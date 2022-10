IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - VISTO CHE SI STA AVVICINANDO HALLOWEEN NON POSSO CHE CONSIGLIARVI “X - A SEXY HORROR STORY”, FAVOLOSO HORROR+PORNO DI TI WEST CON MIA GOTH IN DOPPIO RUOLO E UN ALLIGATORE AFFAMATO, CHE TROVATE SU PRIME VIDEO. SU NETFLIX VI CONSIGLIO INVECE IL SOFISTICATO THRILLER “THE GOOD NURSE”, DIRETTO DAL DANESE TOBIAS LINDHOLM, CON DUE ATTORI STREPITOSI: JESSICA CHASTAIN COME L’INFERMIERA AMY, MALATA DI CUORE MA SENZA ASSICURAZIONE (È L’AMERICA…), E EDDIE REDMAYNE COME L’INFERMIERE CHARLES, SOSPETTATO DI UNA SERIE DI MALATI CHE VENGONO ELIMINATI CON DOSI MASSICCE DI INSULINA. SARÀ DAVVERO LUI IL COLPEVOLE?

Marco Giusti per Dagospia

x – a sexy horror story 4

Che vediamo stasera? Visto che si sta avvicinando Halloween non posso che consigliarvi “X - A Sexy Horror Story”, favoloso horror+porno di Ti West con Mia Goth in doppio ruolo e un alligatore affamato che trovate su Amazon prime.

Negli anni ’80 la piccola troupe di un porno non trova di meglio che girare le scene più hot in una fattoria di campagnoli sul modello di “Non aprite quella porta”. Ma i due padroni di casa non sono proprio due angeli. Uno dei migliori horror degli ultimi anni.

the good nurse 2

Su Netflix vi consiglio invece il sofisticato thriller ambientato tutto in un ospedale “The Good Nurse”, diretto dal regista danese Tobias Lindholm, già sceneggiatore per Thomas Vinterberg, e scritto da Krysty Wilson – Cairns (“Last Night in Soho”, “1917”), prodotto addirittura da Darren Aronofsky con due attori strepitosi come Jessica Chastain come l’infermiera Amy, malata di cuore ma senza assicurazione (è l’America…), e Eddie Redmayne come l’infermiere Charles, sospettato di una serie di malati che vengono eliminati con dosi massicce di insulina.

x – a sexy horror story 2

Ma sarà davvero lui il colpevole? Non è male, anche se come leggo nelle critiche dei giornalisti americani “sembra più un film d’arte europeo che un thriller politico americano”. Magari è un complimento.

x – a sexy horror story 15 x – a sexy horror story 1 x – a sexy horror story 10 x – a sexy horror story 11 x – a sexy horror story 12 x – a sexy horror story 13 x – a sexy horror story 14 x – a sexy horror story 16 x – a sexy horror story 3

the good nurse 1