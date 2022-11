IL DIVANO DEI GIUSTI - SVEGLIA CHE ALLE 21 TORNA SHARON STONE CHE ACCAVALLA LE GAMBE PER FAR IMPAZZIRE GLI SPETTATORI GUARDONI IN “BASIC INSTINCT” - IN PRIMA SERATA TROVATE ANCHE "LA FORMA DELL’ACQUA” DI GUILLERMO DEL TORO CON SALLY HAWKINS INNAMORATA DELL’UOMO PESCE DOUG JONES,- IN SECONDA SERATA SU CINE 34 TROVATE IL CLAMOROSO “I MIEI PRIMI 40 ANNI” DEI VANZINA, UNA SORTA DI BIOPIC DEI PRIMI QUARANT’ANNI DI MARINA RIPA DI MEANA INTERPRETATA QUI DA CAROL ALT… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

SHARON STONE IN BASIC INSTINCT

E in chiaro che c’è da vedere? Sveglia che su Iris alle 21 torna Sharon Stone che accavalla le gambe per far impazzire gli spettatori guardoni in “Basic Instinct” di Paul Verhoeven con Michael Douglas poliziotto violento, Sharon Stone superindagata (ma guarda un po’), George Dzundza, Jeanne Tripplehorn e perfino Dorothy Malone. Ogni volta che lo rivedo lo trovo perfetto. Su Cine 34 alle 21 torna anche “Olé” dei Vanzina con Massimo Boldi al primo divorzio da Christian, ma ci sono anche Daryl Hannah (pensa un po’…) e Natalia Estrada in grande forma, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi e Francesca Lodo, che nel frattempo è scomparsa dalle scene. I

ole vanzina

l film, alla fine, non era male, malgrado qualche battuta pesante “Ha visto più piselli lei del minestrone de mi nonna”. Ci fu, all’epoca, anche una grana politica, come scrivevo sul “Manifesto”: “Ma come? Ci abbiamo messo anni a sdoganare i Vanzina e a farli diventare se non di sinistra, diciamo almeno progressisti, e ora l'Unione, come un sol uomo (Mastella però non ha detto come la pensa...), si scaglia contro Olé, ultima fatica cinepanettonistica vanziniana, e chiede che il film venga addirittura bandito dagli schermi Rai?”. Ma ve la ricordate l’Unione?

knives out 1

Mentre aspettiamo sugli schermi e poi subito in streaming in tempi record il sequel del supergiallo “Knives Out” ci sarebbe su Rai Uno alle 21, 25 il primo, cioè il fortunato “Cena con delitto” di Rian Johnson con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon, Toni Collette. L’idea è proprio quella di ricostruire i bei gialli alla Agatha Christie, dove tutti, ma proprio tutti, fino all’ultimo cameriere, possono essere il colpevole. Un genere che vede come elementi fondamentali un grande cast di star e una sceneggiatura perfetta che non deve svelare nulla fino alla fine.

cena con delitto knives out

Johnson, che ha diretto un kolossal niente male come Star Wars-The Last Jedi, mette dentro il suo giallo pensato da anni non solo il James Bond in carica Daniel Craig, che veste in tweed ma ha un terribile accento del Sud un po’ cafone, gli dicono che parla come il gallo Foghorn Leghorn della Warner, la bellissima cubana Ana de Armas, che ritroveremo poi in “007 No Time To Die” e “Blonde”, vecchie e nuove star come Jamie Lee Curtis e Don Johnson, Chris Evans e Toni Colette, Christopher Plummer e Michael Shannon.

cena con delitto knives out

Camei che non possiamo non apprezzare come quelli di Frank Oz, voce e autore dei Muppets, M. Emmet Walsh, K Callan, ma anche riferimenti continui a Sleuth di Joseph Mankiewicz, alla Fletcher di Angela Lansbury a The Last of Sheila. Diciamo che tutto parte dal suicidio di un celebre scrittore di gialli, Harlan Thrombey, interpretato da Christopher Plummer, proprio nel giorno del suo 85° compleanno. Ma si tratta veramente di un suicidio?

addio al nubilato 2

Su Rai Due alle 21, 20 mi sembra che non ci sia storia con la commedia di Francesco Apolloni “Addio al nubilato” con Laura Chiatti, Antonia Liskova, Jun Ichikawa, Chiara Francini che si riuniscono per festeggiare l’addio al nubilato, come da titolo, di una di loro. Su Warner tv alle 21 arriva invece l’ottimo film di satira politica “Sesso & potere” di Barry Levinson con Dustin Hoffman, Robert De Niro, la povera Anne Heche, Denis Leary e Woody Harrelson.

sesso & potere 2

Per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica da uno scandalo sessuale che potrebbe compromettere la rielezione del presidente americano, il suo braccio destro e lo spin doctor De Niro decidono di costruire con le forze di un produttore di Hollywood, Dustin Hoffman, una bella guerra per finta in Albania. Ci siamo…

sandra bullock miss detective

Solo per gli amanti del trash ci sarebbe “Hercules: La leggenda ha inizio” diretto da uno specialista come Renny Harlin nel 2014 con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam Garrigan, Liam McIntyre, Italia 1 alle 21, 20. Critiche terribili. “Va tolto dalle sale al più presto per evitare i danni che può provocare al cervello di chi malauguratamente lo abbia visto”. Ecco. Su La5 alle 21, 10 trovate Sandra Bullock in “Miss Detective” di Daniel Petrie con William Shatner, Ernie Hudson, Benjamin Bratt. Così così.

SHAPE OF WATER DEL TORO

Su Rai Movie e su Canale 27 alle 21, 10 due perle fantasy come “La forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro con Sally Hawkins innamorata dell’uomo pesce Doug Jones, un cattivissimo Michael Shannon, un tenero Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg e “I Goonies” di Richard Donner con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Ke Huy Quan, Anne Ramsey, alla faccia di “stranger Things” e di tutti i film e le serie che lo hanno saccheggiato. Guerra e viaggi nel tempo (uffa…) in “Flight World War II” di Emile Edwin Smith con Faran Tahir, Robbie Kay, Aqueela Zoll, Matias Ponce, Howard Gordon, Alberto Barros Jr. Non ha nessuno status critico…

i miei primi 40 anni

In seconda serata su Cine 34 trovate il clamoroso “I miei primi 40 anni” dei Vanzina, una sorta di biopic dei primi quarant’anni di Marina Ripa di Meana interpretata qui da Carol Alt, ma è doppiata in italiano da non so chi e di sedere (s’, proprio quello che avete capito) da certa Carmen Stowe, una professionista. In una delle scene chiave, quando Giuseppe Pambieri come Carlo Ripa Di Meana cerca di costruire la Biennale del Dissenso con due artisti cecoslovacchi, di fronte a tanto impegno Marina/Carol gli chiede “Dov’è il bagno?” e torna senza mutande.

i miei primi 40 anni

Carlo Monni è un albergatore livornese che rovina da par suo una sgangherata scena d’amore tra Marina e Pierre Cosso/Principe Caracciolo. Ma il meglio sono Elliot Gould, proprio lui, nei panni del giornalista Lino Jannuzzi (qui Nino Ranuzzi) e Massimo Venturiello come il pittore Franco Angeli (qui Roberto D’Angelo). Al primo, mentre lui scrive tutto eccitato un articolo nella redazione dell’Espresso buonanima su Bettino Craxi presidente del consiglio, Marina/Carol gli piazza in bella mostra il sederone sulla scrivania invitandolo a celebrare così il trionfo socialista.

elliot gould carol alt i miei primi 40 anni

Dal secondo, pittore drogatissimo che si serve di coca da un pusher di nome Zanza, che gli vende “robba bbona” a 250 sacchi al grammo, si prende un sacco di botte, Anche al mare assieme al suo amico simil-Schifano. Ci sono anche un finto Aristotele Onassis e una finta Jacqueline Kennedy al night portati da Marina al grido “Guardate chi v’ho portato!” mentre tutti cantano “Marina, Marina, Marina…”. Di fronte a un gruppo di urlatori anni’60, Ari dice: “Almeno Maria Callas quando strillava era intonata!”. Stracultissimo.

chiamami col tuo nome 1

Canale 20 alle 23, 15 propone il sequel, moscetto, “L’aereo più pazzo del mondo… sempre più pazzo” di Ken Finkleman con Robert Hays, Julie Hagerty, Raymond Burr, Lloyd Bridges, Chad Everett, Chuck Connors. Tra una marea di repliche Rai Movie alle 23, 45, propone “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino con Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel. Fu da subito un classico e tale rimane. Chissà se davvero gireranno il sequel…

cinque bambole per la luna d’agosto 1

Cine 34 all’1, 55 lancia un film considerato minore di Mario Bava, ma che non vorrei perdermi, “5 bambole per la luna d’agosto” con William Berger, Edwige Fenech, Howard Ross, Justine Gall. A Bava non piaceva per niente, diceva “il mio peggior film”. Dal punto di vista della sceneggiatura, può anche essere vero: una storia decisamente ispirata a Dieci piccoli indiani di Agatha Cristhie, senza molta suspense e con i morti surgelati in frigorifero. Però è il film più spettacolare, in tutta la sua filmografia, per quanto riguarda soprattutto l’uso completamente folle dello zoom.

amore mio, uccidimi

Su Iris alle 2, 10 vedo che passa un vecchio western alquanto simpatico, “Il ritorno di Joe Dakota” di Richard Bartlett con Jock Mahoney, Luana Patten, Charles McGraw, Barbara Lawrence. Jock Mahoney era uno degli attori più inespressivi di ogni tempo. Su rete 4 alle 2, 40 trovate una commedia gialla piuttosto rara, “Amore mio, uccidimi” di Franco Prosperi con Pamela Tiffin, Farley Granger, Orazio Orlando, Giancarlo Prete.

tre 2

Cultissima anche la commedia in costume supergaia sull’amore a tre di Christian De Sica intitolato appunto “Tre” con Christian stesso, Paolo Conticini e Anna Galiena. Siamo nel ’700 in quel della Lucchesia, con De Sica barone che vive assieme alla moglie Anna Galiena e all’amante (di lui) Paolo Conticini. Per il nostro cinema una sorta di Chant d’amour genettiano. Ci sono anche Carlo Monni e Bobby Rhodes. Stracultissimo. Imperdibile.

arianna 3

Sul tema binario non binario e trans gender avete invece “Arianna” di Carlo Lavagna con Ondina Quadri, Massimo Popolizio, Valentina Carnelutti, Blu Toshimi di Martino. Chiudo con il mai visto “Ergastolo” diretto nel 1952 da Luigi Capuano detto “O’ commandante”, prodotto dal mitico Fortunato Misiano con Franco Interlenghi, Ignazio Balsamo, Marisa Merlini, Tina Pica, Hélène Remy, Ernesto Almirante. Mai visto da nessuno…

