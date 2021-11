IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - STREPITOSA SU DISNEY+, COME IMMAGINAVO, “THE BEATLES: GET BACK”, TRE PUNTATE DA DUE ORE L’UNA, MONTATE E DIRETTE DA PETER JACKSON - NON SONO MAI STATO UN SUPERFAN DEI BEATLES, MA SOLO AVERLI RICOSTRUITI NELLA LORO INTIMITÀ E CREATIVITÀ MI SEMBRA UN MIRACOLO. BASTEREBBE SOLO IL MOMENTO DELL’ELABORAZIONE DI “GET BACK” PER RENDERCI CONTO DI QUEL CHE STA RIPORTANDO ALLA LUCE JACKSON CON UNA PASSIONE DA FAN E DA CINÉPHILE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the beatles get back peter jackson 2

Strepitosa su Disney+, come immaginavo, “The Beatles: Get Back”, tre puntate da due ore l’una, montate e dirette da Peter Jackson, tratte dalle 60 ore di registrazioni video in 16 mm e dalle 150 ore di nastri audio girati in uno studio di registrazione per il documentario di Michael Lindsay Hogg sull’ultimo disco del gruppo e che poi diventerà “Let It Be”.

documentario the beatles get back 9

Ho visto solo la prima puntata, e non sono mai stato un superfan dei Beatles, ma solo averli ricostruiti nella loro intimità e nella loro creatività, Paul McCartney super attivo, John Lennon che non apre bocca, Ringo che pensa al film con Peter Sellers che si gira nello studio accanto, “The Magic Christian”, George Harrison defilato, Yoko Ono che sta accanto a Lennon e non apre mai bocca, mi sembra un miracolo.

documentario the beatles get back 8

E Peter Jackson, dopo averci dato un capolavoro come “They Shall Not Grow Old”, dove i soldati della prima guerra mondiale riprendo forma, colore e vita, applica qui la stessa tecnica per riportarci i Beatles assieme per l’ultimo disco e l’ultimo concerto. Basterebbe solo il momento dell’elaborazione di “Get Back”, suonata alla chitarra da Paul McCartney e che poi si allarga a Ringo, George e John, per renderci conto di quel che sta riportando alla luce Jackson con una passione da fan e da cinéphile. Non è solo un problema di cinema. Jackson punta all’essenza della creatività della band più famosa del 900.

peter jackson documentario the beatles get back 5 the beatles get back documentario the beatles get back 11 documentario the beatles get back 4 the beatles get back peter jackson 1 documentario the beatles get back 10 documentario the beatles get back 6 documentario the beatles get back 12

documentario the beatles get back 7