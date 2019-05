IL DIVIETO ALLA DE FILIPPI E GILETTI A ''DOMENICA IN''? È SALINI CHE VUOLE AZZOPPARE LA DIRETTORA DI RAI1 TERESA DE SANTIS, E LA PROVA È SEMPLICE: GLI STESSI VOLTI DI PUNTA DELLA CONCORRENZA SONO STATI ACCOLTI TRIONFALMENTE SU RAI3, SENZA CHE NESSUNO ABBIA MOSSO UN DITO SUL DIRETTORE COLETTA - A 10 GIORNI DALLE ELEZIONI INVECE CAMBIA LE REGOLE PER SGAMBETTARE IL DUO SALVINI-FOA

Marco Antonellis per Dagospia

Massimo Giletti, Mara Venier e chissà quanti altri ancora. In Rai la politica delle ospitate TV è cambiata. Come? Ve lo sveliamo noi. Le ospitate di personaggi Rai su altre reti sono spesso frutto di contratti in essere, precedenti al nuovo management.

Ma il nuovo Ad Fabrizio Salini, anche in seguito all’escalation di casi verificatisi nelle ultime settimane, ha deciso di porre un freno alla cosa e sta già modificando questo aspetto; lo farà ancora di più nel prossimo futuro ma comunque ha già invitato tutti i personaggi Rai ad un maggior senso di responsabilità per evitare partecipazioni che danneggino l’azienda sia per quanto riguarda le ospitate di volti di altre reti su programmi Rai o che, per orari o giorno di messa in onda, siano concorrenti a quelli Rai.

Stesso dicasi per quanto riguarda la presenza di personaggi Rai su altre reti che possano essere in concorrenza con programmi di Viale Mazzini. Insomma, questa è la nuova "policy" aziendale decisa da Salini. Prendere o lasciare.

MARA VENIER E RAFFAELLA CARRA' OSPITI DI MARIA DE FILIPPI A AMICI

DAGONOTA - Casualmente queste regole cambiano a 10 giorni dalle elezioni, proprio mentre l'ad Salini vuole indebolire la direttora di Rai1 Teresa De Santis per mandare un siluro al duo Salvini-Foa, e prima che il voto europeo cambi gli equilibri nel governo e dunque a Viale Mazzini.

L'aver bloccato la partecipazione di Maria De Filippi e Massimo Giletti nella prossima puntata di ''Domenica In'', a tre giorni dalla messa in onda e dunque con clamorosi danni alla scaletta, è ovviamente un attacco mirato che poco ha a che fare con le policy aziendali. La prova? Gli stessi due volti di punta di reti concorrenti sono stati accolti trionfalmente dalla Rai3 di Stefano Coletta nelle scorse settimane, e pure in prima serata.

Giletti è apparso in collegamento nel programma di Gramellini, addirittura mentre Giovanni Minoli (pure lui non più volto Rai ma ospite fisso di Mediaset, e fino all'anno scorso su La7) pronunciava le seguenti frasi sulla Rai:

“Ti hanno mandato via in modo ignobile mentre facevi un programma di grande successo e senza spiegazioni, almeno io non le ho lette. Massimo è comunque andato in un’altra azienda dove ha trovato un grande editore come Cairo, anche lui duro ma sempre disponibile. Hai vinto e sei stato bravo”.

E vogliamo ricordare la seratona di ''A raccontare comincia tu'' della Carrà dedicata a Maria La Sanguinaria? La mitica Raffa ha dipinto un ritratto mariano imperdibile, una vera celebration della regina della concorrenza. Non ci risulta che Salini abbia umiliato Coletta bloccando la messa in onda dei due programmi, il secondo peraltro registratissimo…

