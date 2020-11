IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA TUTTE LE SIGNORE A VEDERE LA NUOVA STAGIONE DI “THE CROWN”. LO ASPETTAVANO DA MESI. I MARITI SONO GIÀ LÌ CHE DORMONO STESI SUI DIVANI. NEANCHE UNA GLORIA GUIDA O UNA EDWIGE FENECH DI CONSOLAZIONE SU CINE 34, AHIMÉ. L’UNICA COSETTA UN PO’ EROTICHELLA È “LA STRANA STORIA DI OLGA O.” DI ANTONIO BONIFACIO SU CIELO REMAKE GIRATO IN BULGARIA DE “LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH” DI SERGIO MARTINO CON SERENA GRANDI AL POSTO DI EDWIGE. TERRIBILE…

Marco Giusti per Dagospia

the crown

Stasera tutte le signore a vedere la nuova stagione di “The Crown”. Lo aspettavano da mesi. I mariti sono già lì che dormono stesi sui divani. Neanche una Gloria Guida o una Edwige Fenech di consolazione su Cine 34, ahimé. L’unica cosetta un po’ erotichella è “La strana storia di Olga O.” di Antonio Bonifacio su Cielo alle 00, 50, remake girato in Bulgaria de “Lo strano vizio della signora Wardh” di Sergio Martino con Serena Grandi al posto di Edwige.

Terribile, lo so. Ci sono anche il bono francese Stéphane Ferrara, Daniela Poggi ancora in versione sexy, Florinda Bolkan non al suo meglio. Meglio spararsi ancora una volta un Bud&Terence dei bei tempi come “Altrimenti ci arrabbiamo” di Marcello Fondato, Rete 4 alle 21, 25 (che farà ancora il suo ascolto…). O rivedersi Sophia Loren quando era davvero Sophia assieme a Marcello Mastroianni in “Ieri, oggi, domani” di Vittorio De Sica, Rai Storia alle 21.

la strana storia di olga o 1

O aprire da subito il cineclub con “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica, che incredibilmente Iris trasmette alle 21 in prima serata. E, confesso, che lo rivedrei se non ci fosse “The Crown”. Per farsi perdonare, subito dopo il capolavoro del Neorealismo italiano, Cielo alle 23 ci presenta ancora una volta l’opera rima di Asia, “Scarlet Diva”, una specie di sua autobiografia molto sentita e coraggiosa che alterna momenti notevoli ad altri trashissimi.

scarlet diva 6

Ci sono anche grandi scopatone di Vera Gemma e della stessa Asia. C’è anche il simil Harvey Weinstein porcone che ci prova. Potreste anche puntare decisamente al film più alcolico della serata, il furlanissimo “Zoran, il mio nipote scemo” di Marco Oleotto, Rai 2 all’1, con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rok Prasnikr, che ricordo uscì eroicamente lo stesso giorno del potentissimo “Sole a catinelle” di Checco Zalone, 1300 copie!, mentre tutti i film italiani, commedie e commediole se l’erano data a gambe.

Il film segnò anche il trionfo personale di Giuseppe Battiston, ormai incontenibile nei suoi ruoli di veronese-vicentino-friuliano sempre, comunque, con il bicchiere di vino in mano. Stavolta non solo si rischia lo sconfinamento, ma lo si fa pure, dal Friuli, passando proprio in terra slovena. Praticamente Battiston e soci si versano e bevono fin dal nero dei titoli di testa e solo alla fine si può leggere un blando richiamo a limitarsi a bere almeno dopo le 18, ma per tutto il film non c'è quasi personaggio che rimanga sobrio.

scarlet diva 2

Presentato alla Settimana della Critica di Venezia con successo e addirittura l'impegno di una Villa Zoran dove si beveva a fiumi durante il Festival, Zoran il mio nipote scemo rimane un'ottima idea che non trova sempre una struttura giusta che ce lo contenga. Si esagera in tutto, come col vino. Ma sono ottime le battute di Battiston, "Se arriva figa avvisare, che mi faccio un bidé e torno subito", "Se sei mona e credi in Dio, allora credi nel Dio dei mona". Ottimi anche i coretti dedicati al vino friulano, "Chi lassa el vin istrian, xé proprio un fiol de un can", "El vino servi pai sani, l'acqua la bevi i cani". Per non parlare di un glorioso manifesto di Zico ai tempi dell'Udinese che porta la scritta "O Zico o Austria".

ladri di biciclette

Di decisamente buono vedo che ci sarebbe il “Larry Flint” du Milos Forman con Woody Harrelson e Courtney Love su Sky all’1, 20. Nella notte vedo che passa un raro 007 all’italiano, “L’uomo dal colpo perfetto” di Aldo Lado con Richard Harrison e Alida Chelli, Rete 4 alle 2, 25. E su Rai Movie alle 3, 10 il recente e molto interessante “Dobbiamo parlare” di Sergio Rubini, commedia con quattro attori, Fabrizio Bentivoglio, Maria Pia Calzone, Isabella Ragonese e Rubini stesso, presentato con lo stesso cast anche a teatro, che è un po’ il modello di “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese.

vendetta dal futuro

Anche se il meccanismo del film di Genovese funzionò decisamente meglio al cinema di quello di Rubini. Vedo che alle 3, 45 su Cine 34 passa un raro postatomico di Sergio Martino, “Vendetta dal futuro” con Daniel Greene, John Saxon, Janet Agren e il povero Claudio Cassinelli. E’ il film dove in una scena pericolosa in elicottero persero la vita Cassinelli e il pilota. E con questo chiudo. Ma avete visto il film di Sophia Loren?

