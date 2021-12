IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA IN CHIARO SI TORNA ALLA VECCHIA SCHERMAGLIA TRA COMMEDIA SEXY CON EDWIGE FENECH E FILM DI CLINT EASTWOOD. DURA SCELTA. COSÌ ALLE 21 ABBIAMO SU IRIS “IL CAVALIERE PALLIDO”, FORSE IL FILM PIÙ D’AUTORE FRA GLI WESTERN DI CLINT. MENTRE SU CINE 34 ALLE 21 C'E' “LA POLIZIOTTA DELLA SQUADRA DEL BUON COSTUME” - CANALE 20 PROPONE IL PIÙ COMPLESSO E FILOSOFICO “INTERSTELLAR”. OTTIMO HORROR È “THE WITCH” SU… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la poliziotta della squadra del buon costume 4

Avete digerito “X-Factor”? Bene. Stasera in chiaro si torna alla vecchia schermaglia tra commedia sexy con Edwige Fenech e film di Clint Eastwood. Dura scelta. Così alle 21 abbiamo su Iris “Il cavaliere pallido”, forse il film più d’autore fra gli western di Clint. Mentre su Cine 34 alle 21 abbiamo “La poliziotta della squadra del Buon Costume” di Michele Massimo Tarantini con, ovviamente, Edwige, Alvaro Vitali, Lino Banfi, Sal Borgese e Gianfranco Barra, terzo film della saga della poliziotta, e secondo con Edwige, che qui si chiama Gianna ma D’Amico e non Amicucci, e secondo diretto da Michele Massimo Tarantini, che serializza ormai in maniera stabile l’operazione.

doppio amore 1

Alvaro Vitali, ripreso di peso dal film precedente, è qui per sempre ribattezzato Tarallo, mentre Lino Banfi prende il posto di Mario Carotenuto come capo commissario Scappavia. Al posto di Michele Gammino, fidanzato di Gianna-Edwige nel film precedente, troviamo Marzio C. Honorato. Grandi, come al solito, le presenze di Barra, Borgese, Rizzo, per non parlare di Franco Diogene come Joe Maccarone. Celebri i travestimenti femminili di Banfi e Vitali.

Ricordava Dino Cassio, in “Cine 70; che la Fenech al tempo era bellissima. “Il costumista diceva sempre: ‘ma che gli metto addosso a questa? Già è bella così…’ Eppure la Fenech quando faceva quei film in cui faceva la poliziotta si faceva avvicinare, anche se era già la donna di Martino. Poi invece, quando abbiamo fatto Asso faceva finta di niente perché ormai era in serie A”.

cielo di piombo ispettore callaghan

Lo segue su Cine 34 alle 22, 55 il classicone “La dottoressa ci sta col colonello”, sempre diretto da Tarantini, ma con la esuberante Nadia Cassini al posto di Edwige, Lino Banfi e un Alvaro Vitali dagli attributi fuori misura. Se la vedrà con un bel Callaghan diretto da James Fargo, “Cielo di piombo, ispettore Callaghan”, con Tyne Daly, Harry Guardino, Bradford Dillman su Iris alle 23, 25.

Canale 20 propone invece il più complesso e filosofico film di Christopher Nolan, “Interstellar” con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain. Molto carino “Once – Una volta” di John Carney, con Glen Hansard e Marketa Irglova, storia d’amore in quel di Dublino tra un musicista che per vivere accomoda aspirapolveri e una immigrata ceca, pianista con figlia a carico, Tv2000 alle 21, 10.

due sul pianerottolo 2

Ottimo horror è “The Witch”, scritto e diretto da Robert eggers con Anya Taylor Joy, Ralph Ineson e Kate Dickie, ambientato nel New England del XVII secolo con una famiglia piena di figli che scopre che nel bosco vicino c’è qualche forza soprannaturale di troppo, Mediaset Italia 2 alle 21, 15. E’ uno 007 al femminile con Angelna Jolie protagonista “Salt” di Philip Noyce, Rai 4 alle 21, 20, con la protagonista che si ritrova al centro di un complotto che la vede in fuga contro tutti. Ci sono anche Liev Schrieber, Chiwitel Ejofor, il grande attore polacco Daniel Olbrychsski. Su Cielo alle 21, 25 arriva un bellissimo film di François Ozon, “Doppio amore”, con Marine Vatch, Jérémie Renier, Myryam Boyer e Jacqueline Bisset.

doppio amore

In seconda serata “Spider-Man: Far From Home” di Jon Watts con Tom Holland, Samuel Jackson, Jake Gyllenhall, Tv8 alle 23, 45. Su Cine 34 alle 00, 40 la sagra della commedia sexy militare prosegue con “La professoressa di scienze naturali” di Tarantini con Lilli Carati poco più che ventenne che insegna nella classe dei somari e un gruppo di maschi infoiatissimi capeggiati da Alvaro Vitali.

the witch 1

La perla della notte è la prima assoluta dell’ultimo film di Philippe Garrell “Il sale delle lacrime”, 2020, con Logann Antuoferno e Oulaya Amamra su Rai Tre all’1,25. Subito dopo, stessa rete, Fuori Orario propone alle 3 in punto uno dei capolavori di Edward yang, “Taipei Story” con Hou Hsiao-hsien e Ko Su-Yun.. Scaldate i registratori. Non era male neanche “Psycho II” di Richard Franklyn, Irism girato quando ancora si poteva tentare un sequel venti anni dopo del capolavoro di Alfred Hitchcock, con Anthony Perkins e Vera Miles ancora in forma, oltre a Robert Loggia, Dennis Franz e a una bravissima Meg Tilly, Iris all’1, 25. Su Cine 34, dopo tante commedie sexy, arriva alle 2, 10 il cinema serio di Franco Giraldi, “La rosa rossa” con Alain Cuny, Elisa Cegani, Giampiero Albertini, tratto dal romanzo di Pier Antonio Quarantotti Gambini, ambientato in quel d Capodistria alla fine della Prima Guerra Mondiale e girato nel 1973.

la poliziotta della squadra del buon costume

Sono molto interessato, anche stasera, a un raro western di Jack Arnold, “Tramonto di fuoco”, Iris alle 3, 45, con Rory Calhoun, Martha Hyer, Dean Jagger, Robert Mittleton. Certo, John Wayne è un’aktra cosa. Ma un western con Rory Calhoun, allora, era qualcosa di più che vedibile. Rarissimo, considerato un’opera davvero tarda, è “Due sul pianerottolo” di Mario Amendola con Macario e Rita Pavone, versione cinematografica di una commedia di Amendola-Corbucci, Cine 34 alle 3, 50. Ci sono anche Gianni Agus e Margherita Fumero. Solo per feticisti.

taipei story

La notte si chiude con qualche titolo interessante, “Il commissario di ferro” di Stelvio Massi con Maurizio Merli, Janet Agren, Ettore Manni, Rete 4 alle 4, 30. O il molto presente durante questa interminabile pandemia (chissà perché?) “Senza buccia” di Marcello Aliprandi con Lilli Carati, Ilona Staller e tutto il cast senza mutande, Rai Movie alle 5. E, infine, il molto più raro, ma anche più casto “La settimana della sfinge” di Daniele Luchetti, tra i primissimi film di Margherita Buy, qui cameriera enigmista che si innamora di Paolo Hendel antennista. Ci sono anche Silvio Orlando e Delia Boccardo.

