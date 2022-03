IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - E STASERA CHE VEDIAMO? CERTO DOPO IL VIDEO DI SALVINI COL SINDACO E LA MAGLIETTA DI PUTIN NON CI SONO LOL CHE TENGANO. IMBATTIBILE - IERI MI SONO SPARATO SU NETFLIX LE PRIME QUATTRO PUNTATE DI UNA NUOVA SERIE CON TONI COLETTE, “PIECES OF HER”. E’ SEMPRE UN PIACERE VEDERLA. A CHI NON PIACE TONI COLETTE? LA SERIE, DICIAMO, SI VEDE. MA NULLA DI PIÙ. FINCHÉ I SEGRETI RIMANGONO SEGRETI, FUNZIONA E LA SEGUIAMO... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E stasera che vediamo? Certo dopo il video di Salvini col sindaco e la maglietta di Putin non ci sono Lol che tengano. Imbattibile.

Siamo di fronte a una tragedia umanitaria mai vista, a una possibile guerra e noi, infami come Franti, ci ritroviamo a ridere su Salvini e alla faccia che ha fatto quando ha visto la maglietta con Putin… Purtroppo temo che a molti facessero ridere anche i discorsi di Mussolini. E i suoi capoccioni…

Ai bambini, anche nel primo dopoguerra, si diceva “Fammi Mussolini” e loro lo imitavano… Ridevamo e intanto c’era una guerra terribile.

Intanto ieri mi sono sparato su Netflix le prime quattro puntate di una nuova serie con Toni Colette, “Pieces of Her”. E’ sempre un piacere vederla. A chi non piace Toni Colette? La serie, diciamo, si vede. Ma nulla di più. Anche se, ammetto, partiva molto bene, con una grande scena di azione in un paese sperduto della Georgia dove si capisce che Toni Colette non è solo la logopedista che dice di essere. Ha dei segreti ben coperti. Ecco.

Finché i segreti rimangono segreti, il meccanismo lo sapete, la serie funziona e la seguiamo. Appena non sono più segreti e la storia torna piana non ce ne importa più molto. Intanto la figlia poliziotto, Bella Heathcote, indaga sulla madre e sul suo passato. Stasera in tv in chiaro in prima serata avete buoni film.

