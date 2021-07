IL DIVANO DEI GIUSTI - LA VERA PERLA IMPERDIBILE DELLA SERATA, VE LO DICO, È IL TRASHISSIMO MÉLO ESOTICO-EROTICO FINTOCARAIBICO “KREOLA” DI ANTONIO BONIFACIO CON LA BOMBARDONA DEMETRA HAMPTON SEMPRE NUDA, JOHN ARMSTEAD, CINZIA MONREALE, CRISTINA GARAVAGLIA, MA SOPRATTUTTO CON IL DEFUNTO TEO LOSITO IN VERSIONE ATTORE COME CO-PROTAGONISTA, NEL RUOLO DEL MARITO CORNUTO DELLA HAMPTON - PERSONALMENTE ADORO “L’ANIMA GEMELLA”, UNO DEI MIGLIORI FILM DIRETTI DA SERGIO RUBINI, SCRITTO CON DOMENICO STARNONE (E SI SENTE) – VIDEO

Il divano dei giusti 23 luglio

Marco Giusti per Dagospia

old il film di m night shyamalan 2

Uffa. Confesso che mi piacerebbe proprio, se non fossi in vacanza, vedere il nuovo film di M. Night Shyamalian, “Old”, già in sala da due giorni anche in Italia e subito primo, tratto dalla graphic novel “Castlesands” di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters, che vede una coppia in crisi, Gael Garcia Bernal e Vicky Krieps, ritrovarsi in una spiaggia da sogno coi due figlioletti e scoprire rapidamente che stanno vivendo il peggiore degli incubi. Diventare vecchi rapidamente, quasi quanto Nanni Moretti dopo la sconfitta di Cannes, diciamo. Forse anche di più.

old il film di m night shyamalan 3

I critici americani, al solito non lo hanno apprezzato molto, nemmeno Dave Ehrlich che gli ha dato due stelle, ma Peter Bradshaw di “The Guardian” gli ha dato cinque stelle e dice che è il migliore fra tutti i suoi film dai tempi di “Il sesto senso”, il suo capolavoro, con Bruce Willis e il bambino Haley Joel Osment, che potete rivedere anche stasera alle 23, 05 su Iris.

chernobyl 1986 3

Di film nuovi su Netflix c’è pochino, a parte “Chernobyl 1986” di e con Danila Kozlovsky, la versione russa della tragedia di Chernobyl vista attraverso il sacrificio di un coraggioso pompiere. Almeno su Amazon Prime vedo che hanno inserito un capolavoro stracult come “La settimana al mare” di Mariano Laurenti con Anna Maria Rizzoli e Bombolo e Cannavale.

le due inglesi e il continente

Uscito subito dopo “La settimana bianca” sviluppava l’interesse del produttore Gianni di Clemente nel proseguire sulla strada della commedia sexy vacanziera, si vantava infatti di essersi inventato “le settimane a…”. Il film nasce però col titolo “L’insegnante di nuoto”, inizio riprese previsto per il 14 luglio 1980, con protagonisti Anna Maria Rizzoli, Renzo Montagnani e Bombolo, poi diventato La settimana al mare, con Carmen Russo al posto della Rizzoli.

Infine Carmen Russo scompare. La Rizzoli, grata della scelta, si spoglia tutto il tempo. Bombolo fa il finto vu’cumprà Gheffalì, ma è sempre lui («Io me so’ stufato a pijà le pizze!!!»), la Senatore, in versione “bella inglesina” ha battute epocali tipo: «Io faccio doccio, tu fare in culo!». Jimmy il Fenomeno è magistrale.

Cannavale, Crocitti e Montanaro si ritrovano chiusi in un armadio a prendere le pizze di Francesca Romana Coluzzi, che mena tutti. Grande anche Cannavale che si sveglia scorreggiando in faccia a Bombolo. Il giovane bello del film è Andrea Occhipinti, futuro produttore alla Lucky Red.

nicholas cage solo per vendetta

Da vedere anche il recentissimo thriller “I segreti della notte” diretto da Michael Christofer con Tye Sheridan, la bellissima Ana De Armas, Helen Hunt dove il giovane impiegato di un albergo con tendenze autistiche, Tye Sheridan, viene sospettato di aver ucciso una ragazza.

un amore splendido

Non solo non è stato lui, ma se la dovrà vedere con il vero assassino che vuole uccidere un’altra ragazza. Su Prime passa anche il capolavoro romantico di Leo McCarey “Un amore splendido” con Cary Grant e Deborah Kerr. In chiaro stasera in prima serata noto che torna “Interceptor”, cioè il primissimo Mad Max diretto da George Miller con Mel Gibson, Iris alle 21.

Molto carino, probabilmente il film più riuscito tra quelli diretti da Rocco Papaleo, “Basilicata Coast to Coast”, Cine 34 alle 21, girato con pochi soldi, tutto in esterni, ovviamente in Basilicata. con un gruppo di attori amici, Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Gassman, Max Gazzé che non apre bocca per tutto il film.

teodosio losito demetra hampton kreola

Fu il film che rilanciò non solo Papaleo, ma anche Alessandro Gassman. Già visto e non credo sia un capolavoro malgrado la firma di un buon regista, invece, “Solo per vendetta” di Roger Donaldson con Nicholas Cage, January Jones, Guy Pearce, Canale 20 alle 21. Su Rai Tre alle 21, 20 passa il thriller “Una doppia verità” di Courtney Hunt con Keanu reeves, René Zellweger, Gugu Mbata Raw. Magari non è male.

Non so molto neanche di “Franklyn” di Gerald McMorrow con Eva Green, Jay Fuller, Bernard Hill, e Kika Markham, che ricordiamo protagonista di un vecchio film di François Truffaut, “Le due inglesi e il continente”, Rai 4 alle 21, 20.

demetra hampton kreola 2

Ma la vera perla imperdibile della serata, ve lo dico, Cielo alle 21, 15, è il trashissimo mélo esotico-erotico fintocaraibico “Kreola” di Antonio Bonifacio con la bombardona Demetra Hampton sempre nuda, John Armstead, Cinzia Monreale, Cristina Garavaglia, ma soprattutto con il defunto Theo Losito in versione attore come co-protagonista, nel ruolo del marito cornuto della Hampton. Prima quindi di diventare sceneggiatore e partner delle produzioni di Alberto Tarallo.

la settimana al mare.

In seconda serata non deve essere affatto male la commedia sentimentale “Semplicemente insieme” di Claude Berri con Audrey Tatou e Guillaume Canet, Rai Movie alle 23. Ma personalmente adoro “L’anima gemella”, uno dei migliori film diretti da Sergio Rubini, scritto con Domenico Starnone (e si sente) con un trio di protagonisti delizioso, Violante Placido, Valentina Cervi e Michele Vanitucci.

violante placido sergio rubini l’anima gemella

Tutto girato in un Salento magico e meraviglioso con un ragazzo, Vanitucci, amato da due donne ma, visto che ne ha sposata solo una, l’altra non si arrende e ricorre alla magia per diventare l’altra, la rivale. Cielo ripropone ancora una volta alle 23, 15 “I racconti immorali di Borowczyk”, bellissimo, costruiti a episodi erotici, magistrale quello con Paloma Picasso come vampira di giovani vergini.

chernobyl 1986

“La bestia”, che è forse il film di Boro che preferisco, faceva parte del film, poi l'episodio si allungò e diventò un lungometraggio a parte. Per i fan del cinema western classico è imperdibile però “La morte cavalca a Rio Bravo”, l’opera prima di Sam Peckinpah con Brian Keith, Maureen O’Hara, Steve Cochran, Chill Wills e Strother Martin.

ci vuole un gran fisico

Il film venne prodotto da Maureen O'Hara stessa e da suo fratello per 300 mila dollari, cioè niente, pagando Peckinpah 15 mila dollari e Brian Keith 30 mila. Maureen O'Hara non sopportava Peckinpah, che si comportava da sadico girando le scene con gli animali e non la smetteva di grattarsi le palle di fronte a tutti.

E’ una simpatica commedia al femminile, ma non funzionò per nulla, “Ci vuole un gran fisico” di Sophie Chiarello pensato per il lancio da protagonista di Angela Finocchiaro, Canale 5 alle 23, 30. Con lei molti maschi buffi e divertenti, Raul Cremona, Elio, Giovanni Storti. A tratti è anche divertente.

ezio greggio occhio alla perestrojka

Tra tanti recuperi estivi di film stravisti, “Occhio alla Perestrojka” di Castellano e Pipolo con Greggio e Calà, Cine 34 all’1,10, il thriller italo-spagnolo “Un tipo con una faccia strana ti cerca per ucciderti” dell’argentino Tulio Demicheli con Christopher Mitchum, figlio non troppo dotato di Robert, Barbara Bouchet, Malisa Longo, Poala Senatore e Arthur Kennedy, Rete 4 alle 2, 05, sarei incuriosito da “Io rom romantica” di Laura Halilovic con Claudia Ruza Djordevic, Marco Bocci, Lorenza Indovina, Rai Movie alle 2, 20.

“The Truth About Charlie” di Jonathan Demme, Iris alle 2, 45, è un sofisticatissimo remake di un piccolo capolavoro della commedia gialla, cioè di “Sciarada” di Stanley Donen con Cary Grant, Audrey Hepburn e Walter Matthau con. Un copione di Peter Stone. Al posto dei tre attori principale Demme sceglie Mark Wahlberg, Tandie Newton e Tim Robbins.

le evase storie di sesso e di violenze…

Ma, soprattutto, riempie il film, interamente girato a Parigi, di omaggi alla Novelle Vague e ai film che ama. Ne viene fuori qualcosa che è più simile a un saggio che a un vero e proprio film e che non ha più molto in comune con il giallo di Donen, anche se la storia è la stessa. Ma Tandie Newton è meravigliosa.

Per i fan di Lilli Carati ritorna “Le evase” di Giovanni Brusadori, Cine 34 alle 2, 50. Tutto si chiude alle 5 su Rai Movie con il “Notre Dame” di William Dieterle con Charles Laughton, Maureen O’Hara e Edmond O’Brien.

