Marco Giusti per Dagospia

il castello errante di howl 2

Siete andati a vedere "Nope" di Jordan Peel? E "Il Castello errante di Howl" di Hayao Miyazaki? Ieri durante gli intervalli di "Nope" ho visto una marea di trailer di film che vedremo a settembre. Devo dire che svettava il teaser di "Oppenheimer" di Christopher Nolan che rimanda al 22 luglio 2023, tra 11 mesi non so quanti giorni e ore... Anche quello fotografato come "Nope", ma in bianco e nero, dall'olandese Hoyte Van Hoyten. Nei nostri schermi però tutto il suo lavoro fotografico non si vede sempre benissimo.

oppenheimer 3

Aveva ragione Nanni Moretti "Nemmeno all'inferno si proietta male come in Italia". Lo disse più di quarant'anni fa, ma temo sia ancora valido. È sempre stato così. Alberto De Martino mi disse che lui e Sergio Leone facevano il giro delle sale romane dove si proiettavano i loro film e davano laute mance ai proiezionisti per aumentare i carboni (si diceva così...) e fare lo schermo più luminoso. Meglio la TV, alla fine.

la stangata 1

Stasera cosa passa in tv? Ci sarebbe "La stangata" di George Roy Hill con Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw che fa un incredibile cattivo, Charles Durning, Iris alle 21. Film da sette Oscar, miglior film, sceneggiatura di David S. Ward, musica di Marvin Hamlisch, montaggio, scenografia e costumi. Successo strepitoso e rinascita del cult del ragtime di inizio secolo di Scott Joplin. Fu Paul Newman a suggerire di prendere Robert Shaw quando declino' l'offerta Richard Boone. Per un periodo a fare coppia con Paul Newman ci doveva essere Jack Nicholson al posto di Redford. Bello? Boh?! Preferisco altri film di George Roy Hill.

la liceale nella classe dei ripetenti 1

Cine 34 risponde alle 21 con il superclassico con Gloria Guida "La liceale nella classe dei ripetenti" di Mariano Laurenti con Alvaro Vitali, Lino Banfi, Gianfranco D'Angelo seguto alle 22, 50 da "La minorenne" di Silvio Amadio sempre con una spogliatissima Gloria Guida. Vi consiglierei piuttosto il capolavoro kung-fu, molto più raro, "Dalla Cina con furore" di Lo Wei con Bruce Lee e Nora Miao, Rai4 alle 21, 20. O i tre episodi horror asiatici di "Three Extremes" diretti da maestri come Fruit Chan, Takashi Miike, Park Chan Wook, MediaseItalia2 alle 21,15.

ghost rider spirito di vendetta

Terribilissimo il fumettone "Ghost Rider- Spirito di vendetta" di Mark Neveldine e Brian Taylor con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds e Christophe Lambert, Canale 20 alle 21, 05. Penso che sia pure peggio l'horror ignoto di Rai Due alle 21 20 "Lei è sempre la mia follia " di tal Colin Thoys con Houston Stevenson e Matthew Crawley. Trovo terribile anche "Piccola peste torna a far danni", sequel del già mortale "Piccola peste", diretto da Brian Levant con John Ritter, Michael Oliver e Jack Warden, Canale 27 alle 21,10.

stesso mare stessa spiaggia

Per non parlare del sub-sub-sub Vacanze di mare diretto da Elo Pannaccio' "Stesso mare stessa spiaggia" con Margaret Chaplin, Renzo Montagnani, Luciana Turina, 7Gold alle 21 15. Meglio, anche se non buono come si poteva sperare, lo spintissimo "Ninfa plebea" di Lina Wertmuller tratto dall'omonimo Renzo del sanguigno Ermanno Rea, prodotto da Ciro Ippolito con Raoul Bova Lucia Cara e Stefania Sandrelli Cielo alle 21, 15. Davvero poco riuscito "Aspirante vedovo" di Massimo Venerdì con Fabio De Luigie Luciana Littizetto, sorta di remake di un capolavoro oro comico come "Il vedovo" diretto da Dino Risi con Alberto Sordi e Franca Valeri, RaiTre alle 21, 20.

eccezzziunale veramente 1

In seconda serata avete la solita commedia erotica con Renzo Montagnani "Peccatori di provincia" di Tiziano Longo con Macha Meril Femi Benussi, Lauretta Masiero, 7Gold alle 23,15, il moscissimo giallo cerebrale di Giuseppe Tornatore "La corrispondenza" con Olga Kurylenko che recita da sola per due ore assieme a un video di Jeremy Irons (che noia...), Rai Movie alle 23, 10. Ci salva l'arrivo del capolavoro dei Vanzina brothers e di Diego Abatantuono diviso in tre ruoli diversi "Eccezzziunale... veramente", Rai Uno alle 00, 40 un film che conosciamo quasi tutti a mente."La parola d'ordine esempee la stessa: viulenza!".

manaos 6

Nella notte mi rivedrei una vecchia commedia americana "Non mandarmi fiori" del bravissimo Norman Jewison con Rock Hudson e Doris Day, Iris all'1,50 visto davvero un secolo fa. Mi interessano anche l'avventuroso "Manaos" di Alberto Vasquez Figueroa con Fabio Testi Agostina Belli Jorge Rivero, Florinda Bolkan, Rete 4 alle 2, 59 alquanto raro, il sempre eccellente "Oltre il giardino" di Hal Ashby con Peter Sellers, Rai Movie alle 2, 50.

revak lo schiavo di cartagine 1

Ma vedo che Rai tre alle 3, 30 presenta il favoloso film a episodi diretti da Fellini, Lizzani, Antonioni, Risi, Lattuada, Maselli, "L'amore in città". Non passa mai e andrebbe dato in un orario migliore. Ricordo l'episodio di Lattuada "Gli italiani ci guardano" come spettacolare. Chiudo col peplum di Rudolf Mate' "Revak lo schiavo di Cartagine" con Jack Palance, Milly Vitale Guy Rolfe, Melody O'Brien, Rai Movie alle 5. Penso che qualcosa sia girato in Italia... Penso...

revak lo schiavo di cartagine 2 eccezzziunale veramente 2 eccezzziunale veramente 5 eccezzziunale veramente 4 eccezzziunale veramente 3

