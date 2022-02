IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - STASERA IN TV CHE VOLETE VEDERE? ATTENTI A “TUTTE LE MIE NOTTI” DI MANFREDI LUCIBELLO, THRILLER ALL’ITALIANA MODERNO CON BARBORA BOBULOVA E UNA ANCORA NON ESPLOSA BENEDETTA PORCAROLI - CINE 34 GIOCA ANCORA COL SESSO COL FILM A EPISODI DEI VANZINA BROTHERS “E ADESSO SESSO”. SU CIELO ALLE 00, 45 POTETE RIVEDERE L’HORROR HARD “LA BIMBA DI SATANA” - IN SECONDA SERATA, ATTENZIONE, PERCHÉ ARRIVA IL PRIMO TAMARRISSIMO FILM CON PIO E AMEDEO, “AMICI COME NOI” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

leonardo dicaprio prova a prendermi

E stasera in tv che volete vedere? Iris alle 21 punta su un film bellissimo ma molto visto di Steven Spielberg, tratto da una storia vera, su un artista della truffa e della fuga, “Prova a prendermi” con Leonardo Di Caprio inseguito da Tom Hanks. Ma ci sono anche Christopher Walken, Martin Sheen e Natalie Baye.

benedetta porcaroli tutte le mie notti

La5 alle 21, 10 prova con una commedia di una ventina d’anni fa, “Ti va di ballare?” di Liz Friedlander con Antonio Banderas maestro di ballo in una classe di disadattati, Rob Brown e Yaya DaCosta.

barbara bobulova tutte le mie notti

Attenti, invece, a “Tutte le mie notti” di Manfredi Lucibello, thriller all’italiana moderno con Barbora Bobulova e una ancora non esplosa Benedetta Porcaroli che si incontrano e intrecciano un misterioso legame, Rai Movie alle 21, 10. Il film non ebbe una attenta e capillare circolazione quando uscì nel 2018.

Personalmente amo molto “Scemo&più scemo” ideato e diretto da Peter Farrelly con la grande coppia di scemi Jim Carrey e Jeff Daniels, canale 27 alle 21, 10.

scemo e piu' scemo 2

Siamo dalle parti del catastrofic-movie con “Tempesta polare” di Paul Ziller con Jack Coleman, Holly Dignard, Cielo alle 21, 15. Canale 20 alle 21, 05 passa un divertente action, “Big Game – Caccia al Presidente” di Jalmari Helander, dove il Presidente degli Stati Uniti, Samuel L. Jackson, dopo che il suo Air Force One è stato abbattuto, si ritrova sperduto in un bosco di chissà dove, e lo salva un ragazzetto tredicenne, Onni Tommila, che stava andando a cacciare un cervo per dimostrare ai genitori di essere un uomo. Ovvio che sul posto arriveranno terroristi e ribaldi di qualsiasi risma e il Presidente ha come unico alleato il ragazzetto. Piuttosto riuscito.

ti va di ballare?

Su Cine 34 alle 21, a distanza di una settimana, torna “Com’è bello far l’amore” di Fausto Brizzi con Filippo Timi come attore porno che sconvolge la casa di Fabio De Luigi e Claudia Gerini.

Il film nasceva col titolo di “Sesso in 3D” e poi si è trasformato in qualcosa di più castigato non rinnegando però il 3D. Malgrado il film sia sbandierato come commedia sexy, con tanto di set porno, dark room, e Filippo Timi come re dell’hard dal nome esplicativo di Max TwentyFive, e 25 sono proprio i centimetri dell’attrezzo, in questo film, ahimé, le mutande non se le toglie nessuno.

pio e amedeo amici come noi

Per fortuna qualche battuta buona c’è. Come un “Tu sei molto stressato… Vuoi pompino?”, detta dalla pornostar Vanessa, cioè Giorgia Wurth, a Fabio De Luigi, sposato da vent’anni con la Gerini, che ha avuto la sciagurata idea di invitare a casa sua il vecchio amico di lei, cioè Max-Timi senza sapere della sua professione di artista dell’hard.

giorgia wurth com'e' bello far l'amore

Su Canale Nove alle 21, 25 avete un altro film con Claudia Gerini, “Amiche da morire” di Giorgia Farina, ma ci sono anche Cristiana Capotondi, e Sabrina Impacciatore. Commedia siciliana col morto tutta al femminile, che ebbe un discreto successo a suo tempo, anche se a me non fosse piaciuta per nulla. Mariti tonnati e fimmine assassine!

com'e' bello far l'amore

In un’isola siciliana ricostruita, grazie all’Apulia Film Commission, tra Monopoli e Polignano a Mare, tre ragazze che poco e niente c’entrano l’una con l’altra, Gilda, la mignotta del posto, una Claudia Gerini che urla troppo, Olivia, moglie stupidina e inconsapevole di un manigoldo, una Cristiana Capotondi che si finge oca e siciliana senza controllo, e Crocetta, la porta sfiga dell’isola che lavora alla tonnara, una Sabrina Impacciatore con mutandoni, treccione e nasone, si ritrovano a formare un corpo unico quando Olivia fa secco con un colpo di pistola il marito, Tommaso Ramenghi, che non solo la sta lasciando con un malloppo da 900mila euro, ma che dichiara di averla sposata proprio perché era cretina.

shortbus 2

Fatto sparire il corpo del marito dentro le scatolette di tonno Zuccalà, dove lavora Crocetta, le tre decidono di tenersi i soldi e fingere di essere amiche. Portandosi dietro così gli sguardi della polizia, nei panni dell’inetto Malachia, un Vinicio Marchioni del tutto fuori parte, quelli delle donne del posto, capitanate dalla sempre grande Marina Confalone, e infine quelli dei soci del defunto in cerca del malloppo che cercheranno pure di farsele. “Ci chiamano il Bello e la Bestia”, dice uno dei ribaldi, “solo che il Bello sono io e la Bestia ce l’ha lui”.

nostra signora di fatima 1

Su La7D alle 21, 15 torna anche “Tootsie” di Sydney Pollack con Dustin Hoffman attore senza successo che diventa “Dorothy” per disperazione arriva al successo e si ritrova mangiato dal suo personaggio. Un po’ come Drusilla Foer, diciamo.

Ma qui c’è anche Andy Warhol come se stesso se non sbaglio. Hoffman e Pollack litigavano spesso sul set, al punto che Hoffman pretese che avesse il ruolo del suo agente, per poter ripetere anche davanti alla cinepresa le stesse battute.

amici come noi

Non fecero nessun altro film insieme. Problemi anche con i tanti sceneggiatori. Per Hoffman il film è scritto dal suo amico Murray Schisgal, per la storia fu Larry Gelbart il vero autore. Ma ci sono molti altri sceneggiatori segreti, perfino Elaine May che scrisse per le ragazze, Teri Garr e Jessica Lange, che vinse l’Oscar.

In seconda serata, attenzione, perché su Cine 34 alle 22, 55 arriva il primo tamarrissimo film con Pio e Amedeo, “Amici come noi”, diretto da Enrico Lando, ma con ben sette scene riscritte e rigirate da in segreto da Fausto Brizzi, e attori di contorno del peso di Alessandra Mastronardi, Massimo Popolizio e Maria Di Biase.

shortbus 1

Forti, allora, di un paio di stagione alle “Iene” e di qualche scherzo pesante, come quello a Paolo Sorrentino agli Oscar in quel di Los Angeles, per il loro sgangherato film d’esordio, i due foggiani Pio e Amedeo avevano ciecamente seguito le istruzioni del loro produttore, Pietro Valsecchi, ancora fresco dell’incasso pauroso (52 milioni di euro) di “Sole a catinelle” con Checco Zalone, che pensava di poter ripetere il miracolo con i due comici foggiani.

john travolta lisa kudrow magic numbers

Così, mentre tutto il cinema italiano si spostava a Lecce e dintorni grazie alla potenza dell’Apulia Film Commission, Pio e Amedeo cercavano giustamente di fuggire da Foggia e dai foggiani come spiegava la grande canzoncina che aveva ideato per loro proprio Checco Zalone: “Fuggi da Foggia/non per Foggia/ma per i foggiani che stanno a Foggia”.

leonardo dicaprio prova a prendermi 1

Da Foggia, come sapevano bene due maestri come Renzo Arbore e Fernando Di Leo, è sempre stato bene fuggire.

Come film, certo, è zoppicante, la sceneggiatura va da tutte le parti, ma l’insieme è gradevole, i soldi della produzione si vedono, Pio e Amedeo sono freschi e carichi di energia.

sorvegliato speciale.

Erano anni che non si vedeva un personaggio di terrone dall’appetito sessuale così scatenato come Amedeo, pronto anche a farsi il suo amico in una scena a letto davvero notevole e il loro bacio a Amsterdam è proprio pesante. Anni, anzi secoli che non si sentiva parlare del Real Zapponeta, la squadra dove gioca Amedeo e della città, Zapponeta, che ha dato i natali a una icona come Nicola Di Bari. Certo.

tootsie

Il film, a parte le immagini eleganti che ci mostra il padovano Enrico Lando, è molto cafone e la comicità di Pio e Amedeo è tamarrissima. I critici in sala all’anteprima sbuffavano e uscirono totalmente schifati. Amico del duo, li avevo un po’ lanciati in un mio programma su Rai Due, “Base Luna”, li presentavo senza vergogna. In realtà loro erano decisamente superiori al film pasticciato che era uscito. Rarissima la copia col primo montaggio del film, senza i rifacimenti di Fausto Brizzi. Chi ce l’ha dovrà tenerla ben stretta.

valeria golino respiro

Su Cielo alle 23 avete lo scatenatissimo e irriverente “Shortbus” di John Cameron Mitchell con Raphael Barker, Lindsay Beamish, Justin Blond , storia di un bel club di scopatori newyorkesi di ogni razza e sesso. All’epoca sembrò molto spinto, magari oggi non è più così.

Rai Movie alle 23 presenta il film che lanciò Emanuele Crialese, “Respiro” con Valeria Golino, Vincenzo Amato, storia drammatica di pescatori e femmine pazze in quel di Lampedusa. Allora sembrò una cosa del tutto nuova e vinse il premio della Semaine de la critique a Cannes lo stesso anno che venne presentato lì anche “Bella ciao”.

e adesso sesso 1

Commedia con vendetta al femminile è “Bad Moms – Mamme cattive” di Jon Lucas e Scott Moore con Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate, Canale 5 alle 23, 30.

Più nota la commedia con Julia Roberts e Richard Gere “Se scappi, ti sposo” diretta dallo specialista Garry Marshall, Nove alle 23, 35. Drammone sentimentale durante che si dipana durante la Seconda Guerra Mondiale in quel di Londra è “Una strada, un amore” diretto da Peter Hyams con Harrison Ford, la stupenda Lesley-Anne Down e Christopher Plummer come marito tradito. Sono anni che non lo rivedo, ma non era affatto male. Bellissimo cast.

la bimba di satana 2

Cine 34 alle 00, 45 gioca ancora col sesso col film a episodi dei Vanzina brothers “E adesso sesso” con Max Giusti, Adolfo Margiotta, Elena Russo, Eva Henger. L’episodio migliore è quello con la coppia di palermitani Tony Sperandeo Gigi Burruano. Grande classe.

Su Cielo alle 00, 45 potete rivedere l’horror hard “La bimba di Satana” di Mario Bianchi con Jacqueline Dupré. Rete 4 alle 00, 50 presenta un buon prison movie, “Sorvegliato speciale” di John Flynn, ottimo regista, con Sylvester Stallone, Donald Sutherland, Darlanne Fluegel, Tom Sizemore. Non si vede da parecchio.

sorvegliato speciale 2

Come se non bastasse l’arrivo del primo film non riuscito di Pio e Amedeo, arriva su Cine 34 alle 2, 25 anche il primo (e finora unico) film del gruppo comico romano The Pills, cioè “The Pills: Sempre meglio che lavorare”, diretto da Luca Vecchi con i tre pills, cioè Luca Vecchi, Luigi Di Capua, Matteo Corradini, prodotto anche questo da Pietro Valsecchi in cerca di nuovi comici. Non fu un successo, ma andrebbe rivisto, un po’ perché i Pills sono amici un po’ perché il film aveva parti anche molto divertenti.

la bimba di satana 1

E’ una commedia americana di un certo peso, diretta addirittura da Nora Ephron, “Magic Numbers” con John Travolta, Lisa Kudrow e Tim Roth, Iris alle 2, 20 e mi stupisco per non averla mai vista. Mi registrerò sicuramente stanotte alle 4, 10 su Iris il mai visto mélo religioso di John Brahm “Nostra Signora di Fatima” con Gilbert Roland, Angela Clarke, Frank Silvera.

zanna bianca alla riscossa

Certo alle 4 di notte ti può apparire davvero di tutto. Cine 34 alle 4, 20 presenta addirittura “Zanna Bianca alla riscossa” di Tonino Ricci con Henry Silva, Maurizio Merli, Renzo Palmer, altro film difficile da recuperare. La chiudo qui.

