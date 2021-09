IL DIVANO DEI GIUSTI - IN STREAMING AVVISO CHE SU AMAZON PRIME AVETE, FRESCHISSIMI DAL CINEMA IL DIVERTENTE KOLOSSAL MARVEL “THE SUICIDE SQUAD” E “A QUIET PLACE II”. SU NETFLIX INVECE “DETECTIVE PIKACHU” E “SONIC”. IN CHIARO I MIEI FILM PREFERITI ARRIVANO NELLA NOTTE PIÙ CUPA, COME “QUANDO IL SOLE SCOTTA”, GIALLO EROTICO CON UNA GIOVANISSIMA E ANCORA SCANDALOSA MIMSY FARMER E… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Allegramente introdotto dal trailer del nuovo film di Nanni Moretti, “Tre piani”, che vanta un estratto degli 11 minuti di applausi di Cannes (ma non ha vinto niente!), un Riccardo Scamarcio di almeno tre anni fa, e la fondamentale frase di un giornalista di Repubblica “Un urlo contro il torpore”, è tornata ieri sera Lilli Gruber trionfante con Travaglio-Sallusti-Mieli e la dottoressa Viola. Siamo salvi. La stagione può iniziare. In streaming avviso che su Amazon Prime avete, freschissimi dal cinema il divertente kolossal Marvel “The Suicide Squad” di James Gunn con Margot Robbie e Idris Elba e “A Quiet Place II” con Emily Blunt.

Su Netflix invece “Detective Pikachu” e “Sonic” con James Marsden e Johnny Depp. Ancora più interessante è la programmazione di Rai Play con il film scandalo del 2012 di Sabrina Ferilli con il bel Francesco Testi, “Né con te né senza di te” diretto da Vincenzo Terracciano, prodotto da Alberto Tarallo. Scandalo per la storia d’amore che secondo lui, Testi, ci fu, secondo lei, Sabrina, non ci fu. Ci fu anche una causa in tribunale… Su Rai Play trovate anche “La favorita” di Yorgos Lantimos che lanciò Olivia Colman, regina divisa tra Rachel Weisz e la nuova favorita Emma Stone e il vecchio “Mare matto” di Renato Castellani con Jean-Paul Belmondo, Gina Lollobrigida, Tomas Milian e Odoardo Spadaro.

In chiaro, lo sapete, i miei film preferiti arrivano nella notte più cupa, come “Quando il sole scotta”, che traduce “Road to Salina”, Rete 4 alle 4, 20, giallo erotico di Georges Lautner con una giovanissima e ancora scandalosa Mimsy Farmer, aveva da poco girato “More”, e Robert Walker Jr e i due vecchi Rita Hayworth e Ed Begley. Vietatissimo non l’ho potuto vedere quando uscì cinquant’anni fa e vederlo oggi, ahimé, non è la stessa cosa, ma il trailer inglese con Mimsy Farmer nudissima ve lo consiglio.

In chiaro in prima serata avete su Rai Due alle 21, 20 “Resta con me” dell’islandese Baltasar Kormakur, lo stesso della serie che sto vedendo adesso, “Trapped”, con Shainee Woodley e Sam Claflin che fanno i navigatori solitari messi al tappeto da una tempesta. Grande film di mare girato da uno specialista.

Rai Movie alle 21, 10 si lancia sul kolossal tedesco dedicato a Gerard Richter “Opera senza autore” dell’altissimo e nobilissimo Florian Henkel von Donnersmarck con Tom Schilling come l’artista da giovane, Sebastian Koch il vecchio nazista cattivo, Paula Beer la bella fidanzata. C’è anche un Joseph Beuys un po’ ridicolo, ma sembra che sia una biografia molto documentata di Richter.

Ho sempre trovato affascinante “La notte dell’agguato” di Robert Mulligan, Iris alle 21, western-thriller, dove il vecchio cowboy Gregory peck si trova a dover difendere Eve Marie Saint e il suo bambino, da un capo indiano pericolosissimo che rivuole suo figlio. Mi piaceva molto Robert Mulligan. Cine 34 lancia invece alle 21 un vecchio film di Giuseppe Tornatore con Marcello Mastroianni, “Stanno tutti bene”, dove un uomo malato decide di andare a trovare i figli sparsi per l’Italia. Scritto da Tonino Guerra, metafora del paese. Non deve essere male “Joker – Wild Card” di Simon West, canale 20 alle 21, 05, superaction con Jason Statham, Sofia Vergara, Stanley Tucci, Anne Heche. Non ha grande fama, invece, “La famiglia omicidi”, Cielo 21, 15, dark comedy inglese diretta da Niall Johnson con grande cast, Rowan Atkinson, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas, Patrick Swayze.

In seconda serata mi rivedrei su Cielo alle 23, 15 “Ritratto di borghesia in nero” di Tonino Cervi con Ornella Muti nel momento del suo massimo fulgore, Senta Berger, Paolo Bonacelli e Stefano Patrizi. E’ sempre uno spettacolo “Il generale Della Rovere” di Roberto Rossellini con Vittorio De Sica, imbroglione che riacquista la sua dignità di fronte alla morte, Tv2000 alle 22, 35. E’ al di sotto delle aspettative il vecchio western di Delmer Daves “Rullo di tamburi” con Alan Ladd, Audrey Dalton e Charles Bronson, polacco con la faccia buffa che fa l’indiano.

Su 7Gold alle 23, 30, l’avventuroso alla Alistair MacLean “Amici e nemici” di George Pan Cosmatos con Roger Moore, Telly Savalas, David Niven, Elliot Gould, Claudia Cardinale e Richard Roundtree. C’è pure William Holden in un buffo cameo che accompagnava la sua fidanzata Stephanie Powers. Ha delle recensioni terribili e, confesso, non l’ho mai visto, ma il cast è curioso e Cosmatos è un regista pieno di sorprese. Tutto girato in Grecia… Ricordo invece interessante “40 carati”, TV8 alle 23, 30, curioso giallo, opera prima di Asger Leth, figlio di quel regista danese, Jorden Leth, riscoperto e omaggiato come un maestro da Lars Von Trier in “Le cinque variazioni” (dove lo stesso Asger figura come assistente del padre).

Si intitolava in America “Man On A Ledge”, cioè L’uomo sul cornicione. Perché proprio di questo si tratta, almeno nella prima parte del film. Cioè la curiosa, ma non nuova situazione di un uomo, Sam Worthington, già eroe di “Avatar”, che sale sul cornicione di un grattacielo, il Roosevelt Hotel di New York e giura di buttarsi di sotto. Lo farà però solo se la polizia non chiamerà subito ad aiutarlo una celebre detective, la bionda Elisabeth Banks, specializzata in casi come questo, cioè di aspiranti suicidi, ancora in crisi perché l’ultimo suicida le si è spiaccicato proprio sotto i suoi occhi. Mentre lei arriva, veniamo a sapere che l’uomo si chiama Nick Cassidy, è in realtà un ex-poliziotto, finito in galera con una condanna a 25 anni per un furto che giura di non aver commesso, poi evaso durante i funerali del padre. Ma non sappiamo bene il suo gioco. Grazie al titolo italiano, “40 carati”, capiamo subito che c’è proprio di mezzo un gioiello da miliardari, e quindi un colpo grosso da fare.

E’ forse uno dei migliori film di Spike Lee, e uno dei suoi rari film con tutti attori bianchi, “La 25a ora” con Edward Norton che deve andare in galera e scontare sette anni e passa con gli amici la sua ultima giornata di libertà, ventiquattro ore. Grande cast, Philip Seymour Hoffman, Barry Pepper, Rosario Dawson. Lo ricordo bellissimo. Molto meno bello, anzi proprio tremendo il finto erotico americano di Joe D’Amato “Undici giorni, undici notti” con Kristine Rose, Ruth Collins, Fredrick Lewis, Cine 34 alle 23, 50.

Nella notte passano molte repliche, l’erotico softissimo di John Derek “Love You” con Annette Haven e Leslie Bovee, Cielo all’1, il sempre glorioso “Il presidente del Borgorosso Football Club” di Luigi Filippo D’Amico con Alberto Sordi, Carlo Taranto e Margherita Lozano, Cine 34 all’1, 25. Su Iris all’1, 40 vi consiglio “L’ultima parola: La vera storia di Dalton Trumbo” di Jay Roach, biopic sul vero sceneggiatore di Hollyood Dalton Trumbo, interpretato da Bryan Cranston, che per le sue idee comuniste venne perseguitato durante la caccia alle streghe, e si arrangiò scrivendo sceneggiature di ogni tipo con altri nomi. Vinse anche un Oscar col nome finto.

Fino a quando, dopo “Ben-Hur” di William Wyler e “Spartacus” di Stanley Kubrick, venne completamente riabilitato da Hollywood. Bel cast, con Diane Lane come moglie di Trumbo e John Goodman come produttore di film di serie Z che lo aiuta nei momenti più difficili. “The Missing” di Ron Howard con Cate Blanchett e Tommy Lee Jones, Rai Movie alle 2, 55, è un ottimo western che trovate anche su Rai Play senza fare troppo tardi.

Molto più rara la commedia francese di Michel Audiard “Rosamunda non parla… spara” con Annie Girardot, Bernard Blier, Maurice Biraud, Rete 4 alle 2, 55. Lo ricordo come una commedia di grande successo in Francia. Curioso ma non ha grande fama “Confidenze a uno sconosciuto” di Georges Barnawil con Sandrine Bonnaire vedova di dentista in quel di Pietroburgo nel 1906 che si sfoga con uno sconosciuto, William Hurt, che la ascolta perché è legato alla sua storia. Giallo complessa e per nulla noto, lo trovate su Iris alle 3, 50.

Per fortuna che alle 4, 20 su Cine 34 arriva il grande poliziottesco di Enzo G. Castellari “Il cittadino si ribella” con Franco Nero, Giancarlo Prete, Barbara Bach, Renzo Palmer, tutto girato a Genova, con Nero che cerca vendetta alla Charles Bronson. Bang! Bang! Tutto si chiude alle 5 con il musicarello che piacerà a Bong Joon-ho “In ginocchio da te” di Ettore Maria Fizzarotti con Gianni Morandi su Rai Movie e col mélo, davvero a me ignoto, di Robert Siodmak “Il grande giuoco” su Iris, dove Gina Lollobrigida fa la femme fatale che rovina due volte, visto che ha un doppio ruolo, la vita del povero Raymond Pellegrin, che per colpa sua finisce pure nella Legione Straniera. Da recuperare.

