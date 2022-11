IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - IN STREAMING SU "PRIME" C’È LA PRIMA DI UN ACTION COMEDY NAPOLETANO, IDEATO E DIRETTO DA GIAMPAOLO MORELLI, “FALLA GIRARE – THE LAST JOINT”, UN FILM ABBASTANZA STRAMPALATO, MA DIVERTENTE - IN UN MONDO DOVE SONO STATE VIETATE PER LEGGE LE COLTIVAZIONI DI MARIJUANA, UN INFLUENCER TROVA CASUALMENTE UNA PIANTINA D’ERBA NEL GIARDINO. DECIDE COSÌ DI VENDERLA A UN BOSS DELLA DROGA, MA SCOPRE CHE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Anzi, che vediamo stasera se non vediamo i Mondiali, stesi sul divano e, certo, sono uno spettacolo… In streaming su Amazon Prime c’è la prima di un action comedy italiano, anzi napoletano, ideato e diretto da Giampaolo Morelli, al suo secondo film da regista, “Falla girare – The Last Joint”. Senza pretese, qualche risata ci scappa. L’idea, di Morelli e del suo cosceneggiatore storico Giampaolo Ansanelli, è abbastanza strampalata, ma divertente.

In un mondo dove sono state vietate per legge le coltivazioni di marijuana, un influencer napoletano non molto tagliato per il lavoro, Morelli stesso col ciuffo, trova casualmente una piantina d’erba dentro una statua che ha nel giardino. Decide così di venderla a un boss della droga, addirittura Leopoldo Mastelloni in versione urlata e sguaiata come ai vecchi tempi. Ma scopre che ha in mano solo la piantina maschio.

Se non si procura una piantina femmina, non si può dare il via alla coltivazione. La trova nel museo botanico del Vaticano. Niente di più facile. Ma serve una banda e un piano. Così, con un gruppo di variopinti personaggi, suo fratellastro, “ragazzo svantaggiato”, Giovanni Esposito, un militante ecologico e un piccolo spacciatore, Ciro Priello e Fabio Balasso dei Jackals, il padre, vecchio malavitoso di buon cuore che abita in uno smorzo, ovviamente Michele Placido, si mette in azione per il colpo. Infiltrata tra di loro c’è anche una bella poliziotta, Laura Adriani, che cerca di capire da tempo come fare per incastrare il boss della droga.

Tutto procede seguendo il doppio binario di altri film di successo, un po’ “Smetto quando voglio” un po’ “Ammore e malavita” con lo stesso Morelli. Alla fine spuntano anche i cinesi cattivi, che sono poi due giapponesi da anni a Roma, Tayo Yamanouchi, figlio di Hal Yamanouchi e Jun Ichikawa che gli spettatori più accorti ricorderanno protagonista di “Cantando dietro i paraventi” di Ermanno Olmi. Tutto finisce in caciara. Era ovvio. Ma due risate, ripeto, grazie ai Jackals e a Giovanni Esposito le fate.

