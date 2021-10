IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA NON POTETE LAMENTARVI. SU SKY FINALMENTE TROVATE PER TUTTI “NO SUDDEN MOVE” BEL NOIR COMPLESSO ANNI ’50 DI STEVEN SODERBERGH – TIRATEVI SU DAL DIVANO ALLE 2, 55 PERCHÉ TORNA EDWIGE FENECH IN “GRAZIE, NONNA” CON GIUSVA FIORAVANTI, PROPRIO LUI, COME RAGAZZINO INFOIATO DELLA NUOVA MOGLIE DEL PADRE - TUTTO SI CHIUDE SUL DISASTROSO E INSALVABILE “NESTORE. L’ULTIMA CORSA” DI E CON ALBERTO SORDI VECCHIO TRUCCATO DA VECCHIO, IL FILM CHE NESSUN COMICO VORREBBE MAI FARE PER CHIUDERE LA CARRIERA. ALMENO COSÌ SI DICE - VIDEO

benicio del toro don cheadly no sudden move

Marco Giusti per Dagospia

Stasera non potete lamentarvi. Su Sky finalmente trovate per tutti “No Sudden Move” bel noir complesso anni ’50 di Steven Soderbergh con Don Cheadle e Benicio Del Toro, e ci dovrebbe essere anche “Rock’n’Roll” di Guillaume Canet con lo stesso Canet e la sua compagna Marion Cotillard, ma anche il fascinoso Gilles Lellouche e Fanny Ardant. Questo mi sa che me lo vedo.

marion cotillard guillaume canet rock’n’roll

Su Prime Video non ho ancora visto “Anni da cane” di Fabio Mollo con Aurora Giovinazzo, la protagonista di “Freaks Out”, e un cammeo di Achille Lauro, presentato anche alla Festa del Cinema di Roma. Su Disney+ molto mi ispira l’horror “The Night House” di David Brucker con la sofisticata Rebecca Hall e Stacy Martin, scostumata protagonista di “Nymphomaniac” di Lars Von Trier.

anni da cane 2

Su Amazon Prime trovate l’horror demenziale prodotto dai Manetti Bros “Il mostro della cripta” di Daniele Misischia, “Ritorno al crimine” di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo, Marco Giallini, Alessandro Gassman, Giulia Bevilacqua, sfortunato sequel di un film di successo sui viaggi nel tempo che è stato massacrato dalla pandemia e, purtroppo, nessuno ha visto, finendo direttamente nell’eterna panchina dello streaming.

ritorno al crimine

Ci sarebbero anche dei recuperi di grande interesse, come il bizzarro noir “Sexy Beast” di Jonathan Glazer con Ray Winstone, Ben Kingsley e Ian McShane, da non perdere, o il più che discusso “American Psycho” di Mary Harron tratto dal celebre romanzo di Brett Eston Ellis con Christian Bale serial killer, Willem Dafoe e Jared Leto. Non sono un fan, ma va visto.

the night house 1

Vedo che passa pure “Le braghe del padrone” di Flavio Mogherini con Enrico Montesano, Adolfo Celi, Enrico Beruschi, Jimmy il fenomeno, un grande Paolo Poli come Diavolo, un giovane Aldo Baglio come barista. Fu un flop. Venne subito tolto e al posto suo misero “Ecce bombo”, che fu un successo. Così, almeno, mi ricordo io.

le braghe del padrone

In chiaro in prima serata su Iris alle 21 avete un capolavoro come “Sentieri selvaggi” di John Ford con John Wayne razzista e crudele in viaggio col meticcio Jeffrey Hunter per rintracciare la nipotina rapita dagli indiani. Col passare del tempo, il ragazzo teme che quando la incontrerà John Wayne la voglia uccidere perché la vedrà trasformata in indiana. Non andrà così e il gesto che fa Wayne nel prendere Natalie Wood e portarla a casa ha formato generazioni e generazioni di cinéphiles.

sexy beast

Su Cine 34 alle 21 avete il kolossal siciliano di Giuseppe Tornatore “Baaria” con un megacast che va da Francesco Scianna, Beppe Fiorello, Monica Bellucci a Ficarra e Picone, Nino Frassica, Nicole Grimaudo. Il mio preferito è sempre Gigi Burruano che ha una piccola scena, ma fondamentale. Attenzione che nel film, prodotto da Berlusconi, compaiono sia Elena Russo che Isabelle Adriani, alias Federica Federici, umbra, allora presenza fissa dei film Medusa.

marion cotillard guillaume canet rock’n’roll

Su Rai Movie alle 21, 10 vedo che passa un film diretto e interpretato da Louis Garrell, figlio di Philippe, nipote di Maurice, “L’uomo fedele”, con Laetitia Casta e Lily Rose Depp, figlia di Johnny Depp. Il film inizia così: “Sono incinta, Abel”, dice la bella Laetitia Casta al nasuto Louis Garrel, suo uomo nella vita e qui coprotagonista nonché regista del film. “…ma non di te”.

l’uomo fedele 1

Ah! Lui non muove un sopracciglio. “E di chi?”, gli esce. Lei, Marianne, è incinta del suo miglior amico, Paul. Non solo. Visto che lui, Paul vivrà con lei, Abel, se ne deve anche andare da casa sua. Ovvio. E presto. Diciamo che ha dieci giorni per togliere il disturbo.

l’uomo fedele

Lo troviamo nella scena successiva che si è appena trombato una, che dimenticherà la notte stessa. Poi passano nove anni. Paul muore all’improvviso. E le cose cambiano. E arrivano i titoli di testa.

edwige fenech giusva fioravanti grazie... nonna 33

Il film non è male, anche se tratta solo di personaggi che si direbbe non abbiano mai davvero lavorato nella vita. Ma temo che nemmeno gli spettatori dei film dei Garrel abbiano tanto da fare.

marion cotillard rock n roll

Su Tv2000 alle 21, 10 un classico di Michael Curtiz a colori, “Non siamo angeli” con Humphrey Bogart, Aldo Ray e Peter Ustinov che fanno tre evasi in giro per le isole. Su Cielo alle 21, 15 trovate Richard Gere, come sappiamo attore in cerca di visibilità, in “Shall We Dance?” di Peter Chelsom con Jennifer Lopez, Susan Sarandon e Stanley Tucci.

aquaman

Confesso di aver visto subito “Aquaman” di James Wan perché sono un fan di Jason Momoa, ma non mi ricordo quasi niente. Lo trovate su Canale 5 alle 21, 20. Sicuramente superiore al già troppo visto “Attacco al potere” di Antoine Fuqua con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Nove alle 21, 25, un film superato dalla realtà di Capitol Hill lo scorso 6 gennaio.

giusva fioravanti edwige fenech grazie... nonna 2

In seconda serata vi segnalo ancora una volta l’erotico spagnolo di Bigas Luna “Son de mar” con Jordi Molla e Leonor Watling, Cielo alle 23, 15, e il thriller “Gioco a due” di John McTiernan con René Russo e Pierce Brosnan, Rai Movie alle 22, 35. “Scissors” di Frank De Felitta con Sharon Stone, 7Gold alle 23, 30, è un piccolo film neanche troppo riuscito, ma sempre meglio del terribile “Uomini d’amianto contro l’inferno” di Andrew McLaglen con John Wayne pompiere, Iris alle 23, 50.

Darei un’occhiata su Rai 4 alle 23, 55 a “Cop Car” di Jon Watts con Kevin Bacon e Shea Wingham. Dopo mezzanotte Cine 34 alle 00, 20 ripropone il cinema hard di Joe D’Amato in versione soft, “Orgasmo nero” con Lucia Ramirez, Nieves Navarro e Annj Goren. Rai Movie ripropone invece alle 00, 40 l’interessante giallo “Source Code” di Duncan Jones con Jake Gyllenhall che ritorna su un treno che scoppierà ogni volta per capire chi ha messa la bomba e dove sta.

orgasmo nero 2

Non so cosa sia “Le confessioni di un marito” di Michelle Mower con JR Bourne e Allie Gonino, Rete 4 alle 00, 45. Non era bellissimo il finto giallo mélo russo “Confidenze a una sconosciuto” di Georges Bardawil con Sandrine Bonnaire e William Hurt, Iris all’1, 55. Meglio “Mystére” di Carlo Vanzina con Carole Bouquet come prostituta dei quartieri alti, Rai Movie alle 2, 15.

alberto sordi nestore, l'ultima corsa

Tiratevi su dal divano alle 2, 55 perché su Rate 4 torna Edwige Fenech in “Grazie, nonna” di Marino Girolami con Giusva Fioravanti, proprio lui, come ragazzino infoiato della nuova moglie del padre. Alle 4, 20 su Rete 4 vedo una rarità, il film italo-francese “Cocco Mio” di Jean-Pierre Rowson con Jean Carmet che vive con un pitone, chiamato appunto Cocco Mio, dove appaiono anche Alvaro Vitali e Nino Manfredi per dovere di coproduzione. Mai visto. Tutto si chiude sul disastroso e insalvabile “Nestore. L’ultima corsa” di Alberto Sordi vecchio truccato da vecchio, Cine 34 alle 5, 55, il film che nessun comico vorrebbe mai fare per chiudere la carriera. Almeno così si dice.

orgasmo nero 3 marion cotillard rock n roll baaria anni da cane marion cotillard rock n roll giusva fioravanti edwige fenech grazie... nonna edwige fenech giusva fioravanti grazie... nonna margaret made' baaria anni da cane lillo il mostro della cripta sentieri selvaggi 1 the night house anni da cane 1 no sudden move william hurt sandrine bonnaire confidenze a una sconosciuto sentieri selvaggi edwige fenech giusva fioravanti grazie... nonna 1 no sudden move giusva fioravanti edwige fenech grazie... nonna grazie... nonna richard gere jennifer lopez shall we dance? sexy beast the night house 2 il mostro della cripta sexy beast le confessioni di un marito non siamo angeli don cheadle benicio del toro no sudden move