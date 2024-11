IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - STASERA NON POTETE LAMENTARVI. SE IERI SERA AVETE VISTO SU RAI "L’AMICA GENIALE", POTETE VEDERE SU SKY LE PRIME DUE PUNTATE DE “THE DAY OF THE JACKAL", RILETTURA DEL VECCHIO MERAVIGLIOSO FILM DI FRED ZINNEMANN, SULLA VERA STORIA DEL PIÙ CELEBRE KILLER DI OGNI TEMPO - MA LA VERA BOMBA MI SEMBRA LA WEDDING COMEDY EROTICA SUDAFRICANA DI NETFLIX “UMJOLO – THE GONE GIRL” CAFONATA CHE VA OLTRE IL COATTO DEL CINEMA ROMANO, CON COPPIE CHE SI METTONO LE CORNA, SI RIMETTONO INSIEME, TROMBANO E SI RIMETTONO LE CORNA … - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

l’amica geniale – storia della bambina perduta 6

Che vediamo stasera? Stasera non potete lamentarvi. Se ieri sera avete visto su Rai Uno le prime due puntate della tanto attesa quarta e ultima stagione di “L’amica geniale”, quelle dirette da Laura Bispuri, potete vedere su Sky le prime due puntate de “The Day of The Jackal” di Brian Kirk con Eddie Redmayne, Lakasha Lynch e Ursula Corbero, rilettura del vecchio meraviglioso film di Fred Zinnemann con Edward Fox costruito sulla vera storia del più celebre killer di ogni tempo.

eddie redmayne the day of the jackal

Invece, se avete visto su Sky le prime due puntate di “The Day of the Jackal”, oggi potete recuperare le prime due puntate di “L’amica geniale” su Rai Play. Facile. Io ieri sera mi ero visto “The Day of the Jackal”. Come è? Direi ricchissimo, anche inutilmente, stragirato da Brian Kirk ( già regista di episodi e episodi di “Dexter”, “Game of Thrones"), riempito a dismisura di canzoni di grande successo, con il protagonista, Eddie Redmayne che usa maschere prostetiche come fosse a “Tale e quale Show”, ma scritto da Ronan Bennet, come fossimo nel mondo delle serie inglesi alla “Slow Horses”.

eddie redmayne the day of the jackal

Il meccanismo, in fondo, è lo stesso sia del vecchio film di Zinnemann che del remake “moderno” che ne fece Michael Caton Jones con Richard Gere, in vero modestissimo. Si vede, ovvio, perché è uno spettacolone, ma non è così sottile nella scrittura. Riporta però il progetto al paese d’appartenenza, l’Inghilterra, che è già qualcosa, e lo ambienta in tutta Europa, come aveva già fatto Zinnemann.

eddie redmayne the day of the jackal

E Eddie Redmayne tenta un po’ di costruire the Jackal come killer freddo e controllato come era Edward Fox, che aveva quella odiosità tutta inglese che ci colpì molto quarant’anni fa. Ricordo una celebre scena dove, in quel delle montagne vicino a Genova, Jackal si prepara a un attentato sparando a un cocomero. Splof! Qui fa lo stesso con un politico tedesco. Il colpo in testa è praticamente lo stesso e fa lo stesso rumore.

eddie redmayne the day of the jackal

Un po’ tirata via, almeno nelle prime due puntate, la situazione con la fidanzata spagnola, Ursula Corbero, in quel di Cadice, che nulla sa del lavoro di lui. E un po’ confusa la situazione familiare di quella che dovrebbe essere dalla parte del bene, cioè la 007 inglese Lakasha Lynch, che fa un casino dietro l’altro lasciando morti di qua e di là. Insomma, non sono del tutto colpito dalla serie, ma so che me la vedrò.

civil war. 4

Ieri sera mi sono visto anche l’ultima, violentissima puntata di “The Penguin” che ci porterà al nuovo film di Batman nell’ottobre del 2026. Ma questo Penguin è troppo sgradevole. Ridatemi subito quello di Danny De Vito nel Batman di Tim Burton, prego! Vi segnalo altre perle sulle piattaforme. Su Amazon, in onore della vittoria di Donald Trump, è balzato subito al primo posto “Civil War” di Alex Garland con Kirsten Dunst, che ci racconta come potrebbe andare a finire la dittatura di un personaggio alla Trump.

men di alex garland

Grazie al successo di “Civil War” su Amazon è in evidenza anche il film precedente di Alex Garland, l’horror “Men” con Jessie Buckley, che non ho visto. Lei sola nel bosco con delle strane presenze che finiscono per palesarsi. Da vedere. Da vedere anche “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer, grandissimo film di un anno fa. Mi sembra interessante anche “Libre” di Mélanie Laurent con Lucas Bravi e Léa Luce Busato che fanno i banditi alla Bonnie and Clyde nella Francia di fine anni ’70. Ci sono anche Yvan Attal e Mélanie Laurent.

umjolo – the gone girl

Su Disney+ trovate anche “Deadpool & Wolverine” con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, Ma la vera bomba mi sembra la wedding comedy erotica sudafricana tutta nudi e scopate di Netflix “Umjolo – The Gone Girl” diretto da Fikile “Mister Fiks” Mocodi con Sibongiseni Shezy, Tyson Mathomsi, cafonata che va oltre il coatto del cinema romano conosciuto con coppie che si mettono le corna, si rimettono insieme, trombano e si rimettono le corna ad altissima velocità in un Sudafrica i maschi non riescono a tenerselo nei pantaloni e le fidanzate rincorrono i loro uomini col machete promettendo pisellicidi. Le critiche sono pessime, ma il divertimento assicurato. Detto questo stasera mi vedo su Rai Play “L’amica geniale”.

