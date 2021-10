IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA IN TV IN CHIARO È UNA SERATONISSIMA. “TIRALO SU O TE LO TAGLIO!” ARRIVANO LE FEMMINE FOLLI DI “SESSO IN GABBIA” (“THE BIG DOLL HOUSE”) DIRETTO DA JACK HILL, SU “CIELO” ALLE 23,40, PRIMO STRACULTISSIMO TITOLO SIA DEI PRISON MOVIES CON LE EVASE FUORI DI TESTA SIA DELLA BLAXPLOITATION (CIOE’ FILM CHE AVEVANO COME PLATEA DI RIFERIMENTO GLI AFROAMERICANI)

Marco Giusti per Dagospia

sesso in gabbia 4

Stasera in tv in chiaro è una seratonissima. “Tiralo su o te lo taglio!” Arrivano le femmine folli di “Sesso in gabbia” (“The Big Doll House”) diretto da Jack Hill, prodotto da Roiger Corman con Pam Grier, Judith Brown, e Sid Haig, Cielo alle 23, 40, primo stracultissimo titolo sia dei prison movies con le evase fuori di testa sia della blaxploitation. Corman mandò il giovane Jack Hill nelle Filippine a girare questo piccolo film di serie B che divenne presto celebre. Hill scoprì la giovanissima Pam Grier che lavorare in segreteria e non pensava di fare il cinema e ne fece la prima star della blaxploitation.

sesso in gabbia 8

“Si lavorava a film per i quali l'industria cinematografica non provava altro che disprezzo”, ha detto anni dopo Jack Hill. “C'era molto razzismo, molto era sotto la superficie, ma c’era. E i dirigenti degli studios disprezzavano anche il pubblico per cui stavano facendo film. È stata una dura battaglia cercare di fare qualcosa di veramente buono”.

a beautiful day 2

Ma non finisce qui, Rai 4 alle 23, 15 passa invece il bellissimo “A Beautiful Day” di Lynne Ramsay con Joaquin Phoenix reduce di guerra che diventerà un killer per salvare la figlioletta di un senatore che era stata rapita. Rete 4 a mezzanotte in punta lancia invece “BlackKklansman” di Spike Lee, bellissimo film su un poliziotto nero che infiltra dentro il KKK un agente, Adam Driver.

tuta blu 2

Andando più tardi arrivano anche “Tuta blu” di Paul Schrader con Richard Pryor, Harvey Keitel e Yaphet Kotto, dedicato alla classe operaia americana, Iris alle 2, 05, e horror come “Demoni” di Lamberto Bava, prodotto da Dario Argento, con Urbano Barberini, Natasha Hovey, Fiore Argento, Nicoletta Elmi, Rai Movie alle 3, 15, e perfino un superclassico come “Il mostro della laguna nera” di Jack Arnold con Julie Adams, Ben Chapman e Richard Carlson, Iris alle 4.

i pompieri

In prima serata trovate anche il supervisto “I pompieri” di Neri Parenti con Villaggio-Banfi-Gigi e Andrea-Ricky Tognazzi e Moana Pozzi, Cine 34 alle 21, il film di guerra “USS Indianapolis” diretto da Mario Van Peebles (però…) con Nicolas Cage non ancora bollitissimo, Thomas Jane e Tom Sizemore, lo sfortunato “Catwoman” di Pitof con Halle Berry e Sharon Stone, Canale 20 alle 21, 05, che non piacque a nessuno, il molto visto “Soldato Jane” di Ridley Scott con Demi Moore, Viggo Mortensen e Anne Bancroft, Cielo alle 21, 15.

rocky

Ma ci sono anche “Rocky”, il primo, quello diretto da John Avildsen con tutto il cast originale, Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith e Carl Weathers, Nove alle 21, 30, un “Wuthering Heights” diretto nel 1992 da Peter Kosminsky con Juliette Binoche, Ralph Fiennes e Janet McTeer, Tv2000 alle 21, 20. In seconda serata potete trovare “Ho vinto la lotteria di capodanno” di neri Parenti con Paolo Villaggio, Cine 34 alle 22, 55. Rai Tre presenta alle 00, 10 “Un profilo per due” di Stephane Robelin con un invecchiato Pierre Richard e Yannis Lespert.

rocky

Rai Tre nella notte si lancia nel recupero dei film italiani del ventennio, il mai visto “Violetta nei capelli” di Carlo Ludovico Bragaglia con Lilia Silvi, Irasema Dilian e Carla Del Poggio, alle 1, 55, e “In cerca di felicità” di Giacomo Gentilomo con Tito Schipa, Elena Luber e Alberto Rabagliati, alle 3, 15. Tutto si chiude su “Perdono”, musicarello di Ettore Maria Fizzarotti con Caterina Caselli e Fabrizio Moroni, Rai Movie alle 5, e su “A noi piace freddo” di Steno con Tognazzi e Vianello, Yvonne Furneaux e Francis Blanche, Cine 34 alle 5, 30.

