Marco Giusti per Dagospia

E stasera che vediamo? Beh. Vedo una prima serata affollatissima. Intanto abbiamo il mitico “Cobra” diretto da George Pan Cosmatos con un dilagante Sylvester Stallone e Brigitte Nielsen, Iris alle 21, quello dove Marion “Cobra” Cobretti taglia anche la pizza con un coltellaccio assurdo e pronuncia la celebre frase “Tu sei il male, io la cura” prima di accoppare i cattivi.

Sembra che esista una copia per i fans con 40 minuti in più di scene X-rated con cattivi fatti a pezzi. Stallone, ingombrante protagonista e sceneggiatore, si lamentò col direttore della fotografia Ric Waite che stavano perdendo troppo tempo. Certo, gli rispose quello," ma se togli le mani dal culo di Brigitte Nielsen e smetti di mettersi in mostra con le sue guardie del corpo, forse non ci sarebbero problemi di tempo".

C’è anche “Immaturi” di Paolo Genovese, Cine 34 alle 21, il primo, che fu un grande successo, con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Luca e Paolo, Anita Caprioli, Giulia Michelini, Giovanna Ralli.

L’idea, un po’ debolina, è che un gruppo di trenta-quarantenni deve ridare l’esame di maturità perché all’epoca ci fu un errore e il loro diploma di maturità non vale più nulla. Ma la situazione è fresca e gli attori divertenti. Decisamente superiore al sequel.

Per il resto, si va da “Harry Potter e il Principe Mezzosangue” di David Yates con Daniel Radcliffe, Rupert Grint , Emma Watson, Alan Rickman, Italia 1 alle 21, 20, al. fracassone “Taxxi 5” di e con Frank Gastambide con Salvatore Esposito come guest star, Cielo alle 21, 15.

Dal capolavoro di Joe Dante “Small Soldiers” con Kirsten Dunst, Denis Leary, Dick Miller e i soldatini guerrieri che agitano una ridente cittadina nell’Ohio, Mediaset Italia 2 alle 21, 15, al catastrofico “Twister” di Jan De Bont con Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes, canale 20 alle 21, 05.

Dal divertente “Un boss sotto stress” di Harold Ramis con Robert De Niro, boss di Cosa Nostra che va dalla psicanalista Billy Crystal, canale 27 alle 21, 10 al documentario di Giorgio Verdelli “Paolo Conte, via con me” su Rai tre alle 21, 20. Oltre a Paolo Conte ci sono a parlar di lui Roberto Benigni, Caterina Caselli, Isabella Rossellini e Luca Zingaretti.

Rai Due alle 21, 20 si butta su una divertente commedia con Enrico Brignano e Ambra “Stai lontana da me”, diretta da Alessio Maria Federici.

Brignano ha un problema con la sfortuna che tocca da subito tutte le sue fidanzate appena gli stanno vicino. Così quando scatta qualcosa con Ambra cerca di capire come ovviare alla terribile jella.

Rai Movie alle 21, 10 presenta invece “Tequila Connection”, bel thriller su poliziotti e trafficanti scritto e diretto nel 1989 da Robert Towne, lo sceneggiatore geniale di “Chinatown” con Mel Gibson, Kurt Russell, Michelle Pfeiffer e Raul Julia. Tv2000 alle 21, 10 ha preparato il notevole “Il figlio dell’altra” di Lorraine Levy con Emmanuelle Davos, Pascal Elbé, Bruno Podalydès, dove un giovane pronto alla leva militare nell’esercito israeliano scopre che quando è nato c’è stato uno scambio di bambini.

E quindi non è figlio di due israeliani, ma di due palestinesi. Tratto da un racconto di Noam Fitoussi.

In seconda serata segnalo l’action “Hostage” di Florent-Emilio Siri con Bruce Willis, Iris alle 23, 10, il thriller all’italiana “Solamente nero” di Antonio Bido con Lino Capolicchio, Stefania Casini, Craig Hill, Massimo Serato e la bellissima Juliette Mayniel, la mamma di Alessandro Gassman.

Ma anche “Double Whammy”, commedia poliziesca di Tom Di Cillo del 2001 con Denis Leary e Elisabeth Hurley, 7 Gold alle 23, 30. Su Rete 4 alle 00, 45 arriva l’opera prima di Ettore Scola da regista, “Se permettete parliamo di donne” con Vittorio Gassman, Sylva Koscina, Giovanna Ralli e Antonella Lualdi. Dopo aver scritto tanti film per altri, soprattutto per Dino Risi e Antonio Pietrangeli, Scola passò alla regia.

Stracultissima la commedia sul mondo del cinema “Voglio stare sotto al letto” di Bruno Colella, Cine 34 all’1, 25, storia, forse, autobiografica, dove il giovane Giorgio Pasotti cade nelle mani di un impresario teatrale, Colella stesso, e del suo assistente, Rocco Papaleo, per mettere in piedi una commedia impegnata con l’attore comico di successo Mario Scaccia.

Solo che il produttore è un sòla e presto il giovane capisce che sta cadendo in una trappola. Immontabile, si diceva al tempo, il film viene rinforzato da Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic da presenze femminili come una giovane Michelle Hunzinker che si spoglia pure, per non parlare di una Manuela Arcuri come bagnante prosperosa inquadrata subito dal sedere.

Introvabile da anni, ma certo mai troppo cercato, il film di guerra “La veglia delle aquile” di Delbertg Mann con Rock Hudson che fa l’eroe, Rod Taylor, Barry Sullivan e Kevin McCarthy, Iris all’1, 25.

Fra le perle della notte “Desideri d’estate” di Silvio Amadio con Gabriele Ferzetti e la bellissima Rosemary Dexter, Rete 4 alle 3, 05, “Ulisse” di Mario Camerini con Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn, Rossana Podestà, Rai Movie alle 5, il primo kolossal prodotto da Ponti e De Laurentiis. Kirk fu insopportabile per tutta la durata delle rirpese. Camerini lo sopportò senza dire nulla fino all’ultimo giorno, quando lo chiamò di fronte a tutta la troupe e glielo disse.

