IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - STASERA COSA C'E' DA VEDERE? POSSIAMO RIVEDERCI L’ORIGINALE “DJANGO” DI SERGIO CORBUCCI. UN CAPOLAVORO NATO UN PO’ PER CASO, IMPOSSIBILE DA SUPERARE - IN SECONDA SERATA IL DEMENZIALE TRASH “4 CAPORALI E ½ E UN COLONNELLO TUTTO D’UN PEZZO” E L’EROTICO-ESOTICO “AMORE LIBERO-FREE LOVE” DI PIER LUDOVICO PAVONI CON OLGA BISERA CHE SI PRESENTA NUDA A CAVALLO E FA UN BEL PO’ DI CASINI ALLE SEYCHELLES… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la leggenda di al, john e jack

In chiaro stasera cosa c’è da vedere? Beh. Pochino. Tutto visto e rivisto. Almeno mi sembra. Si va da “La leggenda di Al, John, Jack” del trio Aldo, Giovanni, Giacomo con Aldo Maccione in uno dei suoi ultimi film girati in Italia, Cine 34 alle 21. Ma c’è anche Antonio Catania. Una produzione ricca, impegnativa, ma non un grande successo. Su Canale 20 alle 21, 05 trovate la bella versione di Steven Spielberg di “La guerra dei mondi” di H. G. Wells. La prima parte funziona benissimo, quando Tom Cruise, assieme alla figlioletta Dakota Fanning, si rende conto che il pianeta terra sta per essere invaso.

giu la testa 8

Ma non è male neanche il momento di terrore nella tana dello svitatissimo Tim Robbins. Attenti ai nonni, sono Gene Barry e Ann Robinson, i protagonisti del primo film, capolavoro, diretto da Byron Haskin nel 1953. Meglio il film di Spielberg? No, meglio quello di Byron Haskin col marziano di Charles Gemora. Rai Movie alle 21, 10 ripropone “Giù la testa” di Sergio Leone con Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli, Maria Monti, Rik Battaglia, Franco Graziosi. Ha dei momenti di gran cinema e delle cadute di gusto. Lo stupro di Maria Monti oggi è improponibile.

mr. crocodile dundee 2

Canale 27 alle 21, 10 propone “Mr. Crocodrile Dundee 2” diretto da John Cornell con Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon. Era meglio il primo. Ottimo il catastrofico-realistico “The Impossible” di Juan Antonio Bayona con Ewan McGregor e Naomi Watts, coppia con figli sperduta in mezzo allo tsunami del 26 dicembre del 2004. Tratto dalla vera storia di Maria Belon, che assieme a uno dei figli cerca di ricomporre la famiglia. Il piccolo Lucas è interpretato da Tom Holland ancora bambino, Bravissimo. Da vedere.

Allarme Rosso

Devo dire che amo molto “Allarme rosso” di Tony Scott con Denzel Washington, Gene Hackman, Matt Craven, George Dzundza, thriller coi sottomarini e la possibilità di una guerra nucleare pronta a scoppiare, La 7 alle 21, 15. Quentin Tarantino, su precisa richiesta di Tony Scott, lavorò sui dialoghi. Ma un dialogo importante fra Denzel Washington e Gene Hackman lo riscrisse anche Robert Towne.

swat squadra speciale anticrimine

Su Italia 1 alle 21, 20 trovate invece il recentissimo revenge movie “Vendetta” di Jared Cohn con Bruce Willis, Thomas Jane, Theo Rossi e Mike Tyson. Meglio l’action “S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine” di Clark Johnson con Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Jeremy Renner, Michelle Rodriguez, LL Cool J, Rai 4 alle 21, 20.

franco nero django

Passiamo alla seconda serata. Da vedere “Ancora 48 ore”, diretto da Walter Hill con Nick Nolte, Eddie Murphy, Brion James, Kevin Tighe, Ed O'Ross, David Anthony Marshall. Probabilmente è meglio del thriller violento “Danny the Dog” di Louis Leterrier con Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon, Rai4 alle 23, 20, che pure ha degli spunti divertenti. Su La7 alle 23, 30, aspettando la serie tv, possiamo rivederci l’originale “Django” di Sergio Corbucci con Franco Nero, José Bodalo, Loredana Nusciak, Eduardo Fajardo. Un capolavoro nato un po’ per caso, impossibile da superare.

nel nome del padre

Divertente, ma niente di più, l’action tutto sparatore “Shoot’em Up – Spara o muori" di Michael Davis con Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci, Stephen McHattie, canale 20 alle 23, 25. Su Rai Movie a mezzanotte il tardo western “I giganti del west” di Richard Lang con Charlton Heston, Brian Keith, Stephen Nacht, Victoria Racimo, John Glover. Le cose migliorano nella notte. Iris all’1, 50 tira fuori il dramma irlandese sull’Ira “Nel nome del padre” di Jim Sheridan con Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Emma Thompson, John Lynch.

4 caporali e mezzo e un colonnello tutto d un pezzo 3

Su Rai Movie all’1, 35 torna il primo “Papillon” di Franklin J. Schaffner con Steve McQueen, Dustin Hoffman, Don Gordon, Victor Jory. Rete 4 alle 2, 10 presenta un finto documentario di educazione sessuale, “Scusi, lei conosce il sesso?” di Vittorio De Sisti con Teodoro Corrà, Mirella Pamphili, Gianni Pulone, Edmund Purdom, assolutamente terribile. Ma lo era anche allora. Meglio su Cine 34 alle 2, 30 il demenziale trash “4 caporali e ½ e un colonnello tutto d’un pezzo”, sub-Buttiglione diretto da Bitto Albertini con Mimmo Baldi, Nino Terzo, Max Turilli, Luigi D'Ecclesia, Claudio Giorgi, Jimmy il Fenomeno.

AMORE LIBERO – FREE LOVE

I Pierrots dei titoli di testa sarebbero Terzo-Baldi-Turilli. Che non hanno mai fatto un trio in vita loro. Mulé fa il colonnello scozzese MaCoioni. Per fortuna ci sono come stuntmen i fratelli Ukmar. Sulla sstessa rete alle 4 trovate anche l’erotico-esotico “Amore libero-Free Love” di Pier Ludovico Pavoni con Enzo Bottesini, campione di Rischiatutto, la bellissima e scandalosa Laura Gemser, presentata già come Emanuelle, Olga Bisera, che si presenta nuda a cavallo e fece un bel po’ di casini alle Seychelles, Venantino Venantini, Ugo Cardea.

poliziotto sprint

Tutto si chiude su un classico del cinema poliziottesco all’italiana, “Poliziotto sprint” di Stelvio Massi con Maurizio Merli, Angelo Infanti, Lilli Carati, Orazio Orlando, ma soprattutto Giancarlo Sbragia come simil poliziotto Spadafora, con tanto di discesa in auto su Trinità dei Monti grazie alle acrobazie di Remy Julienne. Rompono anche qualche pezzo di marmo. Ogni tanto qualche matto ci ripro

4 caporali e mezzo e un colonnello tutto d un pezzo 2 poliziotto sprint 1 poliziotto sprint 2 4 caporali e mezzo e un colonnello tutto d un pezzo 1 poliziotto sprint la leggenda di al john e jack 1 AMORE LIBERO – FREE LOVE AMORE LIBERO – FREE LOVE AMORE LIBERO – FREE LOVE AMORE LIBERO – FREE LOVE LA GUERRA DEI MONDI i giganti del west scusi, lei conosce il sesso? quattro caporali e mezzo e un colonnello tutto d’un pezzo scusi, lei conosce il sesso? 2 scusi, lei conosce il sesso? la guerra dei mondi PAPILLON tom cruise la guerra dei mondi giu la testa 5 giu la testa 3 giu la testa 12 DANNY THE DOG daniel day lewis nel nome del padre nel nome del padre DANNY THE DOG giu la testa 4 48 ore ANCORA 48 ORE ANCORA 48 ORE Allarme Rosso swat squadra speciale anticrimine la leggenda di al, john e jack