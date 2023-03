IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO? SE SEGUITE LE SERIE AVETE SICURAMENTE DA FARE, TRA LA NUOVA STAGIONE DI “THE MANDALORIAN” SU DISNEY +, CHE LEGGO STREPITOSA, E LA NUOVA STAGIONE DI “INCASTRATI” DI FICARRA E PICONE SU AMAZON - IN PRIMA SERATA AVETE “L’ESORCISTA” E "JOHN WICK. CAPITOLO SECONDO”, CON CLAUDIA GERINI, REGINETTA DELLA CAMORRA, CHE SI SPOGLIA NUDA PER ENTRARE NELLA VASCA DA BAGNO COME UNA MATRONA ROMANA‎ SOTTO GLI OCCHI DI KEANU REEVES VENUTO LÌ PER FARLA SECCA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the mandalorian terza stagione 2

Stasera che vediamo? Se seguite le serie avete sicuramente da fare stasera, tra la nuova stagione di “The Mandalorian” con Pedro Pascal su Disney +, che leggo strepitosa, e la nuova stagione di “Incastrati” di Ficarra e Picone su Amazon, che sarà sicuramente una bomba. In chiaro in prima serata cosa avete? Su Iris alle 21 torna “L’esorcista” di William Friedkin con Jason Miller, Ellen Burstyn, Max Von Sydow, Linda Blair, Lee J. Cobb, Jack McGowran, grande attore teatrale per Samuel Beckett.

linda blair l’esorcista.

Leggo ora che David Gordon Green ha appena completato un sequel, il titolo è sempre quello “L’esorcista”, con Ellen Burstyn che riprende il ruolo di Chris MacNeil 50 anni dopo. Il suo compenso, il doppio del suo salario consueto, andrà per la sua scuola di recitazione, legata all’Actor’s Studio. E’ pronto anche “The Pope’s Exorcist” di Julkius Avery, girato in Italia, con Russell Crowe che fa Padre Gabriele Amorth, ve lo ricorderete di certo, Franco Nero, che in questi film non manca mai, Alex Essoe.

edwige fenech la moglie in vacanza… l’amante in citta

Vi ricordo che nel 2017 lo stesso William Friedkin diresse un meraviglioso documentario proprio su Padre Amorth, “The Devil and Father Amorth” che venne mostrato a Venezia e mai distribuito in Italia. Si parla di preti in crisi e un corso rapido per esorcisti nel curioso “Il rito” di Mikael Håfström con Anthony Hopkins, Toby Jones, Alice Braga, Ciaran Hinds, Rutger Hauer, Chris Marquette, Warner Tv alle 21.

the italian job

Su Cine 34 alle 21, ormai con scarsa fantasia, torna “La moglie in vacanza… l’amante in città” di Sergio Martino con Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet. Su Canale 20 alle 21, ot ci sarebbe il finto remake di “The Italian Job”, cioè il “The Italian Job” diretto nel 2003 da F. Gary Gray con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Jason Statham, Edward Norton e Donald Sutherland che era protagonista del primo, spettacolare film tutto girato a Torino.

chiudi gli occhi

Su Rai Movie alle 21, 10 il mélo “Chiudi gli occhi” di Marc Forster, il regista di “Non così vicino”, con Jason Clarke, Blake Lively, Kaitlin Orem, Wes Chatham, Yvonne Strahovski, Danny Huston, dove una moglie cieca dalla nascita che riacquista la vista con un’operazione di cornea rivede tutta la sua vita… Pessime critiche. E’ invece bellissimo, commovente, dickensiano “Liam” diretto da Stephen Frears, scritto da Jimmy McGovern, prodotto dalla BBC con Ian Hart, Claire Hackett, che vede protagonista un timido bambino irlandese balbuziente, Anthony Borrows, alle prese con una situazione di estrema povertà in famiglia. Si piange.

about a boy

Siamo invece nel mondo di Ian McEwan con “About a Boy”, fortunato film diretto da Paul e Chris Weitz, i regista di “American Pie”, con Hugh Grant, Nicholas Hoult, Rachel Weisz, Toni Collette, Canale 27 alle 21, 10, storia di una scapolone bello e ricco alle prese con un dodicenne problematico che gli aprirà gli occhi sulla vita. Non ho mai visto, e non ho neanche mai sentito parlare dell’horror americano “Deep in the Darkness” di Colin Theys con Dean Stockwell, Blanche Baker, Sean Patrick Thomas, Mediaset Italia 2, dove il protagonista, il grande Dean Stockwell di “Blue Velvet”, cerca pace in provincia e trova creature mostruose…

mal di pietre 2

Cielo alle 21, 15 propone un mélo di Nicole Garcia, “Mal di pietre”, tratto da un romanzo italiano scritto da Milena Agus, con Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl, Gwendoline Fiquet, dove la protagonista mal sposata per volere dei genitori, trova l’amore in un tenente ferito nella guerra d’Indocina. Il bel tenente è Louis Garrel. Marion Cotillard piange moltissimo. Su Italia 1 alle 21, 20 ritrovate “John Wick. Capitolo Secondo” di Chad Stahelski con Keanu Reeves in Italia.

claudia gerini nuda in john wick capitolo secondo

Beh, quando Claudia Gerini, reginetta della camorra, si spoglia nuda per entrare nella vasca da bagno come una matrona romana‎ sotto gli occhi di John Wick-Keanu Reeves venuto lì per farla secca si sfiora il sublime. Per non parlare di Franco Nero direttore dell'hotel dei killer a Roma e di Riccardo Scamarcio che abita direttamente allo GNAM di Roma, fatto passare per casetta sua a New York e discute davanti all’Ercole e Luca di Canova o a una grande tela innocente di Fattori.

IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA -

In seconda serata credo di avervi già segnalato “Il segreto di una famiglia” dell’argentino Pablo Trapero con Bérénice Bejo, Martina Gusman, Graciela Borges, Edgar Ramirez, Joaquín Furriel. Occhio che cioè l’argentina Martina Gusman e l’argentina trapiantata in Francia, Bérénice Bejo, non solo sono bellissime e curiosamente identiche, ma si concedono una grande scena iniziale di sesso fra di loro che non può che rallegrare lo stanco spettatore.

IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA

Mettiamoci anche che le due protagoniste nel film sono anche sorelle e dichiarando una vecchia pratica amorosa fra di loro ci fanno capire che non sono così castigate e che “La quietud”, cioè La quiete, del titolo originale che è anche il nome della grande façenda di famiglia delle ragazze, è una quiete solo di nome. Perché sotto alla ricchezza e all’apparente tranquillità di questa strana famiglia di ricchi argentini si nascondono ben altri e più cupi segreti.

un bicchiere di rabbia

Di erotismo sudamericano abbonda ancor di più il brasiliano “Un bicchiere di rabbia” diretto nel 1999 da Aluisio Abranches con Alexandre Borges, Julia Lemmertz, Lineu Dias, Ruth de Souza, dove si scatena la passione tra una giornalista e un bel giardiniere in una fazenda brasiliana. Ci sarebbero due capolavori buttati lì nella notte come “Distretto 13: Le brigate della morte” di John Carpenter con Austin Stoker, Darwin Joston, Laurie Zimmer, Martin West, 7Gold alle 23, 30, e “Mad Max: Fury Road” di George Miller con Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Nathan Jones, Zoë Kravitz, Italia 1 alle 23, 45.

carmen villani la signora ha fatto il pieno 7

Nella notte torna Carmen Villani in “La signora ha fatto il pieno” di Juan Bosch con Carlo Giuffrè, Aldo Maccione, Simon André, Cine 34 alle 0, 45. Su Iris all’1, 50 ci sarebbe il thriller con bandiera canadese “Intrigo a Damasco” diretto dalla canado-siriana Ruba Nadda con Alexander Siddig, Joshua Jackson, Marisa Tomei, Oded Fehr, dove un ricco siriano che vive all’estero da trent’anni si trova costretto a confrontarsi col proprio passato per salvare sua figlia rapita a Damasco. Pessime critiche.

i quattro tassisti 1

Su Cine 34 alle 2, 10 passa una vecchia commedia piena di comici italiano, “I quattro tassisti”, diretta da Giorgio Bianchi con Gino Bramieri, Peppino De Filippo, Erminio Macario, Aldo Fabrizi, Graziella Granata, Yvonne Furneaux, Gianrico Tedeschi, Margaret Lee. Quattro episodi costruiti sui quattro comici, Bramieri-Peppino-Macario-Fabrizi, ripresi ognuno nelle loro città. Il migliore dovrebbe essere quello con Fabrizi. Occhio a Gianrico Tedeschi maniaco sessuale e assassino e alla presenza di Gitt Magrini, celebre costumista di Antonioni e Bertolucci.

storie di vita e malavita 5

Su Rai Movie alle 2, 50 trovate una prima assoluta, almeno credo. Lo stracultissimo film sulle prostituzione minorile a Milano negli anni’70 diretto da Carlo Lizzani con toni da cinema verità, "Storie di vita e malavita” con Cinzia Mambretti, Cristina Moranzoni, Annarita Grapputo, Anna Curti, Daniela Grassini, Antiniska Nemour, Walver Valdi, Mimmo Craig e una giovanissima Ilona Staller. Violento, brutale, Lizzani non risparmia niente del descrivere una Milano giungla dell’orrore. Soggetto e sceneggiatura di Marisa Rusconi, giornalista dell’Espresso che aveva scritto un dossier sulla prostituzione minorile, moglie del critico Franco Quadri.

lucio dalla francesco de gregori banana republic

Alle 4, 10 su Rete 4 tutti a ballare le grandi canzoni di Lucio Dalla e Francesco De Gregori con “Banana Republic”, il film del tour dei due cantanti da giugno e luglio del 1979 montato e diretto da Ottavio Fabbri. L’ho rivisto da poco e offre un ritratto emozionante dell’Italia del tempo. Su Iris alle 3, 20 avete il primo episodio della celebre serie franco-italiana “Angélique, marquise des anges” tratta dai romanzi d’appendice di Anne e Serge Golon, cioè “Angelica”, diretto nel 1964 da Bernard Borderie con Michèle Mercier, Robert Hossein, Jean Rochefort, Claude Giraud, Rosalba Neri, Giuliano Gemma.

los amigos 4

All’epoca i film fecero un successo enorme e lanciarono la focosa Michèle Mercier sempre mezzo nuda che sogna il caldo abbraccio di Robert Hossein. Ma bastavano i capelli rossi di Angelica e i suoi oggi castigatissimi bagni nella tinozza per farci provare qualcosa. Chiudo con “Los amigos” di Paolo Cavara con Anthony Quinn, Franco Nero, Pamela Tiffin, Ira Furstenberg, Franco Graziosi e l’oggi produttrice Conchita Airoldi, Cine 34 alle 4, 20.

los amigos 2

Unico spaghetti di Paolo Cavara, forse non dotatissimo nel western, che si ritrova tra le mani un costoso giocattolo che vanta come direttore della fotografia Tonino Delli Colli e un cast di prima grandezza, Anthony Quinn nel suo primo spaghetti e Franco Nero, produzione anglo-italiana di serie A, due sceneggiatori di fama come Oscar Saul (Un tram chiamato Desiderio, Sierra Charriba) e Harry Essex (I quattro figli di Katie Elder).

los amigos 3

La storia è complessa. Il sordo Erastus, cioè Quinn, e il più giovane Johnny Ears, cioè “Orecchie”, se la vedono con Morton, un colonnello impazzito, cioè Franco Graziosi, reduce da Giù la testa, che ha ucciso il generale McDonald e si è rinchiuso in un fortino pronto a dar battaglia al presidente Houston. Il resto ve lo vedete.

the mandalorian terza stagione 1 liam pedro pascal the mandalorian 2 distretto 13 le brigate della morte4 los amigos 1 distretto 13 le brigate della morte3 la signora ha fatto il pieno intrigo a damasco 1 intrigo a damasco 2 la signora ha fatto il pieno i quattro tassisti banana republic i quattro tassisti 2 lucio dalla francesco de gregori banana republic 2 intrigo a damasco 3 storie di vita e malavita 6 storie di vita e malavita 1 storie di vita e malavita 2 storie di vita e malavita 3 storie di vita e malavita 4 carmen villani la signora ha fatto il pieno 11 ficarra e picone incastrati 2 carmen villani la signora ha fatto il pieno 5 distretto 13 le brigate della morte1 distretto 13 le brigate della morte2 incastrati 8 ficarra e picone incastrati 1 renzo montagnani edwige fenech la moglie in vacanza… l’amante in citta la moglie in vacanza… l’amante in citta' 5 mad max fury road 4 IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA mad max fury road 3 mad max fury road mad max fury road 5 mad max fury road 6 IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA la moglie in vacanza… l’amante in citt 4 about a boy un bicchiere di rabbia 3 un bicchiere di rabbia 2 IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA il segreto di una famiglia 1 about a boy la moglie in vacanza… l’amante in citta claudia gerini si spoglia in john wick capitolo secondo 3 claudia gerini si spoglia in john wick capitolo secondo 1 claudia gerini si spoglia in john wick capitolo secondo claudia gerini si spoglia in john wick capitolo secondo 2 claudia gerini in john wick capitolo secondo nicholas hoult about a boy claudia gerini in john wick capitolo secondo la moglie in vacanza… l’amante in citt 3 la moglie in vacanza… l’amante in citta 3 la moglie in vacanza… l’amante in citta 2 la moglie in vacanza… l’amante in citta edwige fenech renzo montagnani la moglie in vacanza… l’amante in citta barbara bouchet la moglie in vacanza… l’amante in citta the italian job – un colpo all’italiana deep in the darkness 2 mal di pietre 1 deep in the darkness 1 the mandalorian terza stagione 3