Marco Giusti per Dagospia

Stasera cosa vediamo? Direi la commedia frociarola per famiglie con Raoul Bova, Paola Cortellesi e Marco Bocci, “Scusate se esisto” diretta da Riccardo Milani su Rai Uno alle 21, 25. Cosa volete di più con questo caldo. E poi.

Avete mai visto in un film italiano, una protagonista, una grossa star molto amata come Paola Cortellesi, che sente trombare nella stanza vicina con gran frastuono, il suo coinquilino, addirittura un’altra grossa star come Raoul Bova assieme a un partner maschio occasionale? O Raoul Bova che bacia in bocca il suo fidanzato Marco Bocci con ciuffo da pazza sotto gli occhi proprio della Cortellesi? O vederli chiedersi l’un l’altra, nudi a letto, appena svegliati, Bova e Cortellesi, se hanno scopato o no? E concludere, poi, che insomma, se l’hanno fatto o no è lo stesso.

Evviva… Magari non è un capolavoro questo buffo, scombinatello, ma anche divertente “Scusate se esisto”, ma certo osava parecchio quando uscì per il mondo della nostra commedia. E la coppia è ancora favolosa. Perché Paola Cortellesi, architetta che si deve arrangiare nella Roma di oggi, e Raoul Bova, gay dichiarato con matrimonio alle spalle e figlioletto da crescere, formano davvero una coppia riuscita.

Hanno pure una scena stracultissima con lui che massaggia da sturbo il piede di lei. I fan di “Tutti pazzi per amore”, diretto da Milani e scritto dallo stesso team, ritroveranno qui la scrittura gay friendly, l’apertura al musical, la cura per i ruoli minori, da Lunetta Savino a Stefania Rocca, da Marco Bocci a Ennio Fantastichini.

Altri film da vedere in prima serata? Ci sarebbe il bellissimo “Una storia vera” di David Lynch con Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton, Iris alle 21, forse il film più normale del regista di “Twin Peaks”, dove il vecchio Alvin Straight, un grande Richard Farnsworth che venne candidato all’Oscar, messo malissimo, tra diabete, enfisema, vista che se ne sta andando, per non parlare delle anche, con figlia mentalmente disturbata, Sissy Spacek, ha saputo che il fratello Lyle, Harry Dean Stanton, ha avuto un infarto e parte per farci pace dopo dieci anni sperando di arrivare in tempo. Solo che parte per Mount Zion, nel Wisconsin con il suo trattorino John Deere.

Il film non è altro che il suo viaggio. Capolavoro di Lynch, con Farnsworth che, con un cancro terminale, riesce comunque a recitare il suo ruolo sapendo che sarà il suo ultimo ruolo. Preferì spararsi poco dopo l’uscita del film. E’ anche l’ultimo film fotografato dal geniale Freddie Francis, qui ottantenne. Vederlo su grande schermo era uno spettacolo. Venne comprato dalla Disney per la distribuzione, stasera lo vedrete su Iris alle 21.

Cine 34 alle 21 propone invece “Fantozzi il ritorno” di neri parenti con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro e Gigi Reder. Al posto di Plinio troviamo Dodi Conti come Uga. Il reboot di “Hellboy” diretto da Neil Marshall con David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane e Sasha Lane, Canale 20 alle 21, 05, fu un superfiasco. Più carina la ricca commedia di Richard Curtis “Love Actually - L’amore davvero” con Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Keira Knightley, Laura Linney, La5 alle 21, 10.

Non funzionò benissimo nemmeno la commedia western del prolifico Seth MacFarlane “Un milione di modi di morire nel west” con Amanda Seyfried, Charlize Theron, Liam Neeson, Neil Patrick Harris e lo stesso Setrh McFarlane, canale 27 alle 21, 10. Lo avrete già visto, ma mi sembrava piuttosto riuscito invece la commedia sentimentale con complicazione di viaggio nel tempo “Kate & Leopold” di James Mangold con Meg Ryan e Hugh Jackman, La7D alle 21, 20.

In seconda serata vi propongo “Paradise Beach” di Jaume Collet-Serra con Blake Lively che rimane mezza nuda in mezzo al mare attaccata a una boa inseguita da uno squalo bianco che se la vuole mangiare, Rai 4 alle 22, 50. Gnam! Gnam!

Così così la commedia di Sergio Corbucci “A tu per tu” con la coppia malfunzionante Johnny Dorelli e Paolo Villaggio, salvati dalle presenze delle sempre nude Moana Pozzi e Marilda Donà, di Marisa Laurito vestita e di Lucio Rosato come ineffabile cameriere, Cine 34 alle 22, 45. Ritorna subito, si vede molto gradito dal pubblico, l’erotico letterario “L’iniziazione” diretto da Gianfranco Mingozzi con Serena Grandi, Marina Vlady, Claudine Auger e il giovane, allora, Fabrice Josso, Cielo alle 23, 15.

Canale Nove alle 23, 25 propone lo stravisto fumettone fantascientifico “Armageddon. Giudizio finale” di Michael Bay con Bruce Willis, Liv Tyler, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Will Patton, con l’asteroide che sta per arrivare sulla terra che deve essere acchiappato al volo da Bruce e dai suoi uomini, riempito di bombette nucleari e fatto esplodere. Niente di più semplice.

Su Iris alle 23, 25 trovate invece “Non è mai troppo tardi” di Rob Reiner con Jack Nicholson e Morgan Freeman malati terminali. Detto così è invedibile, ma regista e attori sono talmente bravi che il film funziona bene come commedia. La7D alle 23, 35 presenta la commedia sentimentale “Come farsi lasciare in 10 giorni” di Donald Petrie con Kate Hudson e Matthew McConaughey.

Ma ci sono anche due commedie italiane, “La prima cosa bella” di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, sorta di omaggio-ricostruzione della Livorno degli anni ’60, e il più cupo “The Place” di Paolo Genovese con Valerio Mastandrea, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Rete 4 alle 00, 50. Girato subito dopo “Perfetti sconosciuti” da Genovese, non riuscì a ripetere il miracolo del film precedente, anche perché non era proprio un film, ma era nato come una serie di episodio staccati girati per TimVision che sono stati poi uniti come un unico film.

Del film precedente, Genovese recupera il cast corale, l'unita' di luogo, stavolta un bar, appunto The Place, dove l'ambiguo Valerio Mastandrea riceve i suoi clienti e la cameriera è Sabrina Ferilli. E recupera, come se fosse un passaggio obbligatorio, la presenza di un'idea forte di soggetto. Quella di un gruppo di persone che chiedono una sorta di miracolo a Mastandrea, che, in cambio della realizzazione di sogni impossibili, da far guarire un bambino malato o un vecchio malato di Alzheimer, a recuperare la fede perduta, chiede a loro azioni spesso terribili.

Sapresti far scoppiare una bomba in un bar pieno di gente?, potresti uccidere una bambina?, compiere una rapina? Ognuno dei clienti-pazienti-vittime di Mastandrea, da Rocco Papaleo a Alba Rohrwacher, da Vittoria Puccini a Giulia Lazzarini, si confida con lui come fosse uno psicanalista, ognuno ha ovviamente dei problemi a compiere questi atti tremendi. E non si capisce né il legame tra richieste e azioni né il quadro complessivo che Mastandrea disegna per le sue vittime e per lo spettatore. Il film soffre un po' della sua derivazione televisiva, perché una storia simile funziona meglio nella serializzazione, con episodi corti dove più nebuloso sei meglio vanno le cose. Su Cine 34 alle 00, 55 avrete meno problemi con l’erotico “Dirty Love” con la stella dell’hard Valentine Demy, Cully Holland, Lisa Lowenstein.

Su Iris all’1, 20 trovate una perla come l’action di Andrew Davis “Danni collaterali” con Arnold Schwarzenegger e la nostra Francesca Neri. Su Rai Due si ride, speriamo, con “Raid – Una poliziotta fuori di testa" di Dany Boon con Alice Pol e lo stesso Dany Boon, ma anche Michel Blanc, Yvan Attal e Sabine Azéma. I fan del rock’n’roll acrobatico anni ’70 troveranno più che interessante il raro “Rock’n’roll” di Vittorio De Sisti con Rodolfo Banchelli, Rosaria Biccica, Leo Gullotta, Macha Meril, Cine 34 alle 2, 35.

Chiuderei con il mai visto (da me) “Il grande gioco” girato da Robert Siodmak nel 1954, subito dopo il capolavoro “Il corsaro dell’isola verde”, Jean-Claude Pascal, Gina Lollobrigida, Arletty, Raymond Pellegrin, Peter Van Eyck, Lila Kedrova, Rete 4 alle 4, 40, mélo più francese che italiano o tedesco, remake di un celebre film del 1934 di Jacques Feyder, “Le grand jeu”, dove un avvocato parigino, Jean-Claude Pascal, si rovina per la bella italiana Silvia Sarrego, Gina, per la quale ha lasciato la fidanzata, Arletty. Finisce così nella Legione Straniera assieme agli amici Pellegrin e Van Eyck per dimenticare la sua vita. Ma non sarà così semplice. Scordavo che alle 5, 10 su Iris passa anche stanotte “L’aldilà” di Lucio Fulci con Catriona MacColl, David Warbeck, Veronica Lazar. Buona notte

