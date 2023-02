IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - E STASERA CHE VEDIAMO IN STREAMING? AVETE GIÀ VISTO LA SETTIMA BELLISSIMA PUNTATA DI “THE LAST OF US”? - UN’ALTRA SERIE CHE ANDREBBE VISTA, LEGGO CRITICHE MOLTE BUONE SU ROTTEN TOMATOES, È “FLEISHMAN A PEZZI”. - IL FILM CHE MI VORREI VEDERE, SU NETFLIX, È IL CLAMOROSO E SCATENATISSIMO AVVENTUROSO/MUSICAL INDIANO “WALTAIR VEERAYA". MI È BASTATO IL TRAILER… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

THE LAST OF US

E stasera che vediamo: Avete già visto la settima bellissima puntata di “The Last of Us”? Non faccio spoiler. Anche perché si tratta solo di un commovente flashback sulla vita della protagonista, la Ellie di Bella Ramsay, e del suo rapporto con l’amica del cuore, interpretata dalla altrettanto strepitosa Sport Reid, che ricordiamo come la Gia di “Euphoria”. L’episodio, diretto con grazia e intelligenza da Liza Johnson, che ha diretto film di peso come “Elvis & Nixon” e “Return”, è un po’ una cosa a parte all’interno della serie.

THE LAST OF US

Un po’ come il terzo episodio con la storia d’amore dei due maschi chiusi nel loro fortino. Ellie, che ha non pochi problemi di disciplina tra le fila dell’esercito, la Fedra, viene svegliata nella notte dall’amica, che ormai è passata dalla parte dei militanti rivoluzionari delle Luci, e va con lei a visitare un vecchio centro commerciale ancora funzionante. Le due ragazze fanno esattamente quello che avrebbero fatto due ragazze del 2000. Giocano a Mortal Kombat, vanno sulle giostre, guardano le vetrine.

THE LAST OF US

Ovviamente nel finale qualcosa dovrà accadere, ma la parte importante dell’episodio è tutto nella sospensione della violenza, nel trovare uno spazio dove dar vita ai sentimenti e alle passioni dei personaggi. La struttura di “The Last of Us” è tutta in questo frenare il flusso della storia, fermarsi a sentire una storia, riandare avanti con una nuova consapevolezza.

Fleishman a pezzi

Un’altra serie che andrebbe vista, leggo critiche molte buone su Rotten Tomatoes, è “Fleishman a pezzi” ideata da Taffy Brodesser-Akner con Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, Adam Brody, su Disney +. Il quarantenne Toby Fleishman è stato abbandonato dalla moglie e inizia una nuova vita da single, quando l’ex moglie scompare misteriosamente e si deve occupare dei figlioletti di 11 e 9 anni. Ma la cosa preoccupante è che non capisce che fine abbia fatto la moglie. Dovrò vedermela.

Waltair Veeraya

Come dovrò vedermi la fine di “1923” su Paramount + e di “Django” su Sky. Il film che mi vorrei vedere stasera, invece, su Netflix, è il clamoroso e scatenatissimo avventuroso/musical indiano “Waltair Veeraya" diretto da K.S. Ravindra con Chiranjeevi e Ravi Teja. Mi è bastata il trailer. Due ore e mezzo. E su Amazon prime ci sarebbe pure il musical italiano “The Land of Dreams” di Nicola Abbatangelo con Catherina Shulha, George Blagden, Edoardo Pesce, ambientato nell’America degli anni’20. No. Non è stato un successo.

