Boardwalk Empire".

Su Rai 2 alle 3, 50 trovate invece il cult “Io, Chiara e lo Scuro” diretto da Maurizio Ponzi con Francesco Nuti, Giuliana De Sio, Marcello Lotti, Renato Cecchetto, mentre Cine 34 alle 4, 15 presenta un raro “Grandi cacciatori” diretto da Augusto Caminito con Klaus Kinski, Harvey Keitel, Debora Caprioglio, Yorgo Voyagis, Iris Peynado. Il film fa parte di un gruppo di produzioni ideate da Caminito con Kinski protagonista per Silvio berlusconi che si stava aprendo al cinema.

Chiudo tutto su Rete 4 alle 4, 45 con il controverso (si diceva così una volta) “Grazie zia” di Salvatore Samperi, che lanciò la stella di Lisa Gastoni come zietta erotica prima dell’arrivo di Laura Antonelli, ma alle prese non con Alessandro Momo, ma con Lou Castel appena uscito da “I pugni in tasca” di Marco Bellocchio. Quando il film uscì sembrò che Samperi volesse intraprendere la strada di Bellocchio più di quella della commedia sexy che prenderà più tardi, ormai lontano dagli stimoli sessantottini. Lisa Gastoni non seppe invece mantenere lo status conquistato con “Grazie zia”.

