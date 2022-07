IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA IN CHIARO LO SCONTRO È TRA I GATTARI DI “COME UN GATTO IN TANGENZIALE”, CON PAOLA CORTELLESI COATTA ROMANA E ANTONIO ALBANESE ALTO BORGHESE MILANESE, E I CANARI DI “DOGMAN” DI MATTEO GARRONE. SE FRA I GATTARI SCOPPIERÀ L’AMORE, FRA I CANARI SCOPPIERÀ LA PIÙ TERRIBILE DELLE VENDETTE - IN SECONDA SERATA POSSO PROPORVI LA DELIZIOSA COMMEDIA ANNI’60 “ADULTERIO ALL’ITALIANA” CINE 34 ALLE 23… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

asako i & ii 1

Che vediamo stasera? Per i fan di “Westworld” sarà un’assoluta sorpresa la terza puntata della quarta stagione appena arrivata su Sky, col ritorno di un personaggio molto amato da tutti, il Bernard di Jeffrey Wright, che ci riporta intatto un altro personaggio memorabile, quello dell’indiano interpretato da Zahn McClarnon, che avevamo abbandonato chissà quante puntate fa. Ieri sera mi sono visto, sempre su Sky, il fantascientifico “Moonfall” di Roland Emmerich con Halle Berry, Patrick Wilson e John Bradley, lo studente cicciotto di “Games of Thrones”, cazzatona incredibile con un gruppo di eroi che salva la terra attaccando una forza aliena sulla luna.

this much i know to be true 2

Detto così è meglio di quel che vedrete. Hanno ragione i critici americani a massacrarlo, “Totalmente stupido, ma forse non stupido abbastanza”, “sembra costruito così: “Alexa scrivi una sceneggiatura brutta, ma proprio brutta di fantascienza”. Eppure me lo sono visto tutto. Su Mubi vi avverto che avete “Asako I & II” di Ryuoske Hamaguchi, il regista di “Drive My Car”, il docu-documentario di Andrew Dominik su un concerto di Nick Cave e Warren Ellis “This Much I Know To Be True”, ma anche il recupero del vecchio film di Jerzy Kawalerowicz “Madre Giovanna degli Angeli”, un film all’epoca, i primi anni ’60, che fece molto scandalo perché univa sesso e religione.

DOGMAN

Stasera in chiaro lo scontro è tra i gattari di “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani con Paola Cortellesi coatta romana e Antonio Albanese alto borghese milanese sposati rispettivamente con Claudio Amendola e Sonia Bergamasco, Canale 5 alle 21, 20, e i canari di “Dogman” di Matteo Garrone con Marcello Fonte canaro di professione e Edoardo Pesce come bruto del quartiere, Rai Movie alle 21, 10. Se fra i gattari scoppierà l’amore, fra i canari scoppierà, come vuole la vera storia del Canaro della Magliano, la più terribile delle vendette.

al pacino in danny collins

Anche se parecchio visti sono tra i rari buoni film che abbia prodotto il nostro cinema negli ultimi anni. Dovrebbe andare benissimo su Rai Uno alle 21, 25 la commedia romantico-musicale con Al Pacino e Jennifer Garner “La canzone della vita – Danny Collins” diretto da Dan Fogelman nel 2015. Ci sono anche Bobby Cannavale, Christopher Plummer e Annette Bening. Tra le commedie più vecchiotte segnalo il divertente e ormai lontanissimo “Mister Hobbs va in vacanza” di Henry Koster con James Stewart e Maureen O’Hara, Tv2000 alle 20, 55, dove il Mister Hobbs di Stewart si ritrova una vacanza da incubo con l’intera famiglia. Ci sono anche John McGiver e un giovane John Saxon.

renato pozzetto enrico montesano piedipiatti

Su Cine 34 alle 21 avete “Piedipiatti” poliziottesco comico dei Vanzina ma scritto assieme a De Bernardi e Benvenuti, con Pozzetto e Montesano protagonisti, ma ci sono anche Angelo Bernabucci, Tony Sperandeo, Nellone Pazzafini, il grande Victor Cavallo come “Er soffia” e Ennio Antonelli come suo compagno di cella, altrettanto infido. Mi sa che me lo vedo. “Knockout – Resa dei conti”, Canale 20 alle 21, 05, è un action intellettualissimo di Steven Soderbergh dove l’eroina Gina Carano se la vede con una serie di star come Channing Tatum, Michael Fassbender, Ewan McGregor, Michael Douglas, Antonio Banderas, molto divertente.

catlow 5

I fan dell’eurowestern gradiranno invece “Catlow”, produzione inglese girata in Almeriaa da Sam Wanamaker, attore scappato per il Maccartismo che si riciclò regista negli anni’70, film curioso, tratto da un racconto di Louis L’Amour, con Yul Brynner un po’ sottotono, Richard Crenna come sceriffo, ma con un grandissimo Leonard Nimoy che ruba la scena come bounty killer cattivissimo. Ha pure una scena di nudo (calma, però, potrebbe essere una controfigura). Catlow è un avventuriero, amico dello sceriffo Cowan, ma fino a un certo punto. Si mette alla ricerca di un tesoro sudista ma si scontra con un gruppo di messicani che hanno avuto la stessa idea.

CHESIL BEACH

Jo Ann Plug aveva da poco girato “Mash” di Robert Altman. Per Phil Hardy è ridicolo, per Carlos Aguilar “amorfo e assurdo”. Bello, ma un po’ triste, Se avete un animo romantico e siete di buone letture vi consiglio "Chesil Beach”, Rai 5 alle 21, 15, opera prima di un blasonato regista di teatro e di opera, Dominic Cooke, sceneggiato dallo stesso Ian McEwan a partire da un suo racconto del 2007, interpretato dalla strepitosa Saoirse Ronan, per tre volte candidata all’Oscar, e dal non meno bravo Billy Howle, lo avete visto in Dunkirk. Siamo nel 1962.

CHESIL BEACH

Due ragazzi, figli di un'Inghilterra ancora un po’ rigida, tra barriere sociali, razzismo, e scarsa voglia di cambiare, si amano dal primo istante che si sono incontrati. Si sposano, e decidono di passare la loro prima notte di nozze sulla spiaggia di Chesil Beach, e mentre si avvicinano per fare l’amore, sono entrambi vergini, fanno affiorare una serie di ricordi recenti e passati che ne descrivono il carattere e l’ambiente da dove provengono. Edward, Billy Hoyle, viene da una famiglia di piccola borghesia campagnola, con padre preside di scuola e madre cerebrolesa che passa le giornate a dipingere o a girar nuda per casa. Ma è pazza di Paolo Uccello.

CHESIL BEACH

Edward si è appena laureato in Storia e ama il rock’n’roll e Chuck Berry. Florence, Saoirse Ronan, viene da una famiglia più aristocratica, ma non poco classista. Violinista, Florence ha messo in piedi un quartetto d’archi e sogna di poter esordire con loro a livello professionale. Edward e Florence si amano davvero, al di là di tutto, ma proprio questa prima notte di nozze può cambiare il loro futuro.

hellboy

Su Rai4 alle 21, 20 trovate invece il fenomenale “Hellboy” di Guillermo del Toro con Ron Perlman come il diavolone buono con le corna spuntate, Selma Blair, Jeffrey Tambor, Doug Jones. Non è il massimo, invece, l’avventuroso “Sahara” di Breck Eisner con la coppia Matthew McConaughey, Penelope Cruz, Steve Zahn, Lambert Wilson e Delroy Lindo, Tv8 alle 21, 30.

l’imbalsamatore 1

In seconda serata Rai Movie prosegue la serata Garrone con uno dei suoi primi e migliori film, “L’imbalsamatore” con Ernesto Mahieux, Valerio Foglia, Elisabetta Rocchetti, alle 22, 55. Molto simile a “Dogman”, sia per ambientazione che per ispirazione, cioè uno dei fattacci della Roma Criminale degli anni 80, quella della morte del Nano di Termini, ucciso dal suo amante. Garrone cambia completamente l’ambientazione della storia e modifica i personaggi, ma ne ripete la struttura con il malsano rapporto a tre, coi due balordi che sono schiavi del Nano e decideranno di ribellarsi.

adulterio all’italiana

In seconda serata posso proporvi la deliziosa commedia anni’60 di Pasquale Festa Campanile “Adulterio all’italiana” con Catherine Spaak, Nino Manfredi, Vittorio Caprioli, Maria Grazia Buccella, Mario Pisu, Akim Tamiroff, Cine 34 alle 23. Su Canale Nove alle 23, 15 torna “Conan il barbaro” di John Milius con Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Max Von Sydow, Sandahl Bergman. “Good – L’indifferenza del bene” di Vicente Amarim con Viggo Mortensen, Jason Isaacs, Mark Strong segue la storia di un professore di letteratura che il regime nazista fa diventare un caso esemplare per la sua scelta di eliminare con l’eutanasia la madre affetta da demenza senile.

elektra 2

Su Tv8 alle 23, 45 avete “Elektra” di Rob Bowman con Jennifer Garner supereroe. Ci sono anche Goran Visnjic, Terence Stamp, Will Yun Lee. “Anarchia – La notte del giudizio” di James De Monaco con Frank Grillo, Zach Gilford, Kiele Sanchez, Carmen Ejogo, Italia 1 alle 00, 20, è il sequel dell’horror di successo “La notte del giudizio”. “Entourage” di Doug Ellin con Kevin Connolly, Adrian Grenier, Kevin Dillon, Iris all’1, 30, è invece la versione cinematografica di una serie di successo.

questo sporco mondo meraviglioso 1

Nella notte trovate anche il documentario scandalistico “Questo sporco mondo meraviglioso” di Mino Loy e Luigi Scattini, Rete 4 alle 2, 25, raro Mondo Movie che non si vede da anni, il biopic sul giovane John Lennon ideato da Sam Taylor Wood, “Nowhere Boy” con Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas, Thomas Sangster, Anne-Marie Duff, Rai Due alle 2, 30, un vecchio Zorro spagnolo del 1965, “Il giuramento di Zorro” di ricardo Blasco con Tony Russell, Maria José Alfonso, Roberto Paoletti, Cine 34 alle 2, 50, “Il capitano della legione” di Jean Boyer con Fernandel, Nadia Gray, Georges Chamarat, Rete 4 alle 3, 35.

agente segreto 777 – operazione mistero 6

Chiudo con lo 007 all’italiana zombesco “Agente segreto 777 – Operazione Mistero” diretto da Henry Bay alias Enrico Bomba e prodotto da Pier Luigi Torri con Mark Damon, Mary Young alias Marija Tocinovski, Seyna Seyn, Stanley Kent alias Stelio Candelli, Aldo Bufi Landi e Lewis Jordan, Rai Movie alle 5. Uno scienziato pazzo ha scoperto come si tramutano i morti in vivi, cioè in zombi. Ma ha anche scoperto un modo per ottenere energia nucleare a buon mercato. Purtroppo qualcuno cerca di portare all’esterno le invenzioni dello scienziato e l’agente segreto Bardin, cioè Mark Damon, qui nel suo unico spionistico, è incaricato appunto di capire chi sia la talpa.

agente segreto 777 – operazione mistero 5

C’è anche una specie di sequel, sempre diretto da Bomba, che vede protagonista Lewis Jordan, alias Tiziano Cortini, cioè lo sceneggiatore, che qui è solo un socio del protagonista. Mark Damon non è male, ma se gli esterni sono abbastanza belli, gli interni sono tra i più poveri mai visti. I cattivi escono da quinte formate da tende come nei più deliranti Ed Wood. Bitto Albertini fotografa con un certo gusto gli esterni di Beirut e i Seyna Seyn fa il suo numero con un certo fascino, ma il film rimane un piccolo capolavoro del trash spionistico. Ovviamente di horror c’è solo uno spunto.

agente segreto 777 – operazione mistero 3

Stelio Candelli, che faceva il cattivissimo Dr. Dexter, ricorda che Bomba era soprattutto un playboy o, almeno, cercava di farlo. “Era parecchio più anziano di me. Tecnicamente era piuttosto scadente. Girava tutto in fretta. Campo-controcampo, totale. Lo avevamo girato tutto a Beirut, ma siccome una scena era venuta male, l'abbiamo dovuta rifare in studio a Trieste. Mark Damon era un bravo attore, ci credeva, voleva essere il primo in tutto. Tiziano Cortini era uno sceneggiatore validissimo che non ha avuto la fortuna che meritava.

agente segreto 777 – operazione mistero 2

Purtroppo è rimasto sempre nelle seconde linee. Alto, emiliano, faceva anche l’attore all’occorrenza. Tra le attrici ricordo una jugoslava, Marija Tocinoski, una certa Franca Pelliccia, Seyna Seyn, che era molto orientale, stava sempre sulle sue. Il produttore, Pier Luigi Torri, era decisamente un playboy molto più riuscito di Bomba. Credo che avesse fatto molti soldi con questi film”.

