IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - STASERA IN CHIARO AVETE UNA BELLA SCELTA, SI VA DA UN CLASSICO COME “L’ULTIMO DEI MOHICANI”, AL FILM TV "PAOLO BORSELLINO" E UN FILM DI GUERRA DI PRIMA CLASSE COME “1917" - SE CERCATE UN FILM COMICO ITALIANO RIPASSA IL DIVERTENTE “ROBA DA RICCHI” SEQUEL DI “RIMINI RIMINI”- IN SECONDA SERATA POTETE RIVEDERVI “MANHATTAN" DI WOODY ALLEN E "FUOCO CAMMINA CON ME", CIOÈ UNA PUNTATA CINEMATOGRAFICA DI TWIN PEAKS CON UN CAMEO STREPITOSO DI DAVID BOWIE… - CIDEO

Marco Giusti per Dagospia

L ULTIMO DEI MOHICANI 19

E in chiaro che vediamo? E’ una serata ricca. Avete una bella scelta. Si va da un classico come “L’ultimo dei Mohicani” diretto da Michael Mann con Daniel Day-Lewis come Hawkeye, Madeleine Stowe come Cora, Russell Means come Chingachgook, Wes Studi come Magua e perfino Patrice Chéreau come generale francese, Tv8 alle 21, 30, al bellissimo “Letters from Iwo Jima “diretto Clint Eastwood con Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi Ihara, Ryo Kase, Shido Nakamura, cioè la visione giapponese della battaglia, Warner Tv alle 21, 30.

giorgio tirabassi paolo borsellino

Dal film tv “Paolo Borsellino” diretto da Gianluca Maria Tavarelli, scritto da Attlio Bolzoni, Giancarlo De Cataldo, Leonardo Fasoli con Giorgio Tirabassi, Ennio Fantastichini, Elio Germano, Daniela Giordano, Andrea Tidona, Claudio Gioé, Giulia Michelini, Rete 4 alle 21, 25, al thriller “Trespass”, ultimo film diretto da Joel Schumacher con Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Liana Liberato, Jordana Spiro, Ben Mendelsohn, Italia 1 alle 21, 20, dove una ricca coppia in crisi, Cage e Kidman, vengono tenuti ostaggio a casa loro da una banda di criminali e seguitano a dirsene di ogni colore.

trespass 4

Leggo che Cage, a un certo punto, voleva cambiare ruolo e diventare uno dei cattivi. Poi tornò a fare il marito. Il film fu un insuccesso. Rai Due alle 21, 20 presenta un film di guerra assolutamente di prima classe come “1917” diretto con assoluta meastria da Sam Mendes con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden. Vediamo cosa ne scrissi quando uscì. Virtuosistico. Certo. Forse neanche così accattivante come storia. Un genio del cinema di guerra come Raoul Walsh lo avrebbe risolto in ben altro modo.

1917 sam mendes 2

Ma, fidatevi, dopo i due pesanti Golden Globes vinti da poco, miglior film e miglior regista!, e le sue 10 nominations agli Oscar, questo incredibile viaggio in piano sequenza, più o meno taroccato, di due soldati inglesi in una missione di guerra quasi suicida per salvare 1600 commilitoni, non solo è una macchina perfetta di cinema, e la prima parte fa davvero paura, 917 ti tiene inchiodato alla sedia come un thriller e ti stupisce ogni momento. E vale tutte le sue nominations.

1917 sam mendes 1

Alla fine vinse tre, tutte tecniche, suono, effetti speciali e l’incredibile fotografia di Roger Deakins, E va detto che difficilmente senza il contributo di Roger Deakins e di tutta la squadra di Mendes, dallo scenografo Dennis Gassner, ai costumisti Jacqueline Durran e David Crossman, alla musica di Thomas Newman, questo 1917 sarebbe stato quello che è. Cioè un violento pugno in faccia. Molto acchiappone, logico.

1917 sam mendes 3

Inoltre, ripeto, la storia, anzi le storie che vediamo nel viaggio dei due soldatini, il caporale Schofield di George MacKay e il caporale Blake di Dean-Charles Chapman, raccontate a Sam Mendes da suo nonno Alfred, a lui è dedicato il film, riscritte assieme a Krysty Wilson-Cairns, non sono né particolarmente inventive né nuove. Ma quel che conta è il viaggio che Mendes e Deakins ti fanno fare inseguendo i due giovani caporali che devono attraversare le linee nemiche in una Francia massacrata dagli scontri per un metro di terra, il 6 aprile 1917, proprio nello stesso giorno che vedrà gli Americani entrare in guerra.

l’innocente 8

Questo nel film non viene detto, come non viene detto che ci vorrà ancora un anno e mezzo prima della fine di questo continuo massacro. “Vincerà chi sopravviverà” si sente dire a un certo punto, ma gli inglesi non sono messi benissimo, anzi... Rai Tre alle 21, 20 passa un buon film di Louis Garrel, “L’innocente” con Louis Garrel, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Roschdy Zem, Souleymane Touré e una bella ambientazione a Lione, 11 nominations ai Césars. Su Mediaaset Italia 2 avete l’horror giovanile con una chat che si popola di messaggi dai morti “Unfriended”, diretto da Levan Gabriadze con Heather Sossaman, Shelley Hennig, Renee Olstead, Will Peltz, Jacob Wysocki.

roba da ricchi 4

Se cercate un film comico italiano Cine 34 alle 21 ripassa il divertente “Roba da ricchi” rapido sequel di “Rimini Rimini”, diretto da Sergio Corbucci con episodi scritti da Gianni Romoli e Bernardino Zapponi e una serie di star del tempo come Pozzetto-Villaggio-Banfi assieme a Laura Antonelli, Serena Grandi, alla nuova venuta Francesca Dellera e a una giovanissima Claudia Gerini. Strepitoso l’episodio di Laura Antonelli cafonissima barese arricchita sposata al re dell’orecchietta Lino Banfi che si innamora di Maurizio Micheli. Il pranzo dei baresi cafoni sulla Costa Azzurra vale tutto il film.

alaska 2

Canale 20 alle 21, 05 propone l’action cinese “True Legend” di Yuen Woo-ping con Wenzhuo Zhao, Xun Zhou, Andy On, Michelle Yeoh, David Carradine, Chiu Man Cheuk. Rai Movie alle 21, 10 passa il thriller psicologico “Doppia colpa” diretto da Simon Kaijser con Guy Pearce, Minnie Driver, Pierce Brosnan, Odeya Rush, Clark Gregg, Alexandra Shipp. Era vecchiotto anche quando uscì l’avventuroso “Alaska” diretto da Fraser C. Heston con Thora Birch, Vincent Kartheiser, Dirk Benedict e Charlton Heston, padre del regista, Iris alle 21, 10.

io sono tu 2

Su Canale 27 avete una commedia americana un po’ cafone con furto di identità e mania compulsiva degli acquisti, “Io sono tu” di Seth Gordon con Melissa McCarthy, Jason Bateman, Amanda Peet, Jon Favreau, Robert Patrick.

manhattan

Passiamo alla seconda serata conn l’action “Criminal” diretto da Ariel Vromen con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Alice Eve, Ryan Reynolds, Jordi Mollà, dove viene inserita nella testa di un criminale, la memoria di un agente FBI appena defunto. Una caciara. Su La7 alle 23, 15 potete rivedervi “Manhattan”, il film preferito da molti di Woody Allen con Woody Allen, Mariel Hemingway, Diane Keaton, Meryl Streep, Michael Murphy. Grandi battute.

noi us 4

Italia 1 alle 23, 20 riponde con un capolavoro horror di Jordan Peele sulla identità dei neri americani, “Noi” con Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Shahadi Wright Joseph. Non male su La7 D “Giovanna d’Arco” nella versione più moderna di Luc Besson con Milla Jovovich, Dustin Hoffman, John Malkovich, Faye Dunaway. Su Tv8 alle 23, 30 abbiamo il fantascientifico di Jon Amiel “The Core” con Aaron Eckhart, Hilary Swank, Stanley Tucci, Delroy Lindo, Tcheky Karyo.

fuoco cammina con me

L’idea è che la terra, a causa del cambiento climatico, stia per bloccare il suo movimento rotatorio e quindi urge che un manipolo di eroi vada a piazzare un carico atomico nelle profondità del pianeta. Boom! 7Gold all’1 propone “Fuoco cammina con me“, cioè una puntata cinematografica di Twin Peaks diretta da David Lynch con Sheryl Lee, Ray Wise, Kyle MacLachlan, Kiefer Sutherland, Chris Isaak, Harry Dean Stanton e David Bowie in un cameo strepitoso.

fuoco cammina con me

Diciamo che è un prequel, ma nemmeno quando lo vidi ci capii molto. Buona occasione per rivederlo. Anche se andrebbe rivista tutta la serie. Purtroppo manca Lara Flynn Boyle, sostituita da Moira Kelly, manca Sherilyn Fenn, ma soprattutto manca Kyle MacLachlan. Questo rende davvero poco chiaro il film, che andò malissimo, e non funzionò come si sperava. Lynch tagliò qualcosa come tre ore di film. Intere scene vennero buttate.

decamerone 300

E molti personaggi della serie scomparvero, come quelli interpretati da Michael Ontkean, Everett McGill, Jack Nance, Joan Chen e Russ Tamblyn. Lo stesso David Bowie, che aveva girato quattro giorni, si ritrovò una sola minuscola apparizione. La notte si scalda con l’arrivo del volgaruccio “Decameron 300” di Renato Savino con Osvaldo Ruggieri, Rosalba Neri, Rosemarie Lindt, Emilio Marchesini, Christa Linder, Cine 34 all’1, 05. La storia. Falcotto Attelano, Osvaldo Ruggeri, e la sua sposa Fiordalba Rampladi, Christa Linder, si devono sposare.

le avventure del barone di munchausen 6

Avranno ognuno 15 mila fiorini ammesso che la sposa arrivi vergine al matrimonio, e ben sanno le famiglie quando Falcotto sia scatenato. I due, ovviamente, seguiti dalla nutrice di lei, Rosalba Neri, e dal serve di lui, Toro, fanno l’amore. Si cerca così un cerusico in grado di “rimettere le cose a posto” per provare la verginità della ragazza. Piuttosto raro.

eva nera black cobra 4

Iris alle 2, 20 passa il bellissimo “Le avventure del Barone di Munchausen” diretto da Terry Gilliam con John Neville, Sarah Polley, Eric Idle, Oliver Reed, Uma Thurman, Jonathan Pryce. Chiudo con “Eva nera – Black Cobra” di Joe D’Amato con Jack Palance, Laura Gemser, Gabriele Tinti, Michele Stark, Ziggy Zanger. Cinew 34 alle 2, 50.

