IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA IN CHIARO COSA VEDIAMO? INTANTO “PULP FICTION”, CHE È SEMPRE UNA SICUREZZA. E UN BUON RIPASSO, PENSANDO ALL’ARRIVO DI TARANTINO A ROMA PER LA SUA MASTERCLASS - IN SECONDA SERATA DA NON PERDERE “LA SINDROME DI STENDHAL” DI DARIO ARGENTO CON LA FIGLIA ASIA, ADORATO DAI CRITICI FRANCESI - IL PUBBLICO STRACULT SI ACCONTENTERÀ, SPERIAMO, CON L’EROTICO UN PO’ MOSCETTO “MALADONNA” DI BRUNO GABURRO CON PAOLA SENATORE IN ODORE DI HARD E LA NOTEVOLE CLAUDIA CAVALCANTI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Mentre sognate gli Oscar, la domanda è: stasera in chiaro cosa vediamo? Beh, intanto “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino con John Travolta e Samuel L. L. Jackson, Spike alle 21, 30, che è sempre una sicurezza. E un buon ripasso, pensando all’arrivo proprio del regista alla Festa del Cinema di Roma tra qualche giorno per la sua masterclass. Tarantino si ascolta sempre volentieri.

Su Paramount trovate invece alle 21, 05 un ottimo film per le serate autunnali, “Chocolat” di Lasse Hallstrom con Juliette Binoche cioccolataia, Johnny Depp quando era bello, Judi Dench, Lena Olin e Alfred Molina. Non è un capolavoro, è ambientato in una Francia fintissima dove tutti parlano inglese, lo so, ma ci si può accontentare.

Magari vi divertite di più con “Arma letale 2” di Richard Donner con la coppia Mel Gibson – Danny Glover rafforzata dalla divetta del tempo Patsy Kensit, Iris alle 21. O con l’ormai lontanissimo “South Kensington”, girato dai Vanzina quando facevano gli inglesi, con Ruper Everett, Ellie MacPherson, Judith Godreche e il nostro Brignano, Cine 34 alle 21.

“Reazione a catena” di Andrew Davis con Keanu Reeves, Morgan Freeman, Rachel Weisz, Joanna Cassidy, Rai Movie alle 21, 10, malgrado il cast fu un grosso disastro e il regista si rovinò la fama che si era fatto con “Il fuggitivo”.

Fu un disastro anche “Avviso di chiamata”, Tv2000 alle 21, 10, con la regia di Diane Keaton, la sceneggiatura di Nora Ephron, la presenza nel cast di Walter Matthau già vecchio e malato come padre delle tre protagoniste, Keaton, Meg Ryan e Lisa Kudrow.

In seconda serata i film da non perdere sono “La sindrome di Stendhal” di Dario Argento con Asia Argento, adorato dai critici francesi, un film da recuperare, Cine 34 alle 23, 25, e il bellissimo poliziesco australiano su una famiglia di malavitosi “Animal Kingdom” di David Michod con un cast strepitoso, Ben Mendelsohn, Joel Edgerton, Guy Pearce e Jacki Weaver come la mammina più cattiva del mondo, Rai Movie alle 23.

Il pubblico stracult si accontenterà, speriamo, con l’erotico un po’ moscetto “Maladonna” di Bruno Gaburro con Paola Senatore in odore di hard, Maurice Poli e la notevole Claudia Cavalcanti, Cielo alle 23, 15, i fan di Stallone col curioso “Daylight” di Rob Cohen, tutto girato a Roma a Cinecittà, Iris alle 23, 25, quelli di Nicolas Cage con “Segnali dal futuro” di Alex Proyas, Nove alle 23, 25.

Non si sa nulla o quasi, invece, di cosa e come sia “Coppia diabolica” diretto nel 2016 da tal James Oakley con Rosamund Pike e Lena Olin. Bella coppia, comunque. Nella notte arriva qualche buon film, come il bellissimo “Mustang” di Deniz Gamzeerven, Rai Movie all’1, dedicato alla condizione delle ragazze in Turchia, o “Amazing Grace” di Michael Apted con Ioan Gruffudd, Romola Garai, Benedict Cumberbacht e Albert Finney.

Rai Uno all’1, 50 propone un vecchissimo musicarello di Mario Mattoli con Ferruccio Tagliavini, Billi e Riva e Nino Manfredi, “Anema e core”, mentre Rete 4 presenta alle 2, 15 un buon film di Giuseppe Bertolucci, “Strana la vita” con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Daniela Giordano.

Torna Alain Delon nel buon poliziesco “Flic Story” di Jacques Deray con Jean-Louis Trintignant, Renato Salvatori e Claudine Auger, Rai Movie alle 3. Ricordo piuttosto buono anche “Il fiume dell’ira” di Mark Rydell con Mel Gibson e Sissy Spacek, Iris alle 3, 05.

Cine 34 alle 3,05 ripropone l’erotico di Joe D’Amato con Laura Gemser “La via della prostituzione” e alle 4, 35 il ben più raro spionistico “Si muore solo una volta”, diretto da Mino Guerrini e Gian Carlo Romitelli con il vero americano Ray Danton e Pamela Tudor.

Alle 5 su Rai Movie torna “La notte rossa del falco” di Juan Bosch, curiosa versione western di “Red Harvest” di Dashiell Hammett, il romanzo che darà vita sia a “Yojimbo” di Kurosawa che a “Per un pugno di dollari” di Leone, che combina un po’ lo spaghetto col thriller e si svolge quasi interamente di notte. È anche l’ultimo western di Juan Bosch, interessante piccolo maestro di spaghetti spagnoli.

Alberto Grimaldi si assicurò i diritti del romanzo convinto a farne un remake con Leone. Poi le cose non andarono così e prima che i diritti scadessero ci fece uno spaghetti western in Spagna. Nel film ci sono Chet Bakon, Diana Lorys e Roberto Camardiel. Tutto si chiude su Iris alle 5, 05 con l’action italiano “Tornado” di Antonio Margheriti con Timothy Brent alias Giancarlo Prete, Antonio Marsina e l’immancabile Alan Collins alias Luciano Pigozzi.

