IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E STASERA IN CHIARO COSA VEDIAMO? DEVO DIRE CHE C’È UNA BELLA SCELTA. DA UN CAPOLAVORO DI STANLEY KUBRICK CHE CAMBIÒ NON SOLO L’IDEA DI FANTASCIENZA MA DI FUTURO, “2001 ODISSEA NELLO SPAZIO”, A “INTERSTELLAR” DI CHRISTOPHER NOLAN, MA ANCHE “BURRACO FATALE”, COMMEDIA FEMMINILE DI SUCCESSO DIRETTA DA GIULIANA GAMBA, STORICA PRIMA REGISTA ITALIANA DI EROTICI E HARD. SO GIÀ CHE LE SIGNORE LO GRADIRANNO MOLTO STASERA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

2001 odissea nello spazio 4

E stasera in chiaro cosa vediamo? Devo dire che c’è una bella scelta. Di film anche parecchio impegnativi. Da un capolavoro di Stanley Kubrick che cambiò non solo l’idea di fantascienza ma di futuro, “2001 Odissea nello spazio”, Warner tv alle 21, con Keir Dullea che dialoga con il primo computer parlante della storia, HAL 9000, Gary Lockwood, Leonard Rossiter a “Interstellar” di Christopher Nolan con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Canale 20 alle 21, 05.

burraco fatale 1

Dal poco visto, e quindi da vedere, “Ragione e sentimento” diretto da John Alexander, tratto da Jane Austen, con John Alexander con la sempre strepitoso Janet McTeer, Hattie Morahan, Charity Wakefield, Dominic Cooper, Tv2000 alle 20, 55, a “Burraco fatale”, commedia femminile di successo diretta da Giuliana Gamba, storica prima regista italiana di erotici e hard, con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni, Loretta Goggi, Rai Due alle 21, 20. So già che le signore lo gradiranno molto stasera.

nancy brilli gigi proietti febbre da cavallo la mandrakata

Ma ci sono anche filmoni come “Sleepers” di Barry Levinson con Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Robert De Niro, Vittorio Gassman, Jason Patric, Iris alle 21, a “Spider-Man: Homecoming” di Jon Watts con Tom Holland, Robert Downey jr., Michael Keaton, Marisa Tomei, Jon Favreau, Jacob Batalon, Cielo alle 21, 15. Cine 34 alle 21 ripresenta il sequel assolutamente godibile del celebre “Febbre da cavallo” di Steno, cioè “Febbre da cavallo – La mandrakata” diretto da Carlo Vanzina, scritto da Carlo e Enrico, con Gigi Proietti, Enrico Montesano Nancy Brilli, Rodolfo Laganà, Carlo Buccirosso.

poliziotti fuori 2

Uscito vent’anni fa è invecchiato sicuramente bene e il pubblico, talebano da sempre quando si tratta di cult film del passato, dopo la scomparsa di Proietti e di carlo Vanzina so che lo apprezzerà anche più di allora. Canale 27 alle 21, 10 presenta invece la commedia di Kevin Smith “Poliziotti fuori” con Bruce Willis, Tracy Morgan, Adam Brody, Seann William Scott, considerate da tutti I critici americani come un totale disastro. Kevin Smith è solo regista di un copione di Robb e Mark Cullen.

le verita 1

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate invece “Le verità” di Hirokazu Kore eda con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine Grenier, Manon Clavel, primo film girato da Kore eda fuori dal Giappone. “Non mi fido di una donna che ama i gatti” è una delle frasi di culto del film, considerato alla sua uscita un po’ un Kore-eda minore o un Kore-eda per sciure o per signore di Prati con tanto di Catherine Deneuve fenomenale come regina delle stronze Ma funziona comunque meglio di qualsiasi commedia italiana o francese degli ultimi anni.

le verita 3

Perché è difficile trovare in giro uno sceneggiatore bravo come Kore-eda in modo da far funzionare ogni ingranaggio di una storia fino alla fine. Tutto è costruito su un gioco di specchi soprattutto fra madre e figli, moltiplicato dal fatto che a condurlo siano due celebri attrici come Catherine Deneuve e Juliette Binoche, con un passato e una memoria del proprio passato che si portano costantemente dietro.

le verita 4

Diciamo che Fabienne, la Deneuve, è una strega, ma anche una grande attrice che ha vissuto solo per il proprio trionfo, “ho preferito essere una brava attrice piuttosto che una brava madre”, non guardando in faccia nessuno, né amiche, né figlie, né tantomeno uomini. “Non ho mai chiesto scusa a un uomo” è una delle sue battute chiave. Juliette Binoche è la figlia, sceneggiatrice, che vive in America.

le verita 2

In occasione dell’uscita parigina del libro di memorie della madre, intitolato guarda un po’ “La vérité”, la Binoche la viene a trovare con tanto di marito attore americano di serie B, Ethan Hawke, “meglio come amante che come attore”, e figlioletta simpatica, che pensa che la nonna sia davvero una vecchia strega in grado di trasformare in animali gli esseri umani. Questo meccanismo di specchi, mediato dall’ombra dei personaggi del celebre Mago di Oz, scatena i rapporti tra tutte le donne e apre a qualsiasi confronto col presente e col passato. Chi è il leone fifone e chi davvero Dorothy?

dolittle

Su Italia 1 alle 21, 20 trovate un meno impegnativo “Dolittle” diretto da Stephen Gaghan con Robert Downey jr., Harry Collett, Carmel Laniado, Antonio Banderas, Michael Sheen. Non ho mai avuto il coraggio di vederlo. Forse perché amavo il vecchio Dolittle del 1967 con Rex Harrison diretto da Richard Fleischer per la Fox. Che non passa proprio più…

denzel washington pelham 1 2 3; ostaggi in metropolitana

Su Canale 9 alle 21, 25 avete un altro remake, “Pelham 1.2.3: ostaggi in metropolitana” di Tony Scott con Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzman, Victor Gojcaj, Gbenga Akinnagbe. Era bellissimo anche il vecchio film, ma questo ha un grande ritmo.

patti smith electric poet 1

In seconda serata mi vedrei il sofisticato documentario su Patti Smith, cioè “Patti Smith Elecritic Poet” di Anne Cutaia, Sophie Peyrard con Stanley Bard, William S. Burroughs, John Cale, Alika Del Sol, Mike Douglas, Bob Dylan. Mentre sembra sia da evitare, e infatti l’ho evitato, “Alice attraverso lo specchio”, rapido sequel dell’Alice in 3D di Tim Burton, qui solo produttore, mentre la regia è di James Bobin, con un ottimo cast in gran parte proveniente dal primo film, Mia Wasikowska come Alice, Johnny Depp come Cappellaio matto, Anne Hathaway e Helena Bonham Carter come regine, Sacha Baron Cohen come Time e Alan Rickman alla sua ultima apparizione. Alla sua memoria i il film è dedicato.

manchester by the sea 1

Su Rai Movie alle 23, 30 trovate invece “A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia” di Amma Asante con David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton, Laura Carmichael, Jack Davenport, storia d’amore interraziale anni ’40 tra il principe del Botswana e una bianchissima signora inglese di famiglia operaia. Iris a mezzanotte presenta un notevole e drammatico film da festival, “Manchester By The Sea” di Kenneth Lonergan con Casey Affleck, Lucas Hedges, Kyle Chandler, Michelle Williams, Gretchen Mol, struggente ritorno a casa, a Manchester nel New jersey di un uomo dopo che la sua famiglia è andata distrutta e le sue due figlie sono morti per un incendio.

messe nere per le vergini svedesi 3

Su Cielo all’1, 15 ritrovate “Messe nere per le vergini svedesi”, horror erotichello diretto da Ray Austin con le gemelle Ann e Vicki Michelle, Keith Buckley, Patricia Haines, James Chase, Paula Wright. Su Rai Due alle 2, 30 a sorpresa passa un thriller ecologico diretto da Werner Herzog, “Salt and Fire”, con Veronica Ferres, Michael Shannon, Volker Michalowski, Gael García Bernal e lo stesso Werner Herzog. Assolutamente da vedere. Su Iris alle 2, 35 passa il western comedy “La donna del west” di Andrew V. McLaglen con Doris Day, Peter Graves, George Kennedy, Andy Devine, William Talman, David Hartman.

tara poki 6

Ma non è assolutamente dimenticabile il western calabrese con tutta la famiglia Reitano, “Tara Pokì” di Amasi Damiani con Mino Reitano, Aliza Adar, Pedro Sanchez alias Ignazio Spalla, Fulvia Franco, Spartaco Conversi, Rete 4 alle 2, 45. L’idea viene da Salvatore Siciliano, un signore che possedeva esterni e un piccolo studio a Mazzano dove si giravano molti western. Mino, giovane calabrese, fa secco il padre della fidanzata, megaboss un po’ stronzo che non lo vuole come genere perché è un pezzente, e scappa nel West dove diventa un celebre bounty killer.

tara poki 4

Riesce così a far pace con l’amata fidanzata Teresa detta Tara Pokì. Lei arriva e lui le canta la canzone del film in un tripudio di dissolvenze ultrakitsch. Alcune fonti riportano che, proprio il giorno delle nozze, la ragazza vendicherà l’onore del padre. La versione tv che ho visto io ha invece un lieto fine. Boh? Se non lo vedi non ci credi. I primi 44 minuti sono rigorosamente da piccolo melò regionale, con Mino con coppola e baffetto. Poi il nostro scappa in America e, per prima cosa, si cambia la coppola con un cappello da cowboy.

tara poki 3

Lì affronta il razzismo yankee, “Non bisogna fidarsi di due tipi di uomini, i negri e gli italiani”. Poi, grazie agli amici calabresi presenti anche lì, entra nelle grazie del grosso Pedro Sanchez e diventa un killer professionista e rispettabile. Lo amano anche le messicane (“che bel muchacho”). Non male quando fa fuori il terribile bandito Jim il Nero, “stiratore di fimmine e vigliacco”. Ovviamente preferisce il coltello alla colt. Totalmente assurdo.

tara poki 2

“Tara Pokì”, ricorda Damiani a “Nocturno”, “fu prodotto da un tizio che si chiamava Salvatore Siciliano, un calabrese che stava nel cinema. Questo signore mi fece un’offerta: “Dotto’, ci sarebbe da fa’ un film con Mino Reitano”. Facciamo questo film! Era ambientato in Calabria, andammo giù e lo girammo... Era una sorta di western, la storia di un ragazzo calabrese che va a finire in America. Se intervistate Mino Reitano, vi dirà che abbiamo preceduto Coppola col Padrino...”.

ragazza tutta nuda assassinata nel parco 3

Ma passano altre perle nella notte. Il giallo “Ragazza tutta nuda assassinata nel parco” di Alfonso Brescia con Robert Hoffmann, Pilar Velazquez, Irina Demick, Adolfo Celi, Philippe Leroy, Howard Ross, Cine 34 alle 2, 40, il bellissimo cappa e spada “Cartouche” di Philippe De Broca con Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Jean Rochefort, Jess Hahn, Marcel Dalio, Rai Movie alle 3, 05, il musicarello anni’50 “Siamo ricchi e poveri” di Siro Marcellini con Hélène Rémy, Gaby André, Giacomo Rondinella, Dante e Beniamino Maggio, Rete 4 alle 4, 05.

si vis pacem para bellum 2

O “Si vis pacem para bellum” di e con Stefano Calvagna nel ruolo di un killer della mala che si innamora di una ragazza cinese, Francesca Fiume, figlia di un ristoratore, Cine 34 alle 4, 25. Su Iris alle 4, 50 vedo che passa anche l’ottimo “Gosford Park” di Robert Altman con Michael Gambon, Kristin Scott Thomas, Jeremy Northam, Maggie Smith, Ryan Phillippe. Chiudo con l’avventuroso esotico, mai visto da me, “Manidù uno squalo ribelle, un indigeno selvaggio, un fiore di ragazza”, di Frank C. Clark con Dayton Ka'ne, Robert Atamu, Bob Spiegel, Kathleen Swan, Rai Movie alle 5.

