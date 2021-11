IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - IN STREAMING, È IL MOMENTO DELLA SERIE ANIMATA DI ZEROCALCARE “STRAPPARE LUNGO I BORDI”, CON TANTO DI SOLITA INUTILE POLEMICA SUL ROMANO. COME ALTRO AVREBBE DOVUTO PARLARE? E POI NON CI SONO I SOTTOTITOLI? - NON SI PARLA, INVECE, DI QUANTO SIA MASCHIOCENTRICA E ZEROCALCARECENTRICA, AL PUNTO DI APPARIRE VECCHIOTTA AI PIÙ GIOVANI E A NON PIACERE A TUTTE LE RAGAZZE E RAGAZZINE. VA BENE, INSOMMA, PER I LETTORI DI “REPUBBLICA”, VA BENE PER RILANCIARE L’ANIMAZIONE ITALIANA, MA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

strappare lungo i bordi 1

In tv, in streaming, è il momento, come ben sapete di “Gomorra – Stagione Finale”, piace a tutti mi sembra, ma anche della serie animata di Zerocalcare “Strappare lungo i bordi”, con tanto di solita inutile polemica sul romano. E come altro avrebbero dovuto parlare? Come chiedere a Ciro e a Genny di non parlar napoletano… E poi non ci sono i sottotitoli?

gomorra – stagione finale

Io, “Hellbound” me lo vedo in coreano, anzi in coreano del sud, suppongo. Per non parlare delle serie crime islandesi o norvegesi. Non si parla, invece, di quanto sia maschiocentrica e Zerocalcarecentrica la serie di Zerocalcare, al punto di apparire vecchiotta alle generazioni più giovani e a non piacere a tutte le ragazze e ragazzine. Va bene, insomma, per i lettori di Repubblica, va bene per rilanciare l’animazione italiana, ma questo aspetto troppo maschile può non piacere.

