Marco Giusti per Dagospia

tutto puo' succedere

E stasera cosa vediamo? Intanto avete due buoni “ritorni”, anche se si sa che i “ritorni” non sono mai veramente buoni come i film originali. Ad ogni modo meglio dare un’occhiata al divertente “Il ritorno del Monnezza” dei Vanzina bros con Claudio Amendola, Elisabetta Rocchetti, Enzo Salvi, Cine 34 alle 21, e a “Torna El Grinta” di Stuart Millar con John Wayne, Katharine Hepburn, Richard Jordan e John McIntire, Iris alle 21.

torna el grinta 2

Devo dive che i puristi ebbero da dire su tutti e due film, ma sono operazioni piuttosto sentite tutte e due, anche se in maniera diversa. Il primo pensato e progettato da anni non solo dai Vanzina, ricordo che voleva rifarlo anche Galliano Juso, è alla fine decisamente superiore alle aspettative, anche se proprio il pubblico più stracult non accettò l’idea di qualcuno che, con Tomas Milian in vita, ne potesse prendere il posto, fosse anche Claudio Amendola, figlio cioè della “voce” di Monnezza.

quello che non so di lei

Quando uscì era il film italiano più atteso dell'anno. I fan già scalpitavano. Magari per poterlo massacrare, ma va detto che il tipo di attesa che si era creata nel misterioso mondo dei cinefili era quasi da stadio. “Più che all'anteprima per i critici romani all'Adriano di Roma”, scrivevo, “divisi tra i tramezzini e le folli domande tecniche («Voi siete ispirati più a Delitto sull'autostrada o a Delitto al Blue Gay?») il nuovo Monnezza andava visto alla folle preview per pubblico popolare di Guidonia dove è stato salutato come fosse stata una nuova avventura di Indiana Jones.”

tutto puo' succedere 2

Il secondo, invece, è una curiosa versione western di “La regina d’Africa” con Bogart e Hepburn con le due vecchie star in pessimo stato. Katharine Hepburn era imbarazzata dalla tendenza del suo co-protagonista John Wayne a litigare con tutti, specialmente con il regista, durante le riprese. Alla festa per celebrare l'ultimo giorno di riprese, gli ha detto: "Sono contenta di non averti conosciuto quando avevi due polmoni, devi essere stato un vero bastardo!". Il film era stato scritto, sotto pseudonimo, dall’attrice Martha Hyer, moglie del produttore Hal B. Wallis.

pierino colpisce ancora

Ma i problemi vennero dalla regia di Stuart Millar, alla sua opera seconda, che non era in grado di dirigere un film così complesso e perdeva troppo tempo. Il regista avrebbe dovuto essere Richard Fleischer, ma Wayne non lo volle, perché si era rifiutato di dirigere “Pugni, pupe e pepite”. Per ilr esto, avete il solito revenge movie con Liam Neeson, “Unknow. Senza identità” di Jaume Collet-Serra, canale 20 alle 21, 05, “R.I.PD. – Poliziotti dall’aldilà” di Robert Scwentke con Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Jeff.

Ridges, canale 27 alle 21, 10, coi poliziotti zombi, una commedia di classe come “Tutto può succedere” di Nancy Meyers con Jack Nicholson che si diverte a recitare con Diane Keaton e Frances McDormand, La5 alle 21, 10. Era un ottimo noir e ebbe un meritato successo “Era mio padre” di Sam Mendes con Tom Hanks in fuga dalla sua gang di ganster assieme al figlioletto, Paul Newman vecchio e cattivo, Jude law killer, Stanley Tucci e Jennifer Jason Leigh, Rai Movie alle 21, 10. Bel drammone sentimentale ben diretto e con attori favolosi “Noi due sconosciuti” di Susanne Bier con Halle Berry vedova che ospita in casa l’ex-tossico Benicio Del Toro, amico del marito, ma responsabile della sua morte, Tv 2000 alle 21, 10.

noi due sconosciuti 2

Un filo deludente “Quello che non so di lei” di Roman Polanski con Eva Green e Emmanuelle Seigner, Rai 5 alle 21, 15. Su Cielo alle 21, 15 avete una commedia sentimentale francese che potrebbe rivelarsi interssante, “Anf e e Gabrielle – Amore a sorpresa” di Anne Giafferi con Isabelle Carré e Patrick Bruel. Su Canale 5 alle 21, 20 torna un classico della comicità degli ultimi anni, “Quasi amici” di Eric Toledano e Olivier Nakache con François Cluzet in carrozzella spinto da Omar Sy, Canale 5 alle 21, 20. Successo così clamoroso in tutto il mondo, Italia compresa, che, pur comprando i diritti di remake, Mediaset non riuscì mai a farla fare a nessuno. Vennero fatti però film molto simili e molto si copiò il titolo.

noi due sconosciuti

Ricordo no così riuscito Hercules – Il guerriero” di Brett ratner con Dwayne Johnson, Ian McShane, Rufus Sewell, , Canale Nove alle 21, 25. In seconda serata avete la replica del capolavoro di De Sica&Zavattini “Miracolo a Milano” coi poveri che volano nel cielo di Milano sulle scope, l’inedito “Lo scandalo Kennedy” di John Curram con Kate Mara, Jason Clarke, Bruce Dern, Rai Movie alle 23, 10, tutto costruito sul caso di Ted Kennedy e della morte in un incidente della sua stratega elettorale Mary Jo Kopechne. Interessante il neo-western di Ti West “Nella valle della violenza” con Ethan Hawke, John Travolta, Taissa Farmiga, Iris alle 23, 35.

anf e e gabrielle – amore a sorpresa

Su Cine 34 all’1 torna il Pierino originale in “Pierino colpisce ancora” di Marino Girolami con Alvaro Vitali, Riccardo Billi, Michela Miti, Enzo Liberti. Rai Movie all’1, 10 si lancia nel bellissimo “Carol” di Todd Haynes, storia d’amore nella New York degli anni 50 tra una signora sposata e una giovane vetrinista, Cate Blanchett e Rooney Mara. Ottimo anche “Fenomeni paranormali incontrollabili” di Mark L. Lester con Drew Barrymore, George C. Scott, Martin Sheen, Iris all’1, 40, che non vediamo da parecchio. Rarissimo “Lasciateci in pace”, commedia del 1953 di Marino Girolami con Umberto Spadaro, Franca Marzi, Enrico Viarisio, Nando Bruno e Virgilio Riento, Cine 34 alle 2, 35.

hercules il guerriero

Ci sarebbe “Questa specie d’amore”, drammone autobiografico di Alberto Bevilacqua con Ugo Tognazzi in doppio ruolo, Jean Seberg e Ewa Aulin, se non sbaglio spogliatissime, Angelo Infanti e la favolosa Evi Maltagliati, Rete 4 alle 3. Assolutamente stracult. Chiudo con due perle del cinema bis come “Perry Grant agente di ferro” di Luigi Capuano detto “O Commandante” con Peter Holden, Giacomo Rossi Stuart Marilù Tolo e Umberto D ‘Orsi, Cine 34 alle 4 e “Scotland Yard contro Dr. Mabuse” di Paul May con Peter Van Eyck, Agnes Windeck e Klaus Kinski, Rai Movie alle 5.

