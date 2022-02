IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA NON È UNA GRAN SERATA, E SANREMO È FINITO. ASPETTANDO A TARDA NOTTE LA QUINTA PUNTATA DI “EUPHORIA” (LA QUARTA ERA PAZZESCA…) POSSO SEGNALARVI “LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA”, CON COLIN FIRTH NEI PANNI DI VERMEER E SCARLETT JOHANSSON COME GRIET, LA CAMERIERA CHE VERRÀ RITRATTA DAL GRANDE PITTORE - LA GIORNATA FINISCE CON UN CAPOLAVORO CON TOTÒ E PIETRO DE VICO CHE RIFANNO BETTE DAVIS E JOAN CRAWFORD, “CHE FINE HA FATTO TOTÒ BABY?”, TOTALMENTE ASSURDO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E stasera che vediamo? Vi avverto che non è una gran serata. E Sanremo, ovviamente, è finito.

baywatch remake

Aspettando a tarda notte la quinta puntata di “Euphoria” (la quarta era pazzesca…) posso segnalarvi su Cielo alle 21, 15 “La ragazza con l’orecchino di perla” diretto da Peter Webber, tratto dal romanzone per signore di Tracy Cavalier con Colin Firth nei panni addirittura di Johannes Vermeer e Scarlett Johansson come Griet, la cameriera che verrà ritratta dal grande pittore in uno dei quadri più celebri del mondo.

Il film si vede, ma non è il massimo.

Su canale 27 alle 21, 10 ci sarebbe il remake moderno della celebre serie con Pam Anderson “Baywatch” con Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, diretto però, attenzione!, da Seth Gordon. Direi che è da vedere, insomma.

zendaya euphoria

Rai Movie alle 21, 10 se la cava con “Maverick”, commedia western con partita a poker che Richard Donner ha ripreso da una celebre serie tv ideata da Roy Huggins con James Garner.

blade trinity

Protagonisti sono Mel Gibson, Jodie Foster, lo stesso James Garner nel ruolo del vecchio Zane Cooper, ma troviamo anche James Coburn, Danny Glover, Dub Taylor, Margot Kidder. Adorabile.

Canale 20 punta sulla terza parte della saga di Blade, cioè “Blade: Trinity”, diretta da David S. Goyer con Wesley Snipes che fa il cacciatore di vampiri, Kris Kristofferson, Jessica Biel, Parker Posey. Non è il massimo.

blake lively the town

Meglio il thriller di Ben Affleck “The Town” con Blake Lively, lo stesso Ben Affleck, Jeremy Renner, Jon Hamm, Rebecca Hall, Iris alle 21.

Cine 34 alle 21 presenta l’unica commedia italiana della prima serata, “Tu la conosci Claudia?” di Massimo Venier con Aldo Giovanni Giacomo tutti innamorati della Claudia di Paola Cortellesi.

Confesso che non me lo ricordo più, è un film di vent’anni fa…, e andrebbe rivisto.

come ammazzare il capo... e vivere felici

Seconda serata. Canale 27 alle 23 presenta “Come ammazzare il capo... e vivere felici” film demenziale di Seth Gordon, con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Charlie Day, Colin Farrell, Jamie Foxx, Kevin Spacey e perfino Donald Sutherland.

Il capo da eliminare è un terribile Kevin Spacey, ovviamente. Il killer prezzolato da tre impiegati che non ne possono più delle angherie del capo e tentato di eliminarlo è Jamie Foxx. Non è affatto male.

bud spencer occhio alla penna

Rai Movie alle 23, 25 si butta su un vecchio spaghetti western comico con Bud Spencer, “Occhio alla penna” diretto da Michele Lupo, Rai Movie alle 23, 25. E’ un Bud movie di grande ricchezza, prodotto e realizzato da uomini di Leone, Claudio Mancini come produttore, musiche di Morricone, fotografia di Franco Di Giacomo, bel cast internazionale a cominciare dal franco-algerino Amidou coprotagonista.

ben affleck jeremy renner the town

Per Di Giacomo però, “a Lupo mancavano un po’ le palle rispetto a Bud. Quella era il momento che Bud poteva fare quello che voleva”.

Attenzione che passa l’opera prima di David Lowery, quello di “The Green Knight”. Si tratta di “Senza santi in Paradiso”, girato nel 2013, prodotto dagli attori Keith Carradine e Nate Parker con l’aiuto del Sundance, interpretato da Rooney Mara, Casey Affleck, Ben Foster, Keith Parker, Rami Malek, film di amori folli e fuorilegge girato in sei settimane tra il Texas e la Louisiana. Assolutamente da recuperare, Iris alle 23, 25.

south kensington

Nella notte torna “South Kensington” commedia inglese dei Vanzina con Rupert Everett, la Elle Macpherson di vent’anni fa, Judith Godreche, Enrico Brignano, Cine 34 alle 00, 45.

Iris si lancia all’1, 35 nell’ultimo film di Alfred Hitchcock, “Complotto di famiglia”, un piccolo giallo con Barbara Harris, Nruce Dern, Karen Black e William Devane che ci lasciò tutti un po’ deluso. Ma c’erano almeno due -tre scene memorabili.

che fine ha fatto toto baby?

Ottimo, sempre su Iris alle 3, 40, il thriller “Un bacio prima di morire” di James Dearden con Matt Dillon, Sean Young, Nax Von Sydow. La giornata finisce con un capolavoro con Totò e Pietro De Vico che rifanno Bette Davis e Joan Crawford, “Che fine ha fatto Totò Baby?” diretto da Paolo Heusch ma firmato da Ottavio Alessi con Mischa Auer, Ivy Holzer, Alicia Brandet. Cine 34 alle 4, 30. Film totalmente assurdo. Ricordo benissimo il finale sulla spiaggia. Ma la storia chi se la ricorda?

