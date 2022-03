IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA VI CONSIGLIO DI VEDERE LE ULTIME DUE PUNTATE DI “LOL 2” PERCHÉ CORRADO GUZZANTI, VIRGINIA RAFFAELE E MACCIO CAPATONDA FANNO DAVVERO MOLTO RIDERE. IN CHIARO COSA POSSO CONSIGLIARVI? FORSE È LA GIORNATA GIUSTA PER UN GRANDE FILM DI GUERRA DI CLINT EASTWOOD, “FLAGS OF OUR FATHERS”. O PER IL BEL GIALLO DI GIUSEPPE TORNATORE “LA MIGLIORE OFFERTA”. PER I PIÙ SPORCACCIONI IL SEMPRE STRACULT/STRATRASH “LE DOLCI ZIE”. NON È IL MODO MIGLIORE PER CELEBRARE LUCIO DALLA PASSARE IL TRASHISSIMO “IL SANTO PATRONO”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

le dolci zie

Sveglia! Con 695 mila euro e 94.611 attenti spettatori il darkissimo “The Batman” di Matt Reeves con Robert Pattinson ha fatto il suo ingresso in società alla faccia dei russi che non lo possono vedere e si consoleranno con qualche vecchio film del putiniano Mikalkhov. Secondo “Uncharted” con Tom Holland, cioè l’attuale Spider-Man, con 52 mila euro e un totale di 4,5 milioni di euro.

le dolci zie 2

Al terzo e quarto posto due film di Kenneth Branagh, “Belfast” con 34 mila euro e “Assassinio sul Nilo” con 28 mila euro. Tra le new entries segnalo la commedia per vecchie signore “Il ritratto del Duca” con la deliziosa coppia Jim Broadbent-Helen Mirren, sesta con 20 mila euro, il settimo posto di “Luigi proietti detto Gigi” di Edoardo Leo con 10 mila euro e l’ottavo posto di “Cyrano” di Joe Wright con Peter Dinklage, un vero disastro di incasso, con 6 mila euro. Mah!

Stasera vi consiglio di vedere le ultime due puntate di “Lol2” perché Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele e Maccio Capatonda fanno davvero molto ridere e qualcosa che ci rilassi un po’ ci vuole. In chiaro in prima serata cosa posso consigliarvi? Forse è la giornata giusta per un grande film di guerra di Clint Eastwood, “Flags of Our Fathers” con Ryan Philippe, Jesse Bradford, Rai Movie alle 21, 10. O per il bel giallo di Giuseppe Tornatore “La migliore offerta” illuminato da Geoffrey Rush che si perde in una storia che non potrà controllare, Cine 34 alle 21. C’è anche un altro film di Clint Eastwood, “L’uomo nel mirino”, Iris alle 21, un suo grande classico, dove da poliziotto di Los Angeles deve difendere una testimone, Sondra Locke, presa di mira da troppi killer.

le dolci zie 1

Bellissimo. Lo sapete. Per chi non se lo ricorda più ci sarebbe “Mamma, ho perso l’aereo” di Chris Columbus con Macaulay Culkin e i cattivi Joe Pesci e Daniel Stern, canale 27 alle 21, 10. Per i più sporcaccioni il sempre stracult/stratrash “Le dolci zie” di Mario Imperoli con Marisa Merlini, Femi Benussi, Pascale Petit, Orchidea De Santis e Mario Maranzana, Cielo alle 21, 15. Penso che sia divertente il superaction “The Transporter Legacy” di Camille Delamarre con Ed Skein, reboot della saga Transporter (ne avessi visto uno…). Per i più raffinati ci sarebbe “La promessa dell’alba” di Eric Barbier con Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Diedier Bourdon e Jean_Pierre Darroussin, Rai Tre, bella versione del romanzo autobiografico di Romain Gary.

le dolci zie 6

In seconda serata passa un terzo film di Clint Eastwood, il biopic “J. Edgar”, sulla vita di J. Edgar Hoover, potente capo della CIA intepretato da Leonardo Di Caprio, Iris alle 23, 20. Ci sono anche Naomi Watts, Josh Lucas, Lea Thompson e Armie Hammer. Clint si permette di dire cose pesante su Hoover. Cine 34 alle 23, 45 presenta un altro buon film di Tornatore, dedicato al sogno del cinema e alla Sicilia dei paesini degli anni’50, “L’uomo delle stelle” con Sergio Castellitto, l’inedita allora Tiziana Lodato e un corposa cast di sicilianissimi come Tony Dperandeo, Gigi Burrano, Franco Scaldati…Da non perdere. Da non perdere neanche un tardo capolavoro di Samuel Fuller dedicato al suo battaglione in missione in Europa, “Il grande uno rosso” con Lee Marvin, meraviglioso, Mark Hamill giovanissimo, Robert Carradine, Bobby Di Cicco, Stéphane Audran, Rai Movie alle 23, 45.

la migliore offerta

Ricordo che in sala, a Torino, nel buio più fitto un ragazzo si svegliò per urlare “Ma quello è Luke Skywalker di Star Wars!!!”. Penso sia per questo che Mark Hamill non ha girato molti altri film oltre a Star Wars. Cine 34 alle 2, 05 lancia un terzo film di tornatore, “Malena” con la sempre conturbamnte Monica Bellucci. Tanto lo so che preferite l’Orchidea De Santis di “Le dolci zie”. Rai Tre alle 2, 15 presenta il “Pasolini” che parla un po’ inglese un po’ italiano di Abel Ferrara con Willem Dafoe meraviglioso protagonista. Ci sono anche Maria De Medeiros come Laura Betti (esagerati…) e una favolosa Adriana Asti come Susanna Pasolini. E’ un film che difendo a spada tratta anche se, capisco, possa non piacere.

le dolci zie 1

Su Iris alle 3, 25 avete il primo film della saga “Angelica” di Bernard Borderie con Michèle Morgan, Robert Hossein e la nostra Rosalba Neri. Non è il modo migliore per celebrare Lucio Dalla passare il trashissimo “Il santo patrono” di Bitto Albertini dove interpreta un prete di paese che lotta per il ripristino del nome di San Satiro Vedovo, Rete 4 alle 3, 35. Ricordo divertente “Panama Sugar” di Marcello Avallone con Oliver Reed, Scott Plank, Lucrezia Lante Della Rovere, Duilio Del Prete e Memè Perlini, Cine 34 alle 3, 45. Chiudo con il mai visto “L’amore si fa così” di Carlo Ludovico Bragaglia con Enrico Viarisio, Jacqueline Prevot, Luigi Almirante e Paolo Stoppa, Iris alle 5, 20. Scritto addirittura da Achille Campanile. Svegliate Aldo Grasso.

le dolci zie 3 flags of our fathers 6 flags of our fathers 2 il santo patrono 3 il santo patrono 4 il santo patrono la migliore offerta 5 la migliore offerta 2 la migliore offerta 7 la migliore offerta 9