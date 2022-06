IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO? INUTILE DIRE CHE DOPO L’ESPLOSIONE DI RAOUL BOVA IN “DON MATTEO”, RAI UNO È BEN CONTENTA DI RIPRESENTARLO NELLA BUFFA COMMEDIA “TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA” - IRIS PRESENTA “IL CARDELLINO”. CINE 34 RISPONDE CON “FANTOZZI IN PARADISO” - IN SECONDA SERATA VI SEGNALO UN BEL FILM DIRETTO E INTERPRETATO DA ROBERT DUVALL, “CAVALLI SELVAGGI” - PER I FAN DI ALBA PARIETTI E DEL CINEMA EROTICO ALL’ITALIANA, TORNANO “IL MACELLAIO” E “PAPAYA DEI CARAIBI” DI JOE D’AMATO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

torno indietro e cambio vita

Stasera che vediamo? Inutile dire che dopo l’esplosione di Raoul Bova nella nuova serie di “Don Matteo”, Rai Uno è ben contenta di ripresentarlo in una buffa commedia dei Vanzina con tanto di viaggio temporale, “Torno indietro e cambio vita” con Giulia Michelini, Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni. “Cono o coppetta?” – “Coppetta, nun lo sai che il cono me se sfragna in mano?”. Non fosse che per aver costruito un personaggio di romano post-sordiano anni ’90 perfetto per Max Tortora, di solito così poco fortunato al cinema, il film dei Vanzina non può che piacermi parecchio. Non solo.

tutti dentro 2

I Vanzina danno briglia sciolta anche a Giulia Michelini, stellina della fiction costretta a essere perennemente impaurita, qui nei panni di una diciassettene romana scatenata, assolutamente credibile, e ne fanno un personaggio da fan di Ambra, che diventa da subito un nuovo modello vanziniano di gran classe. Anche perché lei, da diciassettenne, è una specie di motorino instancabile che circonda di fin troppa attenzione un Raoul Bova che è precipitato assieme a Ricky Memphis in una Roma anni ’90 veramente lontana da quella di oggi. Siamo dalle parti dei migliori film dei Vanzina, diciamo tra Sapore di mare e Il cielo in una stanza, e ovviamente si torna indietro nel tempo.

ti lascio perche ti amo troppo

Grazie a un incidente, due amici quarantenni, Raoul Bova e Ricky Memphis appunto, il primo cacciato di casa dalla moglie che ha un altro, il secondo single e sfigato con mamma ubriacona a casa, la grande Paola Minaccioni, finiscono indietro di vent’anni ai tempi dei loro diciassette anni, nel 1990, quando ancora tutta la loro vita potrebbe prendere una piega diversa. Bova potrebbe non conoscere la sua futura moglie, Giulia Michelini appunto, e Memphis potrebbe risolvere la solitudine della madre.

papaya ai caraibi 2

I due quarantenni hanno per noi lo stesso aspetto, cioè sono sempre interpretati da Bova e Memphis, anche se agli occhi esterni sono dei ragazzini, mentre Giulia Michelini, che abbiamo vista quarantenne all’inizio, interpreta davvero se stessa giovane e il miracolo vanziniano è che è credibile come ragazzina. Anche Paola Minaccioni interpreta se stessa di vent’anni prima, cioè quarantenne, già pazza di Sambuca e di gin. Alternative a Raoul Bova?

il macellaio 3

Iris alle 21 presenta “Il cardellino” di John Crowley con Ansel Elgort, Nicole Kidman, Oakes Fegley, Aneurin Barnard, Finn Wolfhard, Sarah Paulson. Cine 34 alle 21 risponde con “Fantozzi in Paradiso” con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder. Per il mio amico Steve Della Casa era un film “disordinato, geniale e confuso come le idee poliutiche del suo protagonista, che contro Berlusconi si candida con la lista Pannella alleata di Mister Tv”. E’ un tardo Fantozzi, dove, per uno scambio di lastre, Fantozzi pensa di avere poche settimane di vita. E la Signora Pina gli concede anche una notte d’amore con la Silvani. Alla fine, per rispettare il titoli, Fantozzi muore lo stesso, fa un viaggio verso il Paradiso vestito di bianco assieme a una bella ragazza nuda, ma il suo volo viene dirottato e finisce davanti a Budda. Così torna sulla terra, uscendo dalla pancia della mamma con il vestito da impiegato. Ci sono ancora tutti, Plinio, Gigi Reder, Paolo Paoloni. Ah… quanto ci manca Fantozzi.

papaya ai caraibi 1

Rai Movie alle 21, 10 presenta il thriller di Jaume Collet-Serra “L’uomo del treno” con Liam Neeson al centro di una complessa trama hitchcockiana dalla quale dovrà districarsi in un folle viaggio in treno, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern. Canale 20 alle 21 ha invece il giocattolone “Doom” di Andrzej Bartkowiak con Dwayne Johnson, Karl Urban, Rosamund Pike, DeObia Oparei, Ben Daniels e Dexter Fletcher, futuro regista. Canale 27 alle 21, 10 presenta la commedia americana “Non mi scaricare” di Nicholas Stoller con Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell Brand, Bill Hader. Mai vista. Cielo alle 21, 15 si butta sul curioso ma ignoto “

” di Eric Paul Erickson, Jon Kondelik con Joel Berti, Jennifer Lee Wiggins, Lauren Esposito.

non mi scaricare 2

In seconda serata torna “Tutti dentro” di Alberto Sordi, Cine 34 alle 22, 50, primo film costruito, dal grande Rodolfo Sonego, sulle mazzette e la corruzione nei partiti prima che scoppiasse Tangentopoli. Grande Sordi truccato alla Ded Michelis quando De Michelis impazzava per l’Italia. Torna anche il “Dr. Knock” con Omar Sy che si inventa medico di provincia, anche se non è né Louis Jouvet né il nostro amato Alberto Lionello, che lo faceva benissimo, Canale 27 alle 23, 10. Rai Movie alle 23, 25 si butta sul solido ma non memorabile “La giuria” di gary Fleder con un grande cast, John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, Bruce Davison. Su La7D alle 23, 25 trovate uno dei primissimi film di Alessansro Siani che uscirono in un primo tempo solo a Napoli e dintorni, “Ti lascio perché ti amo troppo”, diretto da Francesco Martinotti con Mariana Braga, Francesco Albanese, Maria Mazza, quando ancora era fidanzata di Totti.

l’uomo del treno

Ma vi segnalo soprattutto un bel film diretto e interpretato da Robert Duvall e tratto da un romanzo del grande Cormac McCarthy, “Cavalli selvaggi”, con James Franco, Josh Hartnett, Luciana Duvall, Adriana Barraza, un giallo di frontiera, non proprio un western, Iris alle 23, 55. Canale 5 alle 00, 45 presenta invece l’ottimo “Fortunata” diretto da Sergio Castellitto, ritratto di parrucchiera romana problematica, interpretata da una bravissima Jasmine Trinca, che venne premiata a Cannes, malsposata con un violento Edoardo Pesce, te pareva, e molto legata a un debole Alessandro Borghi con madre alterata, Hanna Schygulla.

la giuria

Finirà col preferire un medico non proprio perfetto come sembrava, Stefano Accorsi. Mi piaceva parecchio. Rete 4 alle 00,50 si butta su un film scombinato e sfortunato, ma davvero simpatico di Rocco Papaleo, “Onda su onda” con Rocco Papaleo, Alessandro Gassman, Luz Cipriota, Massimiliano Gallo, storia di marinai e di cantanti. “Te gusta Uruguay?”. E’ raro vedere un film girato metà su una nave, dove sono tutti maschi in cerca di dimenticare qualcosa del proprio passato, e metà in Sudamerica, anzi in Uruguay, a Montevideo, dove i due maschi protagonisti incontreranno il loro destino. Due buone notizie.

il macellaio

Per i fan di Alba Parietti e del cinema erotico all’italiana, tornano “Il macellaio” di Aurelio Grimaldi con Alba scatenata pronta a cedere al macellaio di Miki Majnolovic, Cine 34 all’1, 10, e “Papaya dei Caraibi” di Joe D’Amato con Melissa e Sirpa Lane, Cielo all’1, 15. Un operatore mi ha raccontato di aver partecipato alle riprese della prima versione del film, diretta da Tinto Brass e sempre con la Parietti, si doveva chiamare “Tenera è la carne”. Ma il film venne interrotto per la morte del prduttore, e tutto il progetto passò a Aurelio Grimaldi, anche perché Tinto e Alba avevano litigato di brutto. “Seoul Station” di Sang-ho Yeon è la versione animata, prequel, del celebre “Train to Busan”, con gli zombi che girano per la stazione e affollano i treni.

onda su onda

Imperdibile, Rai 4 all’1, 15. Nella notte mi vedrei “La strage del 7° Cavalleggeri” di Sidney Salkow, onesto mestierante diciamo, con Dale Robertson, Mary Murphy e J. Carroll Naish come Toro Seduto, che prese il posto di Boris Karloff, che era la prima scelta, mentre Cavallo Pazzo è interpretato da Iron Eyes Cody, Rai Movie all’1, 40. Più politicamente corretto “il destino di un guerriero - Alatriste” di Agustin Diaz Yanes con Viggo Mortensen, Elena Anaya, Javier Cámara, Eduardo Noriega, Enrico Lo Verso, il più ricco film spagnolo di tutti i tempi, grande avventuroso che andrebbe visto almeno una volta, Iris alle 2.

