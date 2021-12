IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA C’È IL NOTEVOLISSIMO “LA POLIZIOTTA FA CARRIERA” DI MICHELE MASSIMO TARANTINI CON EDWIGE FENECH, MARIO CAROTENUTO E ALVARO VITALI. NELLA NOTTE ARRIVA IL CLASSICONE “PAULO ROBERTO COTECHINO CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO”. FOSSIMO ANCORA AL TEMPO DELLE PARODIE SI SAREBBE POTUTO GIRARE CON ALVARO IL “CRY MICIO”, ALTRO CHE IL “CRY MACHO” DI CLINT EASTWOOD - IN SECONDA SERATA C’È IL CULTISSIMO EROTICO D’AUTORE DI WALERIAN BOROWCZYK “TRE DONNE IMMORALI?” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

succession 3

State andando avanti con la terza stagione di “Succession” su Sky? Riprende dal punto esatto dove ci avevano lasciato il vecchio squalo Logan di Brian Cox e il figlio Kendall. E’ la tipica serie che poteva chiudere dopo due puntate e invece siamo incollati da anni alla stessa storia.

In tv stasera, per onorare il ritorno in sala di Clint novantenne in “Cry Macho”, torniamo allo scontro degli ultimi venerdi che più ci appassiona, quello cioè tra le commedie sexy su Cine 34 e i film di Clint su Iris.

la poliziotta fa carriera

Stasera Cine 34 alle 21 vi propone il notevolissimo “La poliziotta fa carriera” di Michele Massimo Tarantini con Edwige Fenech, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali e Giuseppe Pambieri. Come tutti saprete era una specie di sequel tarocco de “La poliziotta” di Steno con Mariangela Melato, più ricco, ma non tanto diverso come impostazione.

the equalizer 2 – senza perdono

Certo, è prodotto da Luciano Martino e non più da Carlo Ponti, secondo i modelli della commediaccia precedente e, soprattutto, troviamo Edwige Fenech al posto di Mariangela Melato come protagonista. Inoltre non si chiama più Gianna Abbastanza, ma Gianna Amicucci (poi diventerà Gianna D’Amico al terzo film).

una 44 magnum per l’ispettore callaghan

Del film precedente sopravvivono Mario Carotenuto, lì come capo dei vigili qui come commissario, capo della Fenech, e Gigi Ballista, lì avvocato e qui questore. Come padre di Gianna troviamo Francesco Mulè, portinaio dello stabile dove abita il questore. Alvaro Vitali, che poi diventerà coprotagonista della serie come Tarallo, è qui solo l’agente Cavallo.

l’iniziazione

Ma sono notevoli anche Jimmy il Fenomeno con la parrucca afro, Nello Pazzafini come pappone che si chiama Moje fumano, ecc. Edwige, nelle interviste del tempo, prima se la prende con le femministe: “Le femministe mi accusano di essere il prototipo della donna oggetto e questo perché mi spoglio e perché i miei film fanno leva sul sesso. Ma che vuol dire questo? Che è? Vogliamo cancellare il sesso perché siamo diventate evolute? Vogliamo diventare tutte brutte, antipatiche, frigide e sterili?”.

paulo roberto cotechino

Spiega anche che ha fatto due mesi di karaté e che non ha avuto stunt per le scene acrobatiche. “Anche se non sono la Duse, desidererei davvero che qualche regista si accorgesse della mia piccola qualità recitativa e non esclusivamente delle mie forme. E’ accaduto alla Bouchet e alla Antonelli, perché non dovrei provarci anch’io ad avere altre soddisfazioni?”.

ovunque nel tempo.

Subito dopo, alle 22, 55, Cine 34 propone “La professoressa di scienze naturali” di Michele Massimo Tarantini con la allora giovanissima Lilli Carati, Alvaro Vitali, Giacomo Rizzo. E nella notte, alle 00, 45 arriva il classicone di Alvaro “Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento” diretto dal maestro Nando Cicero con Carmen Russo. Fossimo ancora al tempo delle parodie si sarebbe potuto girare con Alvaro il “Cry Micio”, altro che “Cry Macho”…

la professoressa di scienze naturali 3

Iris combatte le avventure della poliziotta Edwige di Cine 34 alle 21 con “Gli spietati”, capolavoro western di Clint Eastwood, dove il nostro eroe, aiutato da Morgan Freeman, se la vede con un cattivissimo Gene Hackman.

Poi, alle 23, 35 con “Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan”, cioè il sequel di Callaghan, diretto da Ted Post, scritto da John Milius. Su Canale 20 alle 21, 05 entrano in gioco anche Vin Diesel, Paul Walker e Michelle Rodriguez con “Fast&Furious. Solo parti originali” diretto da Justin Lin nel 2009. Rai Movie risponde con un mélo lacrimoso con bel cast, “Ogni tuo respiro” diretto da Andy Serkis, cioè il vecchio Gollum, con Andrew Garfield qui con poliomielite e Claire Foy.

fast&furious. solo parti originali

La5 alle 21, 10, punta sul superclassico con “Colazione da Tiffany” di Blake Edwards con Audrey Hepburn e George Peppard. E’ il film che vorremmo vedere sempre per rinchiuderci dentro la New York di Truman Capote dei primi anni ’60, un pizzico di Warhol, un pizzico di Tiffany, il gattone, la musica.

E’ un classico anni ’80 il potente “Figli di un dio minore” di Randa Haines, Tv2000 alle 21, 10, che fruttò l’Oscar come migliore attrice a Marlee Maitlin, l’unico Oscar vinto da un’attrice sordomuta a Hollywood.

the equalizer 2 – senza perdono

Più film storico che erotico per sporcaccioni, avviso, “L’iniziazione” di Gianfranco Mingozzi con Serena Grandi, Claudine Auger, Marina Vlady, Fabrice Josso, Cielo alle 21, 15. Come spiega il titolo si tratta dell’iniziazione alla vita, soprattutto agli amori, di un giovane maschio dei primi del secolo scorso.

paulo roberto cotechino centravanti di sfondamento 1

Non male su Rai 4 alle 21, 20, “The Equalizer 2 – Senza perdono” di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Pedro Pascal. In molti apprezzeranno il grande ritorno su Spike alle 21, 30 di “Sin City” di Robertg Rodriguez e Frank Miller con Bruce Willis, Rosario Dawson, Jessica Alba, Mickey Rourke, Clive Owen, decisamente superiore a “Sin City 2” perché più legato all’opera di Frank Miller. E poi c’è lo zampino di Tarantino…

In seconda serata Cielo alle 23, 10 propone il cultissimo, e finora mai rivisto in tv, erotico d’autore di Walerian Borowczyk “Tre donne immorali?” con Marina Pierro, la musa del regista, Fracçois Guetary, Gaelle Legrand. La Pierro fa la Fornarina, celebre modella e amore di Raffaello, ma c’è anche la piccola Marceline col suo coniglietto e Marie e il suo adorato dobermann.

il gatti dagli occhi di giada

Rai Movie alle 23, 15 ripropone lo sfortunato “The Walk” con Joseph Gordon Levitt nei panni di Philippe Petit, l’acrobata che riuscì a camminare sospeso sul filo tra le due Torri Gemelle il 7 agosto del 1974. Altro interessante film della notte “The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe” fantasy assurdo diretto da tal Breck Eisner con Vin Diesel, Elijah Wood, Michael Caine, Rai Due all’1, 45.

garm wars l’ultimo druido

Bellissimo, invece, “Ovunque nel tempo” di Jeannot Szwarc con Christopher Reeve, commediografo che viaggia nel tempo per amore di una storia che gli pare di aver vissuto in una vita precedente con Jane Seymour, scritto e prodotto da Richard Matheson, Iris all’1,55.

bellissima

I fan del cinema stracult si potranno, forse, accontentare con il thriller di Antonio Bido “Il gatti dagli occhi di giada” con Corrado Pani, Paola Tedesco, Franco Citti, la commedia anni ’60 piuttosto rara “Mano di velluto” di Ettore Fecchi con Paolo Ferrari che allora era celebre a Carosello non per i due fustini al posto di uno, ma per la serie del materasso Permaflex, Dominique Boschero, Wilfred Brambell, Toni Ucci e Francesco Mulé.

quelli belli… siamo noi.

A sorpresa Rai Due alle 2, 35 si lancia nell’action fantascientifico di Mamoru Oshi “Garm Wars: L’ultimo druido” con Melanie St-Pierre e Lance Henriksen. Tutto si chiude col musicarello “Quelli belli… siamo noi”, Cine 34 alle 4, 30, col compianto Maurizio Arcieri, Orchidea De Santis, Lino Banfi, Carlo Dapporto e Loredana Berté. Incredibile vero? Ah, scordavo “Bellissima” di Luchino Visconti su Rai Movie alle 5. Se siete ancora svegli…

