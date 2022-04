IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO? SE NON L’AVETE VISTA VI PROPONGO LA SECONDA PUNTATA DELLA SPETTACOLARE SERIE MARVEL “MOON KNIGHT” - SU CINE 34 TORNA IL CULTISSIMO BAMBOLA DI BIGAS LUNA, CON VALERIA MARINI - CURIOSO E TRAGICAMENTE ATTUALE È “EST OVEST AMORE LIBERTÀ” DI RÉGIS WARGNIER CON SANDRINE BONNAIRE, OLEG MENCHIKOV, CATHERINE DENEUVE, AMBIENTATO NEL GIUGNO DEL 1946, QUANDO STALIN PROMISE AI RIFUGIATI POLITICI AMNISTIA E PASSAPORTO SOVIETICI A CHI ERA SCAPPATO IN OCCIDENTE. COSÌ UN MEDICO RUSSO E SUA MOGLIE TORNANO IN QUEL DI ODESSA MA SCOPRONO CHE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Stasera che vediamo? Insomma, se non l’avete vista ieri vi propongo la seconda puntata della spettacolare serie Marvel "Moon Knight" con Oscar Isaacs su Disney+ dove qualcosa in più si comincia a capire. In pratica il corpo dell’impiegatuzzo del British Museum Steven, una sorta di Fantozzi con assurdo accento inglese, è abitato da un certo Marc, che, quando serve, diventa il supereroe Moon Knight.

Solo che Steven non vorrebbe cedere il possesso del suo corpo all’altro, che è sempre Oscar Isaacs, ma molto più figo. Così nascono i problemi, perché Marc è parecchio impicciato con la sua missione segretissima. E Steven lo sarà ancora di più.

In chiaro in prima serata avete su Canale 20 alle 21 “The War – Il pianeta delle scimmie”, terzo capitolo del reboot del Pianeta delle scimmie diretto da Matt Reeves, il regista dell’attuale “The Batman”, con Andy Serkis, Woody Harrelson, Judy Greer. Molto amato dai critici americani.

Certo, il protagonista, il Caesar di Andy Serkis, la scimmia sapiente che sa capire sempre da che parte stare e cosa fare, è un personaggio magnifico come lo era il Cochise di Jeff Chandler in L’amante indiana. Tutta la prima parte del film, con la guerriglia nella foresta, la lunga fuga del popolo delle scimmie e il desiderio di vendetta di Caesar, è giocato come un bellissimo western classico. Ma poi scopri che un po’ tutto il film è giocato come remake di grandi classici.

La fuga del gruppetto di scimmie con una bambina muta, Nova, Amiah Miller, è una ancora una sorta di remake di In nome di Dio di John Ford, con la neve al posto del deserto, Caesar rinchiuso insieme al suo popolo nel campo di concentramento degli umani ci riporta dalle parti di La grande fuga di John Sturges se non di Merry Christmas, Mr Lawrence.

Ma, soprattutto, il personaggio del Colonnello interpretato da Woody Harrelson, l’ufficiale pazzo che si crede Dio, è una copia del Kurtz di Marlon Brando in Apocalypse Now, al punto che si legge sui muri del fortino addirittura un “Ape-pocalypse Now”, non si sa se chiarificatore o ironico. E questo film è un concentrato di tutto ma non di ironia. E’ anche uno dei suoi punti di forza. Credere in modo assoluto alle scimmie che parlano, vanno a cavallo, fanno piani militari. Riconosco che il personaggio della “scimmia cattiva”, Steve Zahn, un piccoletto buffo uscito dallo zoo che può parlare come Caesar, è notevole.

Come è notevole l’umanità dell’orango Maurice, Karin Konoval, che difenderà la piccola Nova, ma il film cede proprio quando si stava sviluppando come grande avventuroso classico, duro e crudele come sono i grandi western degli anni ’50.

Se volete qualcosa di più tranquillo posso proporvi “I laureati”, il primo film diretto da Leonardo Pieraccioni con Rocco Papaleo, Gianmarco Tognazzi, maria Grazia Cucinotta, Massimo Ceccherini, Cine 34 alle 21, vecchio ormai di 27 anni…

O il thriller “Testimone involontario” di David Hogan con Keenen Ivory Hogan, Jon Voight, Paul Sorvino e Robert Culp, Iris alle 21, un film un po’ dimenticato. O la commedia sentimentale di Gabriele Muccino considerato il suo film più brutto in assoluto “Quello che so sull’amore” con Gerard Butler, Jessica Biel, Judy Greer, e perfino due star come Uma Thurman e Catherine Zeta-Jones. Esordì con un modestissimo incasso di 6 milioni di dollari, ma con un budget di 35. E Hollywood non perdona.

Sul sito Rotten Tomatoes ebbe il punteggio incredibile di 0 punti su 100, cioè nessun critico positivo, poi arrivato a 2 grazie al ripensamento di Leonard Maltin. Bollato categoricamente come “Il peggior film di Gerard Butler” ("Cinematic Method”), “Pigro, stonato, noioso, prevedibile, imbarazzante…” (James Berardinelli), “Il primo film concepito per un pubblico di cani” (Richard Lawson), “L’equivalente cinematografico del cibo sofisticato” (Sarah Sluis, “Film Journal International”).

I più si erano scatenati sul duo maschile Gerard Butler-Dennis Quaid, che da anni non indovinavano un film. “Un altro turkey con Gerard Butler”, “A questo punto è chiaro che Gerard Butler sceglie i suoi copioni tirando le freccette con gli occhi bendati” (Brian Orndorf). C’è chi ci andava ancora più pesante: “Non solo non è divertente e neanche particolarmente romantico, tratta pure le donne come degli idioti” (Bill Goodykoontz, “Arizona Republic”). Francamente c’è di peggio.

Su Rai Movie alle 21, 10 c’è un thriller di Joel Schumacher tratto da un best seller di John Grisham, “Il momento di uccidere” con Sandra Bullock, Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Donald Sutherland. Film di vecchietti arzilli a Las Vegas è invece “Last Vegas” (già il titolo…) di Jon Turteltaub con Morgan Freeman, Robert De Niro, Michael Douglas e Kevin Kline che si divertono a fare gli invecchiati sfigati, Canale 27 alle 21, 10.

Curioso e tragicamente attuale è invece “Est Ovest Amore Libertà” di Régis Wargnier con Sandrine Bonnaire, Oleg Menchikov, Catherine Deneuve, Tv2000 alle 21, 10, ambientato nel giugno del 1946, quando Stalin promise ai rifugiati politici amnistia e passaporto sovietici a chi era scappato in occidente. Così un medico russo e sua moglie tornano in quel di Odessa ma scoprono che era una grossa trappola ordita da Stalin per eliminare le voci dei dissidenti.

Un po’ più allegro è sicuramente “Mister Felicità” di Alessandro Siani con Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci e Cristiana Dell’Anna, film di Capodanno del 2017, Rai Due alle 21, 20. Vi ricordo che al suo primo giorno di programmazione, incassò 1,8 milioni di euro, che non erano certo i 7 milioni e mezzo del primo giorno di “Quo vado?” di Checco Zalone, ma neanche i 2 milioni e 200 del suo precedente film. Ma oggi 1,8 milioni li ha incassati con estrema fatica “Corro da te” dopo tre settimane di programmazione.

“Mister Felicità”, con la sua assurda ambientazione tirolese, scrivevo, è una garbata commedia costruita su una serie di battute. Certo, far ridere ancora con il cafone che non sa cosa sia il sushi è arduo, ma tutto il suo gioco di napoletano indolente e passivo che risponde alla negatività del mondo posteggiandosi sul divano funzionava perfettamente. In questo caso Siani ha una bella sorella, Cristiana Dell'Anna di Gomorra, che lavora a casa di un motivatore-guru, Diego Abatantuono, facendo le pulizie. Il giorno che lei finisce all'ospedale con un brutto incidente, il fratello deve per forza uscire dalla sua negatività e alzarsi dalla poltrona, se la vuole salvare.

Deve, soprattutto, trovare i 20 mila euro necessari all'operazione che le faccia allungare la gamba più corta di tre centimetri dopo l'incidente. Così va a casa del motivatore e si ritrova a farne le veci con un calciatore finito in mano ai camorristi (la scena migliore del film) e poi con una bella pattinatrice sul ghiaccio che, dopo una caduta, non vuole più pattinare. Troppo poco ambizioso, scrivevo ancora, per essere un film delle feste, anche se poi funziona al meglio con la parodia di Gomorra e nei duetti con Diego.

La festa degli stilisti gay con la gag delle noci che vengono sparate addosso agli ospiti da un grande ventilatore, invece, era di pochissimo gusto. Alla fine incassa 10 milioni di euro. E stasera farà un 5-6%?

Su Italia 1 alle 21, 20 trovate "Red 2" di Dean Parisot, sequel del thriller con i vecchi agenti segreti che sparano. Bruce Willis, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Helen Mirren e John Malkovich. Non tanto meglio è il noiosetto “Pearl Harbour” di Michael Bay con Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin che sembrano un po’ di plastica, Canale Nove alle 21, 25.

Se ce la fate a seguirlo tutto, dura 200’, posso consigliarvi “JFK – Un caso ancora aperto” di Oliver Stone con megacast di stelle, Kevin Costner, Donald Sutherland, Sissy Spacek, Jack Lemmon, Gary Oldman, Michael Rooker, La7D alle 21, 30. La scena che tutti ci ricordiamo è la lezione di storia di Sutherland seduto sulla panchina.

In seconda serata si va sull’horror con “La casa delle bambole – Ghostland” di Pascal Laugier con Crystal Reed, Taylor Hickson, Emilia Jones, Rai 4 alle 22, 45. Per i fan del Ceccherini niente di meglio che una rilettura di “Faccia di Picasso” con lui e Paci alle prese con il nuovo film da girare. Una sorta di “Fellini 8 ½” comico dove le cose più divertenti sono le parodie di film famosi, da “Lo squalo” a “L’esorcista” a “Rocky”. Ottimo Marco Giallini che fa il produttore cialtrone (“Grande Paci!”).

“Assassins” di Richard Donner con Stallone e Banderas poteva essere meglio, Iris alle 23, 05. Invece “Hellboy II. The Golden Army” di Guillermo Del Toro con Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, John Hurt, Italia 1 alle 23, 40, mi piace molto. E’ anche, credo, uno dei migliori film di Del Toro, quello più nelle sue corde, giustamente serie B di alta classe.

Deludentissimo, invece, “Shaft” di John Singleton con Samuel L. Jackson che riprende il personaggio reso celebre da Richard Roundtree, Rai Movie alle 23, 50. Grande noia, vi avverto, malgrado il bel cast, Christian Bale, Jeffrey Wright, Vanessa Williams. Fermi tutti!

Su Cine 34 alle 00, 50 torna il cultissimo “Bambola” di Bigas Luna con Valeria Marini che vive in un barcone-casa-trattoria sul fiume. Con lei ci sono Anita Ekberg come mammà un po’ alcolista un po’ mignotta, Stefano Dionisi come fratello gay biondo nella sua più imbarazzante interpretazione di sempre, Jorge Perrugoria, maschio dalle idee chiare (“alle donne devi dare minchia, minchia, minchia e botte”) come compare di cella violento di tal Settimio, Manuel Bandera, già fidanzato di Bambola ma anche del fratello.

Un buco vale l’altro.

Quando il supermacho Perugorria uscirà di galera andrà proprio da Bambola con il pisello in mano e poche idee ma chiarissime in testa. Acchiappa Bambola, via le mutande, e se la lavora con le anguille nella scena clou del film di fronte a un pubblico allibito. Resta in assoluto il miglior film della Marini, il più divertente, il più scatenato. Ripresi per Blob i fischi, le risate, gli applausi di una clamorosa prima a Venezia del film con la Marini presente. Poi, con Tatti Sanguineti incontrammo il produttore esecutivo del film, Massimo Ferrero alias Viperetta e ci spiegò come aveva salvato il film… Salvato… Con tutti quei fischi…

Bellissimo, Rete 4 alle 00, 55, “Adua e le compagne” di Antonio Pietrangeli, scritto da Maccari e Petri, con Simone Signoret, Sandra Milo, Emmanuelle Riva, Gina Rovere che mettono su una trattoria su Via Appia con l’arrivo della Legge Merlin e la fine delle case chiuse, Marcello Mastroianni come un maschio inaffidabile che non la smette di fumare e di tradire, Claudio Gora come orrendo piccolo uomo di potere che vuole sfruttare le ragazze. La battuta migliore è quella detta al volo nella notte da una signorina di una certa età fra sé e sé, “Tu mi dici: Sei vecchia. No, sei tu che sei frocio”. Grande musica jazz di Piero Piccioni. Girato benissimo da Pietrangeli con degli incredibili movimenti di macchina.

“Gambit” di Michael Hoffman con Cameron Diaz, Colin Firth, Alan Rickman e Tom Courtenay, Iris all’1, 50, è il remake del vecchio film di Stanley Donen con Gregory Peck e Sophia Loren. Già quello non era bello come “Sciarada”, però…

Su Cine 34 alle 2, 15 torna il rarissimo porno-thriller di Demofilo Fidani “A.A.A. massaggiatrice bella presenza offresi…” con Simonetta Vitelli, Raffaele Curi, Ettore Manni. Piuttosto raro e da vedere “Cortesie per gli ospiti” del grande Paul Schrader con Natasha Richardson, Rupert Everett, Christopher Walken e Helen Mirren, Iris alle 3, 20.

Su Rai Movie alle 3, 30 passa il primo film di Andrea De Sica, l’ambizioso e lynchiano “I figli della notte”. Su Rete 4 alle 3, 40 una perla di Claude Chabrol dominata da una interpretazione eccezionale di Orson Welles, “Dieci incredibili giorni” con Anthony Perkins, Michel Piccoli, Marlène Jobert. Chiuderei con un vecchio thriller all’italiana, “La Dama Rossa uccide sette volte” di Emilio P. Miraglia con Barbara Bouchet, Ugo Pagliai, Marina Malfatti, Marino Masé, Cine 34 alle 4, 20.

Ogni cento anni ricompare la sanguinaria Dama Rossa e chiede sangue… Vedo che su Rai Movie alle 5, ironia della sorte, fanno un altro film di Emilio P. Miraglia, “A qualsiasi prezzo” con Walter Pidgeon, Ira Furstenberg, Klaus Kinski, Tino Carraro, film di colpi grossi, anzi grossissimi, visto che si cerca di rubare il tesoro di San Pietro. Ma Iris alle 5 trasmette il folle erotico anti-comunista “Compagne nude” di Bruno Pischiutta…

