Marco Giusti per Dagospia

Ecco i film di stasera. Intanto vi ripropongo il bellissimo e complicatissimo noir di Steven Soderbergh “No Sudden Move” su Sky con Don Cheadle e Benicio Del Toro. Mi ha detto un vecchio amico come Dante Matelli che se l’è visto già due volte. Ha ragione. Perché è complicato, ma è girato e interpretato benissimo. Bellissimo e con una grande sceneggiatura del mitico John Milius, costruito su un soggetto di Terrence Malick (wow!) “Una 44 Magnum per l’Ispettore Callaghan” diretto da Tom Gries con Clint Eastwood, ovviamente, Hal Holbrook e Savid Soul.

Callaghan scopre che c’è una banda di poliziotti killer di superdestra tipo Brigate della morte brasiliane… Il Callaghan preferito di Clint, che voleva che fosse chiaro che non stava dalla parte dei fascisti. Su Cine 34, vedo, passano ben due commedie sexy con la vostra preferita Nadia Cassini diretti da Giuliano Carnimeo, alle 21 “L’insegnante balla con tutta la classe” con Lino Banfi e Alvaro Vitali e alle 23 il non certo più raro, ma forse più strano “Tutta da scoprire” dove trovate anche Bombolo e Cannavale.

Su Cielo alle 21, 20 l’erotico con pretese di Tonino Valerii, regista più adatto al western che alla commedia sexy “Senza scrupoli” con la quasi inedita (aveva fatto “Histoire d’o numero 2), e tale rimase, Sandra Wey nei panni di una signora bene torinese che si innamora di un gaglioffo, Marzio C. Honorato, che la violenta e la deruba mentre il marito, Antonio Marsina, era andato a vedere la Juve (è così…).

Lei pazza d’amore gira per Torino alla ricerca del gaglioffo napoletano. Lo trova, ma lui la costringe fare uno strip per dei vecchi libidinosi, poi a rubare la mancia (2300 lire dell’epoca!) a un povero cameriere, poi a fare il palo in una sanguinosa rapina. Bang! Bang! Girato poco dopo la fine degli anni di piombo.

Per le signore più a modino, alle 21, 10 su Rai Movie un giallo abbastanza recente “Il verdetto” di Richard eyre con Emma Thompson e Stanley Tucci. Non è male.

In seconda serata avete un altro film con Bella Thorne, “Il sole a mezzanotte” diretto da Scott Speer, Rai Movie alle 23. Torna Kevin Spacey, davvero scomparso da ogni schermo, con il non così favoloso “Il prezzo di Hollywood” di Geroge Huang con Benicio Del Toro. Su Iris alle 23, 35 il mélo diretto da Clint Eastwood “Breezy” con William Holden, uomo maturo, anzi supermaturo, che si innamora di una ragazzina, Kay Lenz, che non fece molti altri film. Film strano per Clint Eastwood, ma lo ricordo come piuttosto bello. Su Rai Movie alle 00, 40 tornano le operai in rivolta di “Sette minuti”, commedia dura sulle lotte sindacali francese rivista e corretta da Michele Placido con una grande Ottavia Piccolo e tutte ragazze, da Fiorella Mannoia a Maria Nazionale.

Su Cine 34 alle 00, 45 si continua allegramente con la commedia sexy con “Prestami tua moglie”, diretto da Giuliano Carnimeo, che stasera ha tre film in cartellone come se fosse Bergman, con Lando Buzzanca in un ruolo più adatto a Montesano (quando stava bene con la testa), Janet Agren, Daniela Poggi e Claudine Auger. Su Iris alle’1,40 magari vi consolate di tanta commedia sexy con il noir “Hollywood Homicide” diretto da Ron Shelton con Harrison Ford, Josh Hartnett e la stupenda Lena Olin. Il capolavoro della nottata è il demoniaco all’italiana “Chi sei?” firmato da Oliver Hellman, cioè Ovidio C. Assonitis con Juliet Mills, Richard Johnsonm Gabriele Lavia e Elizabeth Turner.

Assolutamente imperdibile. Assonitis è un king of b’s di gran culto. Piuttosto stracult anche “La feldmarescialla”, comicarolo coi nazisti diretto da Steno con Rita Pavone, Terence Hill, Francis Blanche, specializzato in ruoli comici da nazista da commedia, Jess Hahn. Su Iris alle 3, 40 piacerà a Dago la guerra tra star rifatte “La morte ti fa bella” diretta da Robert Zemeckis con Meryl Streep e Goldie Hawn, ma ci sono anche Bruce Willis e Isabella Rossellini. Rete 4 alle 3, 50 arriva con un vecchio bellico italo-inglese, “L’affondamento della Valiant” diretto da Roy Ward Baker, che se la cavava meglio con gli horror, con Ettore Manni, John Mills, Roberto Risso e Robert Shaw giovanissimo.

Nella notte più fonda arriva anche la commedia con Claudia Gerini e Pier Francesco Favino “Al cuore si comanda” diretto da Giovanni Morrione, Cine 34 alle 4, 10. Rai Due alle 4, 15 rispolvera la divertente commedia scritta e diretta da Riccardo Rossi “La prima volta di mia figlia” con lo stesso Riccardo Rossi, Stefano Fresi, Anna Foglietta e Benedetta Gargano nel ruolo della figlia di Riccardo Rossi. Tutto si chiude alle 5 e dintorni con un capolavoro come “Nefertite regina del Nilo” di Fernando Cerchio con Jeanne Crain, Edmund Purdom, Moira Orfei e Amedeo Nazzari.

Negli stessi set Cerchio ci girò pure i Totò Peplum parodistici. Ma c’è anche, su Irisi alle 5, 20 l’erotico stracult “Interrabang” di Giuliano Biagetti con la supersexy Haydée Politoff, scoperta da Rohmer e subito finita in Italia, Corrado Pani, Umberto Orsini e Beba Loncar. Film assurdo dove si gioca a una sorta di Squid Game erotico su uno yacht pieno di fancazzisti scopatori. Beba Loncar al tempo era fidanzata di Galliano Juso, si diceva. Alle 5, 45 su Cine 34 riprende la saga della commedia sexy con “L’onorevole con l’amante sotto il letto” con Lino Banfi, Janet Agren e, ovviamente, Alvaro Vitali. C’è anche Gigi Reder.

